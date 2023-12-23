Категория полиса является настолько основополагающей практически для любой проблематики, связанной с античной Грецией, что нет, наверное, другого исторического феномена этой эпохи, который изучался бы в науке столь же напряженно и скрупулезно. Если бы мы попытались составить библиографию (пусть даже неполную и избирательную) исторических работ, посвященных греческому полису, то только одно это заняло бы многие страницы. Поскольку главный предмет данной книги — все же не полис как таковой, а политика и политики, то подобного рода библиографический экскурс вряд ли будет уместен. Отметим лишь вот что. В самое последнее время исследование полиса в мировом антиковедении, кажется, выходит на новый уровень, и прежде всего потому, что им начинают заниматься уже не отдельные ученые, а целые коллективы специалистов.

Проводятся конференции, симпозиумы; издаются сборники статей, фундаментальные коллективные монографии, в которых принимают участие историки из разных стран. Такого рода интернациональные контакты приводят к плодотворному диалогу и, бесспорно, способствуют выработке всё более и более верных, взвешенных взглядов по дискуссионным проблемам, лучшему пониманию всего феномена. И тем не менее было бы явным преувеличением сказать, что в полисе ныне для нас всё ясно. Скорее напротив: именно необходимость более тщательного изучения различных его сторон, отказа от застарелых историографических мифов порождает новые и новые обращения к этой тематике. Да и поймем ли мы когда-нибудь греческий полис в полной мере? Вряд ли: для этого нужно в нем жить.

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса

М.: Академический проект, 2020, 653 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-3458-7

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса - Оглавление

ЧАСТЬ I. АРХАИКА И РАННЯЯ КЛАССИКА

От автора

Глава I. Греческий полис и политическая жизнь в нем

Глава II. Солон: певец и творец «благозакония»

Глава III. Писистрат: парадокс «кроткого тирана»

Глава IV. Клеомен I: «рождение личности» в Спарте

Глава V. Мильтиад, или осужденный победитель

Послесловие

Библиография к части I

Список сокращений

ЧАСТЬ II. ВРЕМЯ РАСЦВЕТА ДЕМОКРАТИИ