Розмари Сукдео - Почему христианки обращаются в ислам

Недавно мы с мужем посетили небольшой городок в Новой Зеландии, чтобы принять участие в семинаре “Понимание ислама”. Это было довольно отдаленное место. После семинара ко мне подошла женщина. Она была очень взволнована и, видимо, чем-то расстроена. И вскоре стало ясно, чем именно. У ее дочери была помолвка с мусульманином, беженцем из Афганистана, который совсем недавно приехал в Новую Зеландию. Женщина хотела получить совет, как ей быть и что она может с этим поделать. Она не могла понять, как такое могло произойти, ведь ее дочь выросла в церкви, посещала воскресную школу и молодежные встречи. Что же пошло не так? После окончания школы девушка работала среди беженцев и там познакомилась с мусульманами. Подобных историй немало.

После каждой встречи кто-то обязательно подходит ко мне, чтобы поговорить о своей подруге или родственнице, которая собирается вступить в брак с мусульманином или уже это сделала и в результате сама приняла ислам. Иногда люди делятся своим личным опытом такой семейной жизни. Уже многие годы я слушаю истории о жизни этих женщин, зачастую очень печальные и тяжелые, и всегда задаю им один вопрос: “Что могло бы помешать вам сделать тогда этот шаг?”. С каждым годом все больше христианок выходят замуж за мусульман и принимают ислам. Это происходит не только в светской среде, но и в церкви. Верующие 5 родители, которые обращаются ко мне с вопросами, принадлежат к различным деноминациям: бретренам, англиканам, баптистам и другим евангелическим течениям. Их сыновья и дочери воспитывались в христианской вере, многие приняли Христа и стали членами церкви, посещали молодежные группы и несли активное служение в церкви. В университете они были членами Христианского союза. Теперь же некоторые из них стали мусульманами. А ведь у всех этих молодых людей есть нечто общее: родители, которые являются постоянными членами церкви, воспитавшие их в строгой христианской традиции, которые любят их и непрестанно о них молятся. Но не только молодые люди добровольно вступают в брак с мусульманами и принимают ислам.

Однажды мой муж говорил в церкви слово на тему “Что христиане должны знать об исламе”. После собрания к нему подошла женщина, которой было уже под шестьдесят. К своему огромному удивлению он услышал, что единственной причиной, почему она пришла на ту встречу, было ее желание стать мусульманкой. Она надеялась, что он сможет ей помочь. Это обычная женщина, которая взглянула на современное общество и увидела, что его моральные устои пошатнулись и оно начинает рушиться. Она взглянула на христианство, но не увидела в нем ответ на волнующие ее проблемы. Тогда она перевела взгляд на ислам - такой привлекательный со стороны, и ей показалось, что он может стать достойной альтернативой христианству. Она искала то, что удовлетворит ее духовную жажду. Это типичный представитель множества мужчин и женщин, принимающих ислам. Они разочаровались в христианстве и современном обществе и считают, что достойным решением проблемы станет ислам. Еще одну категорию христианок, обращающихся в ислам, составляют разведенные или овдовевшие, которые чувствуют себя бесконечно одинокими. Зачастую это хорошо образованные женщины, которым уже за пятьдесят, имеющие свой дом и живущие в достатке. Нередко именно их финансовый статус привлекает мусульман, чтобы жениться на них и обратить в ислам.

Однажды я сопровождала своего мужа на христианскую пасторскую конференцию, где он вел семинар “Взгляд на ислам после катастрофы 11 сентября”. Конференцию проводила известная группа христиан представители сотен британских и зарубежных церквей. Раз в год они собирают всех пасторов для общения и обучения. В середине семинара один молодой человек неожиданно встал и во всеуслышание заявил, что хочет стать мусульманином. В зале, где собрались около шестисот служителей, послышались тревожные возгласы. Никто не мог поверить своим ушам. Как может христианский служитель говорить такое? Это что, шутка? Нет, ситуация была очень серьезная. Мой муж корректно ответил, что кто-нибудь обязательно сможет помочь ему после семинара. Мы привыкли думать, что определенным категориям людей, например, служителям церкви, пасторам и миссионерам, никогда и мысль не придет обратиться в ислам. Но, к сожалению, это не так. В 80-х годах я знала одну миссионерку в Пакистане, которую отправили домой, потому что у нее завязались отношения с мусульманином. А не так давно один из миссионеров от Евангельского миссионерского общества обратился в ислам во время служения в Африке. Нечто похожее произошло и в одной миссионерской семье. Жене с детьми пришлось ненадолго приехать домой по семейным делам. Вскоре она получила письмо от мужа, в котором он говорит, что они могут не возвращаться к нему, поскольку он влюбился в мусульманскую девушку и собирается жениться на ней и принять ислам.

Розмари Сукдео - Почему христианки обращаются в ислам

Издатель: Библия для всех 112 стр. 2014 год

ISBN: 978-5-7454-1313-1

Розмари Сукдео - Почему христианки обращаются в ислам - Содержание

1. У МАРИИ БЫЛА МЕЧТА

2. ЧЕМ ИСЛАМ ТАК ПРИВЛЕКАЕТ ЖЕНЩИН

3. ОТКАЗ ОТ МИССИОНЕРСКОГО ПРИЗВАНИЯ

4. ОБРАЩЕНИЕ ПО ЛИЧНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ

5. ИСЛАМ И ЗАПАД: КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТЛИЧИЯ

6. ЧТО ИСЛАМ ГОВОРИТ О ЖЕНЩИНАХ

7. ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСТАВЛЯЕТ ИСЛАМ

8. ВО ЧТО ВЕРЯТ МУСУЛЬМАНЕ

9. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Сравнительный обзор ислама и христианства