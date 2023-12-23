Cуриков - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса
Категория полиса является настолько основополагающей практически для любой проблематики, связанной с античной Грецией, что нет, наверное, другого исторического феномена этой эпохи, который изучался бы в науке столь же напряженно и скрупулезно. Если бы мы попытались составить библиографию (пусть даже неполную и избирательную) исторических работ, посвященных греческому полису, то только одно это заняло бы многие страницы. Поскольку главный предмет данной книги — все же не полис как таковой, а политика и политики, то подобного рода библиографический экскурс вряд ли будет уместен. Отметим лишь вот что. В самое последнее время исследование полиса в мировом антиковедении, кажется, выходит на новый уровень, и прежде всего потому, что им начинают заниматься уже не отдельные ученые, а целые коллективы специалистов.
Проводятся конференции, симпозиумы; издаются сборники статей, фундаментальные коллективные монографии, в которых принимают участие историки из разных стран. Такого рода интернациональные контакты приводят к плодотворному диалогу и, бесспорно, способствуют выработке всё более и более верных, взвешенных взглядов по дискуссионным проблемам, лучшему пониманию всего феномена. И тем не менее было бы явным преувеличением сказать, что в полисе ныне для нас всё ясно. Скорее напротив: именно необходимость более тщательного изучения различных его сторон, отказа от застарелых историографических мифов порождает новые и новые обращения к этой тематике. Да и поймем ли мы когда-нибудь греческий полис в полной мере? Вряд ли: для этого нужно в нем жить.
Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса
М.: Академический проект, 2020, 653 с.
Серия "Всеобщая история: портреты Античности"
ISBN 978-5-8291-3458-7
Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса - Оглавление
ЧАСТЬ I. АРХАИКА И РАННЯЯ КЛАССИКА
От автора
Глава I. Греческий полис и политическая жизнь в нем
Глава II. Солон: певец и творец «благозакония»
Глава III. Писистрат: парадокс «кроткого тирана»
Глава IV. Клеомен I: «рождение личности» в Спарте
Глава V. Мильтиад, или осужденный победитель
Послесловие
Библиография к части I
Список сокращений
ЧАСТЬ II. ВРЕМЯ РАСЦВЕТА ДЕМОКРАТИИ
От автора
Глава I. Афинская демократия в V в. до н. э.
Глава II. Аристид: политик вне группировок
Глава III. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати
Глава IV. Кимон: аристократ, но не олигарх
Глава V. Перикл: человек, давший имя эпохе
Послесловие
Библиография к части II
Список сокращений
Спасибо! Прекрасная подборка прекрасного ученого!
С удовольствие послушал его лекции по Гомеру, несмортя на проблемы с речью у автора. Очень хочу его "Гомера" в ЖЗЛ, думаю даже купить эту книгу в бумаге.
Эх, как же сильно не хватает книги Сурикова "Гомер"! Нигде нет в электронном виде. И в бумажном виде прочитать не получается.