Суэми - Психология красоты и привлекательности
Почему одни лица кажутся нам притягательными, а другие — нет? Зависит ли красота от симметрии, или всё дело в культурных установках? Вирен Суэми разбирает феномен привлекательности «на запчасти», анализируя всё: от биологических маркеров здоровья до влияния масс-медиа и фотошопа.
Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности
СПб.: Питер, 2009. — 240 с.: ил.
(Серия «Мастера психологии»)
ISBN 978-5-49807-108-4
Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности - Содержание
Предисловие
Глава 1. Что Пифагор открыл миру
Глава 2. Красота есть добро
Глава 3. Дарвин, половой отбор и павлиний хвост
Глава 4. Обнаженные женщина и мужчина
Глава 5. О песочных часах и треугольниках: вес и форма тела человека
Глава 6. Виллендорфская Венера, Рубенс и молочные фермы
Глава 7. Добро пожаловать на брачный рынок
Глава 8. Человек не может быть островом
Глава 9. Давайте познакомимся
Глава 10. Будущее исследований в области красоты и привлекательности
Приложение
Список литературы
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