Суворов - Средневековые университеты
Занимаясь разработкой различных вопросов церковного права, я не раз приходил к сознанию необходимости выяснить для себя, в каком отношении средневековые университеты состоят к церкви. Выясняя же себе этот вопрос, я невольно должен был расширить свою задачу и исследовать, что такое были средневековые университеты вообще, как и при каких исторических условиях, они возникли, на каких основах утверждалась и в каких формах проявлялась их жизнь и деятельность. Результатом этих исследований является предлагаемый читающей публике очерк.
Николай Суворов - Средневековые университеты
Изд. 2-е. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 256 с.
Академия фундаментальных исследований: история
ISBN 978-5-397-02439-6
Николай Суворов - Средневековые университеты Содержание
- Предисловие
- ВВЕДЕНИЕ. Понятие об университете в Средние века
- ГЛАВА I. Возникновение университетов
- ГЛАВА II. Дотация и привилегии университетов
- ГЛАВА III. Устройство средневековых университетов
- ГЛАВА IV. Возведение в ученые степени
- ГЛАВА V. Преподавание и вообще учебное дело в средневековых университетах
- ГЛАВА VI. Итоги к началу Новой истории
Николай Суворов - Средневековые университеты - Предисловие
Въ русской литературѣ есть цѣнныя статьи, посвященныя средневѣковымъ университетамъ: таковы въ особенности статьи, помѣщенныя въ журналѣ министерства народнаго просвѣщенія за 1862—1864 гг. Но, во-первыхъ, на основаніи этихъ статей, посвященныхъ отдѣльнымъ университетамъ, недостаточно разъясняющимъ генезисъ университетовъ и не приводящимъ въ ясность тѣхъ итоговъ, которые обнаружились къ началу новой исторіи, трудно придти къ какимъ-либо общимъ выводамъ въ смыслѣ оцѣнки средневѣковыхъ университетовъ вообще, — во-вторыхъ, иностранная литература по исторіи университетовъ обогащалась отъ времени до времени новыми цѣнными вкладами, къ которымъ въ особенности слѣдуетъ отнести капитальное изслѣдованіе Кауфмана. Издавая въ свѣтъ этотъ очеркъ, я не имѣю ' никакихъ иллюзій насчетъ привлеченія къ нему массы читателей, такъ какъ немногіе у насъ найдутъ удовольствіе въ томъ, чтобъ углубляться въ сѣдую старину.
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