Сухарев - Хаос и космос в ментальности субъекта

Когито-Центр, 2019. - 277 с.

ISBN 978-5-89353-548-8

Введение

Глава I. ХАОС И ПОРЯДОК В ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Глава II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ХАОСЕ И КОСМОСЕ В МИФОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ - Мифологические и античные философские представления о хаосе и космосе - Представление о хаосе и космосе в китайской культуре - Энергетический аспект образных проявлений хаоса

Глава III. ХАОС И КОСМОС В МЕНТАЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА - Основные психологические термины, используемые в исследовании - Представление об идеальной ментальности общества и личности - Психологическое представление об идеальной субъектности - Представление об идеальной психологической зрелости субъекта - Психологический смысл взаимодействия проявлений хаоса и космоса - Хаос и космос как наиболее общие понятия для описания современной картины мира и развития субъекта

Глава IV. ПРИКЛАДНЫЕ ВНЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО - Психологические и междисциплинарные основания оптимизации жизнедеятельности субъекта во внепсихологических областях - Внепсихологическое использование представления о синтезе хаоса и космоса с учетом этнической функции их проявлений - Экономика - Экология - Культура и язык - Право - Медицина - Надэтнические религии - Образование