Суриков - Геродот

Книга «Геродот» Игоря Сурикова в серии «ЖЗЛ» — это увлекательное погружение в жизнь и творчество человека, которого еще в древности прозвали «отцом истории». Суриков ставит перед собой задачу не просто пересказать содержание знаменитой «Истории» Геродота, а понять личность самого автора: его мотивы, методы сбора информации и ту уникальную интеллектуальную среду Афин «золотого века», в которой он творил.

Автор анализирует Геродота как великого путешественника и первооткрывателя. Он показывает, что Геродот был не просто пассивным собирателем преданий, а критически мыслящим исследователем, который первым ввел в оборот понятие historia (расследование). Суриков детально разбирает структуру его труда, где описание великих Греко-персидских войн переплетается с этнографическими очерками о египтянах, скифах и других народах. Книга помогает увидеть в Геродоте не «сказочника», как его иногда называли критики, а добросовестного ученого, стремившегося зафиксировать многообразие мира, «чтобы содеянное людьми не изгладилось со временем».

Особое внимание Суриков уделяет философским взглядам Геродота: его вере в божественную зависть и неумолимость судьбы, которая низвергает слишком возгордившихся правителей. Автор показывает, как через судьбы Креза, Кира и Ксеркса Геродот преподает этический урок современникам. Книга Сурикова делает античного классика понятным и близким современному читателю, раскрывая его как живого, любознательного и глубоко гуманного человека, заложившего основы всей исторической науки.

Суриков Игорь - Геродот

М.: Академический проект, 2022, 439 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-3759-5

Суриков Игорь - Геродот - Оглавление

От автора

Пролог. Эллины и варвары

Что такое полис?

Запад–Восток: контакты и конфликты

«Похищение Европы»

Глава 1. Родина, большая и малая

Потомки Девкалиона

Перекресток культур

Галикарнасс

Глава 2. Поиски пути

Детство и юность

Изгнанник на Самосе

У «пупа земли»

В «Школе Эллады»

Возвращение на родину?

Глава 3. «Отец истории»?

Предшественники

От хроники — к исследованию

Что замыслил Геродот?

…И с чего он начал?

Храм, возведенный из слов

Глава 4. «На все четыре стороны»

Годы странствий

По бескрайним просторам Востока

На юг, в Страну фараонов

К северным пределам Ойкумены

Запад — новое отечество, или «Фурийский узел»

Геродот — географ и этнограф

Глава 5. Наследник Одиссея (Личность и мировоззрение Геродота)

Наука удивляться

Геродот и его собеседники

Мир людей и богов

Пути истории: между возмездием и завистью

Какое государство лучше?

Эпилог. Геродот в веках

От загадки к загадке

Продолжатели и критики

«Не в меру строгий суд над Геродотом»

Геродот — наш современник

Примечания