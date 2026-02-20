Суриков - Геродот

Книга «Геродот» Игоря Сурикова в серии «ЖЗЛ» — это увлекательное погружение в жизнь и творчество человека, которого еще в древности прозвали «отцом истории». Суриков ставит перед собой задачу не просто пересказать содержание знаменитой «Истории» Геродота, а понять личность самого автора: его мотивы, методы сбора информации и ту уникальную интеллектуальную среду Афин «золотого века», в которой он творил.
Автор анализирует Геродота как великого путешественника и первооткрывателя. Он показывает, что Геродот был не просто пассивным собирателем преданий, а критически мыслящим исследователем, который первым ввел в оборот понятие historia (расследование). Суриков детально разбирает структуру его труда, где описание великих Греко-персидских войн переплетается с этнографическими очерками о египтянах, скифах и других народах. Книга помогает увидеть в Геродоте не «сказочника», как его иногда называли критики, а добросовестного ученого, стремившегося зафиксировать многообразие мира, «чтобы содеянное людьми не изгладилось со временем».
Особое внимание Суриков уделяет философским взглядам Геродота: его вере в божественную зависть и неумолимость судьбы, которая низвергает слишком возгордившихся правителей. Автор показывает, как через судьбы Креза, Кира и Ксеркса Геродот преподает этический урок современникам. Книга Сурикова делает античного классика понятным и близким современному читателю, раскрывая его как живого, любознательного и глубоко гуманного человека, заложившего основы всей исторической науки.
М.: Академический проект, 2022, 439 с.
Серия "Всеобщая история: портреты Античности"
ISBN 978-5-8291-3759-5
Суриков Игорь - Геродот - Оглавление
От автора
Пролог. Эллины и варвары
Что такое полис?
Запад–Восток: контакты и конфликты
«Похищение Европы»
Глава 1. Родина, большая и малая
Потомки Девкалиона
Перекресток культур
Галикарнасс
Глава 2. Поиски пути
Детство и юность
Изгнанник на Самосе
У «пупа земли»
В «Школе Эллады»
Возвращение на родину?
Глава 3. «Отец истории»?
Предшественники
От хроники — к исследованию
Что замыслил Геродот?
…И с чего он начал?
Храм, возведенный из слов
Глава 4. «На все четыре стороны»
Годы странствий
По бескрайним просторам Востока
На юг, в Страну фараонов
К северным пределам Ойкумены
Запад — новое отечество, или «Фурийский узел»
Геродот — географ и этнограф
Глава 5. Наследник Одиссея (Личность и мировоззрение Геродота)
Наука удивляться
Геродот и его собеседники
Мир людей и богов
Пути истории: между возмездием и завистью
Какое государство лучше?
Эпилог. Геродот в веках
От загадки к загадке
Продолжатели и критики
«Не в меру строгий суд над Геродотом»
Геродот — наш современник
Примечания
