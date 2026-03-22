Книга митрополита Антония Сурожского «Беседы о вере и Церкви» представляет собой собрание духовных размышлений и бесед о христианской вере, жизни Церкви и духовном пути человека. Автор обращается к важнейшим вопросам веры: что значит верить в Бога, как человек приходит к вере, какое место занимает Церковь в жизни христианина и как строятся отношения человека с Богом.
Митрополит Антоний говорит о вере не только как о богословском учении, но и как о живом опыте встречи с Богом. В своих беседах он раскрывает значение молитвы, покаяния, любви, духовной свободы и ответственности человека перед Богом и ближними.
Книга отличается глубиной и одновременно доступностью изложения. Автор помогает читателю увидеть христианство как живую реальность, которая касается всей жизни человека и ведёт его к внутреннему преображению.
Издание будет интересно как людям, только начинающим знакомство с христианской верой, так и тем, кто стремится глубже понять духовную жизнь и смысл церковного опыта.
Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви
Киев, «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», 2015
Эл. издание
Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви - Содержание
Диалог верующего с неверующим
О евангельском благовестии
О вере
О Боге
О Церкви
О таинствах
О церковных праздниках
О творении и спасении мира
О воплощении Христовом
О подвиге любви
О Божественной литургии
О Церкви (катaхизическая беседа)
По поводу выражения «неразделенная церковь»
Православие и Западный мир: (заметки)
О Воскресении Христовом
Вместо предисловия
