Сухдео - Ненавидимы напрасно

За две тысячи лет, прошедшие после жизни Христа на земле, накопился колоссальный объем материала, и он доступен сегодня для каждого, кто желает изучить вопрос гонений на Его народ. Этой теме можно посвятить целые библиотеки. Некоторые деноминации особенно глубоко ценят привилегию страдать за веру. Подобно апостолам, они радуются, что удостоились принять бесчестие за Христа. Особое вдохновение и утверждение в вере они черпают в примерах прошлого, в жизни и вере тех, кто страдал за Него до них, например, кто описан в 11-й главе Послания к евреям. У этих деноминаций, таких как Коптская православная церковь и Католическая церковь, есть много духовной литературы, посвященной размышлению о страданиях прошлых поколений. У протестантов на эту тему литературы мало — разве что «Книга мучеников Фокса», да и ту сегодня читают очень редко.

Конечно, одной книгой, вроде этой, не покрыть весь масштаб той славной и вдохновенной истории. Поэтому мы будем избирательны, отражая те ее аспекты, которые дадут читателю общее представление о положении дел в целом и познакомят его с верой, мужеством и с той чашей страданий, которая не миновала верных последователей нашего Господа. Также мы расскажем о всепоглощающей ненависти их преследователей и о том, с каким упорством они стараются навредить христианам, с какой изобретательной жестокостью ополчаются они против Церкви Божьей, всеми силами стремясь разрушить ее.

Коптскую православную церковь называют «церковью мучеников» — так много верующих в Египте отдали жизнь за веру. С некоторыми из них вы познакомитесь на страницах этой книги, но это лишь малая доля от общего числа всех страдавших за Христа. В годы правления римского императора Диоклетиана за Христа в Египте умерли почти миллион человек — мужчины, женщины и дети. В память об их верности и самоотверженности Коптская церковь решила вести летоисчисление от 284 года н. э. — первого года кровавого правления Диоклетиана. В их календаре это год 1 а. м. (anno martyrii, от мучеников). Одному Богу известны все масштабы гонений на верующих и вся тяжесть их страданий за имя Христово. Но даже если мы просто взглянем на то, что нам известно и вошло в анналы истории, нас поразит тот факт, что одни мученики получили (и вполне заслуженно) почтение и признание, в то время как другие, которые были столь же храбры и верны, остались в пренебрежении и почти совсем забыты. Поэтому в этой книге мы сознательно выбирали малоизвестные примеры гонений на христиан, о которых редко вспоминают.

Патрик Сухдео - Ненавидимы напрасно - Невероятная история гонений на христиан сквозь призму столетий

Корнталь: Свет на Востоке, 2020, 336 с.

Издание первое

Фонд «Варнава»

ISBN:978 -3-944772-57-8

Патрик Сухдео - Ненавидимы напрасно - Невероятная история гонений на христиан сквозь призму столетий - Оглавление

Глава 1 Введение

Глава 2 Гонения на Иисуса

Глава 3 Апостолы и их современники

Глава 4 33–312 гг.: Ненавидимые всем римским миром

Глава 5 Гонения за пределами Римской империи

Глава 6 Когда гонителями становятся христиане

Глава 7 Ислам

Глава 8 Северо-Западная Европа в первом тысячелетии

Глава 9 Китай

Глава 10 Япония

Глава 11 Корея

Глава 12 Южная Азия

Глава 13 Долгий двадцатый век

Глава 14 Ответ христиан на гонения

Глава 15 Заключение

Примечания

Приложение

Письмо на шелке

О преследованиях христиан в отечестве Российском (краткий обзор до 1988 г.), М. Боголюбов

Именной и тематический указатель