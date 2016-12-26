Новое сканирование клуба

За последние тринадцать лет я написал четыре книги, посвященные, главным образом, философским вопросам, которые рассматриваются в рамках христианских (в отличие от общих теистических) учений1. Я пытался шаг за шагом исследовать эти учения (например, о том, что Иисус обладал одновременно и божественной, и человеческой природой) и показать наличие некой изначальной априорной вероятности их истинности.

Тем не менее, как я неоднократно подчеркивал, для того чтобы подтвердить скорее вероятный, чем невероятный характер этих христианских учений, мы должны располагать подробными историческими свидетельствами (но не обязательно многочисленными), которые бы удостоверяли, что Иисус из Назарета вел определенный образ жизни, проповедовал определенное учение, умер на кресте и воскрес в своем теле из мертвых в первый день Пасхи. В этой книге я стремился привести подобные свидетельства, и в особенности свидетельства в пользу воскресения, которое, если произошло на самом деле, стало своего рода божественной печатью, подтверждающей истинность учения Иисуса и основанной им церкви.

Суинберн Pичард - Воскресение Бога Воплощенного

Пер с англ. (Серия «Современное богословие»).

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. - 359 с.

ISBN 5-89647-143-2

Суинберн Pичард - Воскресение Бога Воплощенного - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Часть I: Свидетельства общего характера 1. Принципы оценки свидетельств 2. О причинах, побудивших Бога осуществить воплощение 3. Признаки воплощенного Бога

Часть II: Первичные исторические свидетельства 4. Исторические источники 5. Жизнь и нравственное учение Иисуса 6. Иисус не говорит открытоо своей божественности 7. Учение Иисуса об искуплении 8. Иисус - основатель церкви

Часть III: Последующие исторические свидетельства 9. Явления воскресшего Иисуса 10. Пустая гробница и соблюдение воскресенья 11. Альтернативные версии произошедшего 12. О значении воскресения

Часть IV: Заключение 13. Итоговая вероятность



Приложение:

Формальное обоснование аргументации

Указатель древних источников и средневековых авторов

Предметный указатель

Суинберн Pичард - Воскресение Бога Воплощенного - Предисловие к русскому изданию

Я очень рад появлению русского издания «Воскресение Бога Воплощенного». В моей предыдущей небольшой книге «Есть ли Бог?», недавно переизданной на русском языке, я утверждал, что «естественное богословие» предоставляет веские доводы в пользу существования Бога. Таковыми являются существование вселенной, ее непрерывное подчинение законам природы, которые, в свою очередь, ведут к эволюции человека, наличие у человека сознания, а также множество других весьма очевидных феноменов общего характера. Опираясь на это, в настоящей книге я выдвигаю доводы в пользу двух основных положений христианского вероучения - что Иисус Христос был воплотившимся Богом (Богом, усвоившим себе человеческую природу) и что Он воскрес из мертвых на третий день после своей смерти.

Современная библейская критика поставила под большое сомнение историческую надежность четырех Евангелий, в особенности историчность наиболее важного из описываемых в них событий - воскресения Иисуса из мертвых. Чтобы обосновать веру в такое событие, которое уникальным образом нарушало бы все законы природы, нам, говорят скептики, требуются гораздо более серьезные доводы, нежели свидетельство евангелистов, которые могли быть обмануты или введены в заблуждение. Предлагаемый в этой книге ответ на подобный скепсис заключается в следующем. Опираясь на совершенную благость Бога, мы можем ожидать того, что Он воплотится ради участия в наших страданиях, искупления наших грехов и открытия нам важнейших истин, а также завершит свою жизнь некоторым чудесным событием, которое показало бы нам, кем Он был на самом деле.

Поэтому, располагая серьезными предварительными аргументами в пользу того, что Бог мог бы воплотиться и завершить свою жизнь таким событием, как воскресение, нам требуется лишь достаточно убедительное историческое свидетельство того, когда и где это произошло. Настоящая книга показывает, что мы действительно располагаем таким достаточно убедительным историческим свидетельством. Подобно тому как мы не должны отделять веру в исторического Иисуса от веры в Бога Творца, мы не должны отделять исторические свидетельства об Иисусе от доводов естественного богословия относительно вероятных действий Бога.

Ричард Суинберн

Сентябрь 2006 года