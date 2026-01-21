Суэми - Психология красоты и привлекательности

Почему одни лица кажутся нам притягательными, а другие — нет? Зависит ли красота от симметрии, или всё дело в культурных установках? Вирен Суэми разбирает феномен привлекательности «на запчасти», анализируя всё: от биологических маркеров здоровья до влияния масс-медиа и фотошопа.

Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности

СПб.: Питер, 2009. — 240 с.: ил.

(Серия «Мастера психологии»)

ISBN 978-5-49807-108-4

Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности - Содержание

Предисловие

Глава 1. Что Пифагор открыл миру

Глава 2. Красота есть добро

Глава 3. Дарвин, половой отбор и павлиний хвост

Глава 4. Обнаженные женщина и мужчина

Глава 5. О песочных часах и треугольниках: вес и форма тела человека

Глава 6. Виллендорфская Венера, Рубенс и молочные фермы

Глава 7. Добро пожаловать на брачный рынок

Глава 8. Человек не может быть островом

Глава 9. Давайте познакомимся

Глава 10. Будущее исследований в области красоты и привлекательности

Приложение

Список литературы