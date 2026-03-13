Сутягина - Антропология войны и мира

Книга Л. Э. Сутягиной «Антропология войны и мира» представляет собой глубокое историко-философское исследование, посвященное осмыслению феномена войны и идеала мира в трудах крупнейших представителей русской религиозной мысли рубежа XIX–XX веков. Автор ставит задачу реконструировать целостное видение человека в экстремальных условиях вооруженных конфликтов, опираясь на работы Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Ивана Ильина, Евгения Трубецкого и других мыслителей. Основная идея произведения заключается в том, что война в русской философии рассматривалась не только как политическое или социальное бедствие, но прежде всего как глубочайший духовный и онтологический кризис, обнажающий истинную природу человека и его отношение к Богу.

Содержательная часть монографии детально анализирует различные подходы к оправданию или осуждению войны. Сутягина рассматривает концепцию «священной войны» и защиты святынь, этику сопротивления злу силой (в частности, знаменитую полемику Ивана Ильина с толстовством), а также эсхатологические предчувствия мыслителей «Серебряного века». Автор показывает, как русские философы пытались найти путь к «подлинному миру», который возможен лишь через внутреннее преображение личности, а не просто через подписание международных договоров. Особое внимание уделяется тому, как опыт Первой мировой войны изменил антропологические взгляды философов, заставив их по-новому взглянуть на проблему свободы, вины и искупительного страдания народа.

Текст написан в строгом академическом стиле, сочетающем философскую рефлексию с культурологическим анализом. Исследование Л. Э. Сутягиной является ценным вкладом в изучение истории русской мысли, помогая современному читателю увидеть интеллектуальную преемственность в обсуждении вопросов, которые остаются болезненно актуальными и сегодня. Работа служит важным напоминанием о том, что за внешними столкновениями армий всегда стоит невидимая битва смыслов и ценностей, определяющая облик человечества.

Сутягина Л.Э. - Антропология войны и мира - По взглядам русских религиозных философов рубежа XIX и XX столетий

СПб.: МАЭ РАН, 2013. - 188 с.

ISBN 978-5-88431-250-0

Сутягина Л.Э. - Антропология войны и мира – Содержание

От автора

Введение

Глава 1. В предчувствии… Религиозно-философский и церковно-богословский подходы к войне и миру в России на рубеже XIX и XX столетий

Глава 2. Первая мировая война как предмет религиозно-философского дискурса

Глава 3. Опыт осмысления мировой войны и русской револю-ции в религиозной философии

Заключение

Послесловие

Библиография