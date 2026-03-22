Сурожский - Беседы о вере и Церкви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга митрополита Антония Сурожского «Беседы о вере и Церкви» представляет собой собрание духовных размышлений и бесед о христианской вере, жизни Церкви и духовном пути человека. Автор обращается к важнейшим вопросам веры: что значит верить в Бога, как человек приходит к вере, какое место занимает Церковь в жизни христианина и как строятся отношения человека с Богом.

Митрополит Антоний говорит о вере не только как о богословском учении, но и как о живом опыте встречи с Богом. В своих беседах он раскрывает значение молитвы, покаяния, любви, духовной свободы и ответственности человека перед Богом и ближними.

Книга отличается глубиной и одновременно доступностью изложения. Автор помогает читателю увидеть христианство как живую реальность, которая касается всей жизни человека и ведёт его к внутреннему преображению.

Издание будет интересно как людям, только начинающим знакомство с христианской верой, так и тем, кто стремится глубже понять духовную жизнь и смысл церковного опыта.

Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви

Киев, «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», 2015

Эл. издание

Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви - Содержание

  • Диалог верующего с неверующим

  • О евангельском благовестии

  • О вере

  • О Боге

  • О Церкви

  • О таинствах

  • О церковных праздниках

  • О творении и спасении мира

  • О воплощении Христовом

  • О подвиге любви

  • О Божественной литургии

  • О Церкви (катaхизическая беседа)

  • По поводу выражения «неразделенная церковь»

  • Православие и Западный мир: (заметки)

  • О Воскресении Христовом

Вместо предисловия

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books