«Элиотовские лекции» удивят всех, кто слышал проповеди, беседы, лекции владыки Антония, митрополита Сурожского; тех, кто, как сам он сказал в своей неповторимой манере, «настолько неразумен, что читает мои книги». К этим очень многочисленным неразумным отношусь и я (стоит заметить, что книги митрополита Антония читают в переводах на многие языки, поскольку он принадлежит к самым авторитетным и любимым духовным писателям современности). То, что я читала в 70-е годы, были еще не книги (до советской Москвы они не доходили), а самиздатские списки проповедей и бесед, и эти машинописные списки были событием моей жизни. Уже позже мне выпало счастье слышать владыку вживе, на «подпольных» встречах в московских квартирах, а потом и в Лондоне... Владыка совсем не часто вспоминал в своих беседах поэтов, художников, да и вообще искусство. Он и в частных беседах не раз говорил, что слишком мало во всем этом сведущ, что опыт художника — иной, чем его, монашеский опыт. И вот — Т. С. Элиот и беседы о красоте. Мы встречаемся здесь с владыкой Антонием, которого еще не знали.

Кроме Т. С. Элиота, с которого все начинается, мы увидим на этих страницах ссылки на Данте, Гёте, Сервантеса, Диккенса, Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева, Гофмансталя, Брехта, Шеффеля, Нерваля, Бодлера, Валери, Малларме, Китса, Э. По, Л. Коэна, Ч. Вильямса... На художников: Родена, Жерико, Утрилло, Ван Гога, абстракционистов. И — совсем неожиданно — на работы по теории архитектуры, на геометрические образы эллипса и параболы, с которыми связан один из самых интересных мотивов этих бесед о красоте. И на европейских мыслителей, психологов, историков культуры: Ницше, Шопенгауэра, Юнга, Маль- ро, Леви-Брюля...

Митрополит Антоний Сурожский - Красота и уродство : Беседы об искусстве и реальности

М.: Никея, 2017. 192 с.

ISBN 978-5-91761-578-3

Митрополит Антоний Сурожский - Красота и уродство : Беседы об искусстве и реальности - Содержание

Предисловие - Ольга Седакова - Почему Элиот?

Лекция 1

Красота и смысл

Ответы на вопросы

Лекция 2

Красота и истина

Ответы на вопросы

Лекция 3

Красота и реальность

Ответы на вопросы

Лекция 4

Значение уродства

Ответы на вопросы

Приложение