Занимаясь разработкой различных вопросов церковного права, я не раз приходил к сознанию необходимости выяснить для себя, в каком отношении средневековые университеты состоят к церкви. Выясняя же себе этот вопрос, я невольно должен был расширить свою задачу и исследовать, что такое были средневековые университеты вообще, как и при каких исторических условиях, они возникли, на каких основах утверждалась и в каких формах проявлялась их жизнь и деятельность. Результатом этих исследований является предлагаемый читающей публике очерк.

Николай Суворов - Средневековые университеты

Изд. 2-е. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 256 с.

Академия фундаментальных исследований: история

ISBN 978-5-397-02439-6

Николай Суворов - Средневековые университеты Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. Понятие об университете в Средние века

ГЛАВА I. Возникновение университетов

ГЛАВА II. Дотация и привилегии университетов

ГЛАВА III. Устройство средневековых университетов

ГЛАВА IV. Возведение в ученые степени

ГЛАВА V. Преподавание и вообще учебное дело в средневековых университетах

ГЛАВА VI. Итоги к началу Новой истории

Николай Суворов - Средневековые университеты - Предисловие