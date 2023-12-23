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Cуриков - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Sociology Political Science
Series Всеобщая история: портреты Античности (5 books)

Категория полиса является настолько основополагающей практически для любой проблематики, связанной с античной Грецией, что нет, наверное, другого исторического феномена этой эпохи, который изучался бы в науке столь же напряженно и скрупулезно. Если бы мы попытались составить библиографию (пусть даже неполную и избирательную) исторических работ, посвященных греческому полису, то только одно это заняло бы многие страницы. Поскольку главный предмет данной книги — все же не полис как таковой, а политика и политики, то подобного рода библиографический экскурс вряд ли будет уместен. Отметим лишь вот что. В самое последнее время исследование полиса в мировом антиковедении, кажется, выходит на новый уровень, и прежде всего потому, что им начинают заниматься уже не отдельные ученые, а целые коллективы специалистов.

Проводятся конференции, симпозиумы; издаются сборники статей, фундаментальные коллективные монографии, в которых принимают участие историки из разных стран. Такого рода интернациональные контакты приводят к плодотворному диалогу и, бесспорно, способствуют выработке всё более и более верных, взвешенных взглядов по дискуссионным проблемам, лучшему пониманию всего феномена. И тем не менее было бы явным преувеличением сказать, что в полисе ныне для нас всё ясно. Скорее напротив: именно необходимость более тщательного изучения различных его сторон, отказа от застарелых историографических мифов порождает новые и новые обращения к этой тематике. Да и поймем ли мы когда-нибудь греческий полис в полной мере? Вряд ли: для этого нужно в нем жить.

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса

М.: Академический проект, 2020, 653 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-3458-7

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том I - Эпоха формирования и расцвета полиса - Оглавление

ЧАСТЬ I. АРХАИКА И РАННЯЯ КЛАССИКА

  • От автора

  • Глава I. Греческий полис и политическая жизнь в нем

  • Глава II. Солон: певец и творец «благозакония»

  • Глава III. Писистрат: парадокс «кроткого тирана»

  • Глава IV. Клеомен I: «рождение личности» в Спарте

  • Глава V. Мильтиад, или осужденный победитель

  • Послесловие

  • Библиография к части I

  • Список сокращений

ЧАСТЬ II. ВРЕМЯ РАСЦВЕТА ДЕМОКРАТИИ

  • От автора

  • Глава I. Афинская демократия в V в. до н. э.

  • Глава II. Аристид: политик вне группировок

  • Глава III. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати

  • Глава IV. Кимон: аристократ, но не олигарх

  • Глава V. Перикл: человек, давший имя эпохе

  • Послесловие

  • Библиография к части II

  • Список сокращений

Views 263
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо! Прекрасная подборка прекрасного ученого!

С удовольствие послушал его лекции по Гомеру, несмортя на проблемы с речью у автора. Очень хочу его "Гомера" в ЖЗЛ, думаю даже купить эту книгу в бумаге.
Z
zb-lek 2 years ago

Эх, как же сильно не хватает книги Сурикова "Гомер"! Нигде нет в электронном виде. И в бумажном виде прочитать не получается.

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