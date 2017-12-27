В последние десятилетия история Русской Православной Церкви в советский период стала одной из центральных тем историографических исследований. Появились десятки книг, с разных сторон рассматривающих непростые отношения между властью и Церковью, дающих представление о тех гонениях, которые выпали на долю Русской Православной Церкви. Изданы многочисленные сборники документов. Составляются и издаются жития новомучеников, основанные на архивных материалах.

Но в большинстве своем и исследования, и документальные публикации касаются истории взаимоотношений верховной власти и высшего церковного управления. Изучение ситуации на местах только начинается.

Публикация, предпринятая молодым, но уже зарекомендовавшим себя серьезным и вдумчивым исследователем А.И. Мраморновым, как раз из разряда таких региональных исследований. Значение рецензируемой публикации трудно переоценить. Она показывает на основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, что советская власть изначально видела в Русской Православной Церкви и ее представителях своих злейших врагов, в борьбе с которыми она не брезговала ничем.

Лжесвидетельства, подлоги, подтасовки фактов – вот те приемы, которые использовали большевики в борьбе с Церковью. Публикация дает богатый материал для размышлений о сущности советской власти, о ее стремлении манипулировать общественным мнением, о складывании карательной системы и ее деятельности, о многом другом. Важно отметить, что это был один из первых публичных антицерковных судов, который с очевидностью показал, как новая власть намерена строить свои отношения с Церковью.

Публикация подготовлена на высоком научном уровне и соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к такого рода изданиям. Она снабжена обстоятельной вступительной статьей, раскрывающей суть показательного процесса, организованного саратовскими большевиками против местного духовенства. Документы отлично откомментированы. По крупицам восстановлены биографии как жертв, так и палачей. На основе периодической печати и свидетельств современников тщательно воссоздана обстановка, в которой проходил процесс. Словом, появление рецензируемой публикации станет существенным вкладом в изучение истории Русской Православной Церкви в советский период.

Директор Государственного архива Российской Федерации, д.и.н., профессор СВ. Мироненко

Судебный процесс против саратовского духовенства в 1918-1919 гг.

Публикация А.И. Мраморнова

М.: Изд-во Новоспасского монастыря; Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2013. – 880 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-98599-131-4

Судебный процесс против саратовского духовенства в 1918-1919 гг. – Содержание

К читателям (предисловие митрополита Волоколамского Илариона)

Отзыв на документальную публикацию «Судебный процесс против саратовского духовенства» в 1918-1919 гг.», подготовленную А.И. Мраморновым

А.И. Мраморное. Судебный процесс против саратовского духовенства в 1918-1919 гг. Раздел I. ДОКУМЕНТЫ СЛЕДСТВИЯ, СУДА, КАССАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ Раздел II. ДОКУМЕНТЫ, ПРИОБЩЕННЫЕ К ДЕЛУ Раздел III. МАТЕРИАЛЫ СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИКИ Раздел IV. БРОШЮРЫ СВЯЩЕННИКА М. ПЛАТОНОВА Раздел V. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ПРЕДЫСТОРИЯ: МАТЕРИАЛЫ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ

А.И. Мраморнов. Комментарии к документам

Приложение. Подписные листы за епископа Германа и священника Михаила Платонова

Источники и литература

Список сокращений, принятых в издании

Указатель имен

Указатель фамилий к подписям в защиту духовенства

Судебный процесс против саратовского духовенства в 1918-1919 гг. – Судебный процесс против Саратовского духовенства в 1918-1919 гг.

Документы, публикуемые в настоящей книге, касаются крупнейшего процесса против духовенства в Саратовском Поволжье на самом первом этапе гонений (1917-1921 гг.). Имена двух участников этого процесса – епископа Вольского Германа (Косолапова) и священника Михаила Платонова – на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2006 г. были включены в Собор новомучеников и исповедников Российских (журнал № 123). Спустя четыре года резолюцией от 29 декабря 2010 г. Святейший Патриарх Кирилл впервые в истории Русской Церкви благословил празднование Собора Саратовских святых, в который в числе первых двенадцати имен были включены и имена священномучеников Германа и Михаила.

Все сказанное свидетельствует в пользу и научной, и церковно-практической актуальности изучения документов, связанных с процессом саратовского духовенства 1918-1919 гг.