Суриков - Геродот

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Sociology Political Science
Series Всеобщая история: портреты Античности (5 books)

Книга «Геродот» Игоря Сурикова в серии «ЖЗЛ» — это увлекательное погружение в жизнь и творчество человека, которого еще в древности прозвали «отцом истории». Суриков ставит перед собой задачу не просто пересказать содержание знаменитой «Истории» Геродота, а понять личность самого автора: его мотивы, методы сбора информации и ту уникальную интеллектуальную среду Афин «золотого века», в которой он творил.

Автор анализирует Геродота как великого путешественника и первооткрывателя. Он показывает, что Геродот был не просто пассивным собирателем преданий, а критически мыслящим исследователем, который первым ввел в оборот понятие historia (расследование). Суриков детально разбирает структуру его труда, где описание великих Греко-персидских войн переплетается с этнографическими очерками о египтянах, скифах и других народах. Книга помогает увидеть в Геродоте не «сказочника», как его иногда называли критики, а добросовестного ученого, стремившегося зафиксировать многообразие мира, «чтобы содеянное людьми не изгладилось со временем».

Особое внимание Суриков уделяет философским взглядам Геродота: его вере в божественную зависть и неумолимость судьбы, которая низвергает слишком возгордившихся правителей. Автор показывает, как через судьбы Креза, Кира и Ксеркса Геродот преподает этический урок современникам. Книга Сурикова делает античного классика понятным и близким современному читателю, раскрывая его как живого, любознательного и глубоко гуманного человека, заложившего основы всей исторической науки.

Суриков Игорь - Геродот

М.: Академический проект, 2022, 439 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-3759-5

Суриков Игорь - Геродот - Оглавление

От автора

Пролог. Эллины и варвары

  • Что такое полис?

  • Запад–Восток: контакты и конфликты

  • «Похищение Европы»

Глава 1. Родина, большая и малая

  • Потомки Девкалиона

  • Перекресток культур

  • Галикарнасс

Глава 2. Поиски пути

  • Детство и юность

  • Изгнанник на Самосе

  • У «пупа земли»

  • В «Школе Эллады»

  • Возвращение на родину?

Глава 3. «Отец истории»?

  • Предшественники

  • От хроники — к исследованию

  • Что замыслил Геродот?

  • …И с чего он начал?

  • Храм, возведенный из слов

Глава 4. «На все четыре стороны»

  • Годы странствий

  • По бескрайним просторам Востока

  • На юг, в Страну фараонов

  • К северным пределам Ойкумены

  • Запад — новое отечество, или «Фурийский узел»

  • Геродот — географ и этнограф

Глава 5. Наследник Одиссея (Личность и мировоззрение Геродота)

  • Наука удивляться

  • Геродот и его собеседники

  • Мир людей и богов

  • Пути истории: между возмездием и завистью

  • Какое государство лучше?

Эпилог. Геродот в веках

  • От загадки к загадке

  • Продолжатели и критики

  • «Не в меру строгий суд над Геродотом»

  • Геродот — наш современник

Примечания

  • От автора

  • Пролог. Эллины и варвары

  • Глава 1. Родина, большая и малая

  • Глава 2. Поиски пути

  • Глава 3. «Отец истории»?

  • Глава 4. «На все четыре стороны»

  • Глава 5. Наследник Одиссея (Личность и мировоззрение Геродота)

  • Эпилог. Геродот в веках

Views 104
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

