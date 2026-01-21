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Суэми - Психология красоты и привлекательности

Суэми - Психология красоты и привлекательности
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Мастера психологии (21 books)

Почему одни лица кажутся нам притягательными, а другие — нет? Зависит ли красота от симметрии, или всё дело в культурных установках? Вирен Суэми разбирает феномен привлекательности «на запчасти», анализируя всё: от биологических маркеров здоровья до влияния масс-медиа и фотошопа.

Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности

СПб.: Питер, 2009. — 240 с.: ил.

(Серия «Мастера психологии»)

ISBN 978-5-49807-108-4

Вирен Суэми, Адриан Фернхем - Психология красоты и привлекательности - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Что Пифагор открыл миру

  • Глава 2. Красота есть добро

  • Глава 3. Дарвин, половой отбор и павлиний хвост

  • Глава 4. Обнаженные женщина и мужчина

  • Глава 5. О песочных часах и треугольниках: вес и форма тела человека

  • Глава 6. Виллендорфская Венера, Рубенс и молочные фермы

  • Глава 7. Добро пожаловать на брачный рынок

  • Глава 8. Человек не может быть островом

  • Глава 9. Давайте познакомимся

  • Глава 10. Будущее исследований в области красоты и привлекательности

Приложение

Список литературы

Views 462
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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