Книга митрополита Антония Сурожского «Беседы о вере и Церкви» представляет собой собрание духовных размышлений и бесед о христианской вере, жизни Церкви и духовном пути человека. Автор обращается к важнейшим вопросам веры: что значит верить в Бога, как человек приходит к вере, какое место занимает Церковь в жизни христианина и как строятся отношения человека с Богом.

Митрополит Антоний говорит о вере не только как о богословском учении, но и как о живом опыте встречи с Богом. В своих беседах он раскрывает значение молитвы, покаяния, любви, духовной свободы и ответственности человека перед Богом и ближними.

Книга отличается глубиной и одновременно доступностью изложения. Автор помогает читателю увидеть христианство как живую реальность, которая касается всей жизни человека и ведёт его к внутреннему преображению.

Издание будет интересно как людям, только начинающим знакомство с христианской верой, так и тем, кто стремится глубже понять духовную жизнь и смысл церковного опыта.

Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви

Киев, «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», 2015

Эл. издание

Митрополит Антоний Сурожский - Беседы о вере и Церкви - Содержание

Диалог верующего с неверующим

О евангельском благовестии

О вере

О Боге

О Церкви

О таинствах

О церковных праздниках

О творении и спасении мира

О воплощении Христовом

О подвиге любви

О Божественной литургии

О Церкви (катaхизическая беседа)

По поводу выражения «неразделенная церковь»

Православие и Западный мир: (заметки)

О Воскресении Христовом

Вместо предисловия