Осторожно: учение Блаватской, располагается с апологетическими целями

Предлагаемая Вашему вниманию работа представляет собой попытку исследования, впервые посвященного целостному рассмотрению такой философской, культурологической, эстетической, теософской, информациологической категории (концепта), как гармония. Основной целью публикации стало наиболее полное освещение проблем поиска гармонии в ноосфере, осуществлявшегося в различные исторические периоды, начиная с Древнего мира и заканчивая современностью.

Проведенный нами анализ документного потока позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день подобного рода работы еще не существует. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что в основе данного исследования — работы А.Ф.Лосева, В.П.Шестакова и отчасти В.Т.Мещерякова, связанные с рассмотрением путей постижения гармонии (но только как эстетической категории!) в различные времена (Античность— начало XX в.).

Спецификой данной работы выступает системное исследование, выявление сущности уникального ноосферного феномена «гармония» с позиций ряда наук — философии, культурологии, теософии, эстетики, искусствоведения, космологии, информациологии, что свидетельствует о его наиболее полном, целостном освещении.

Материал исследования сгруппирован в соответствии с основными историческими периодами: Античность (ранняя и средняя классика (космологический этап), средняя классика (антропологический этап), высокая классика (эйдологический этап), поздняя классика, послеклассика), Средние века (Ренессанс), Новое и Новейшее время (эпоха Реформации, эпоха Просвещения, XIX столетие, XX-XXI столетия (Современность)). Отдельно выделена русская философско-эстетическая и культурологическая мысль, начиная с IX в. и до наших дней.

Татьяна Суминова - Ноосфера: поиски гармонии

(Технологии культуры)

М.: Академический Проект, 2005. 448 с.: илл.

ISBN 5-8291-0611-6

Татьяна Суминова - Ноосфера: поиски гармонии - Содержание

От автора

Введение

Античность

Ранняя и средняя классика (космологический этап)

Средняя классика (антропологический этап)

Высокая классика (эйдологический этап)

Поздняя классика

Послеклассика

Средние века

Ренессанс

Новое и новейшее время

Эпоха реформации

Эпоха просвещения

XIX столетие

XX-XXI столетия (современность)

Русская философско-эстетическая и

культурологическая мысль (IX-XXI вв.)

Заключение

Примечания

Слисок использованных материалов

Указатель имен

Указатель заглавий