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Суворов - Средневековые университеты

Николай Суворов Средневековые университеты
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Category ESXATOS BOOKS, History, Educational
Занимаясь разработкой различных вопросов церковного права, я не раз приходил к сознанию необходимости выяснить для себя, в каком отношении средневековые университеты состоят к церкви. Выясняя же себе этот вопрос, я невольно должен был расширить свою задачу и исследовать, что такое были средневековые университеты вообще, как и при каких исторических условиях, они возникли, на каких основах утверждалась и в каких формах проявлялась их жизнь и деятельность. Результатом этих исследований является предлагаемый читающей публике очерк.

Николай Суворов - Средневековые университеты

Изд. 2-е. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 256 с.
Академия фундаментальных исследований: история
ISBN 978-5-397-02439-6

Николай Суворов - Средневековые университеты Содержание

  • Предисловие
  • ВВЕДЕНИЕ. Понятие об университете в Средние века
  • ГЛАВА I. Возникновение университетов
  • ГЛАВА II. Дотация и привилегии университетов
  • ГЛАВА III. Устройство средневековых университетов
  • ГЛАВА IV. Возведение в ученые степени
  • ГЛАВА V. Преподавание и вообще учебное дело в средневековых университетах
  • ГЛАВА VI. Итоги к началу Новой истории

Николай Суворов - Средневековые университеты - Предисловие

Въ русской литературѣ есть цѣнныя статьи, посвященныя средневѣковымъ университетамъ: таковы въ особенности статьи, помѣщенныя въ журналѣ министерства народнаго просвѣщенія за 1862—1864 гг. Но, во-первыхъ, на основаніи этихъ статей, посвященныхъ отдѣльнымъ университетамъ, недостаточно разъясняющимъ генезисъ университетовъ и не приводящимъ въ ясность тѣхъ итоговъ, которые обнаружились къ началу новой исторіи, трудно придти къ какимъ-либо общимъ выводамъ въ смыслѣ оцѣнки средневѣковыхъ университетовъ вообще, — во-вторыхъ, иностранная литература по исторіи университетовъ обогащалась отъ времени до времени новыми цѣнными вкладами, къ которымъ въ особенности слѣдуетъ отнести капитальное изслѣдованіе Кауфмана. Издавая въ свѣтъ этотъ очеркъ, я не имѣю ' никакихъ иллюзій насчетъ привлеченія къ нему массы читателей, такъ какъ немногіе у насъ найдутъ удовольствіе въ томъ, чтобъ углубляться въ сѣдую старину.
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Rating 4.0 / 5
Added 26.03.2019
Author brat Vasil
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4.0/5 (3)

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