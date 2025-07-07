Алла Суярко - Путешествие в невидимое царство

Все, что Иисус говорил о вечности, было облечено в образы видимого мира. На протяжении веков Господь многообразно обращался к людям. Например, одна и та же истина о Его любви к нам звучит на протяжении всего Писания, поражая нас разнообразием и неожиданными формами выражения: пример пророка Осип, книга Песни Песней, притча о блудном сыне и т.д. Наш Создатель, кажется, был озабочен тем, чтобы донести до нас не саму Букву Писания, но истину, ее основную суть.

Данное пособие - попытка автора, следуя примеру нашего Господа, на жизненных примерах современности донести подросткам самые главные библейские истины о любви Божьей и Его пути спасения. Эта программа может быть использована в

общеобразовательных школах, в больницах и санаториях, где подростки проходят длительный курс лечения, и в других детских учреждениях. Предполагается, что данные уроки будут проводиться опытными преподавателями уже существующих при церквах воскресных школ.

По мнению автора, подход к преподаванию библейских уроков в общеобразовательной школе и в других воспитательных учреждениях должен несколько отличаться от преподавания библейских уроков в воскресной школе и от методики преподавания любых школьных предметов. Возлагается большая надежда на то, что эти уроки внесут в жизнь подростков нечто совершенно новое, непохожее на то, что они слышат и видят каждый день. Через любящее сердце преподавателя и неординарные формы обращения есть возможность нашему Господу войти в их сердца. Предвидится, что на этих уроках ребята не просто будут что-то изучать о Боге, наравне с другими школьными предметами, но встретятся с реальной Личностью нашего Создателя и Спасителя.

Бог Творец не оторван от Вселенной. Он творит и продолжает творить Вселенную, определять ход исторических событий. В уроках много использовано исторических фактов, а также делается акцент на знания ребят этого возраста географии, физики. Такие примеры помогают вести учеников от известного к неизвестному.

Иисус Христос послал Своих учеников на проповедь Евангелия по два человека. Молитесь о том, чтобы у вас был не один, а несколько помощников при проведении уроков. Ими могут быть и ученики старших классов в воскресной школе. Не упускайте возможности свидетельствовать ребятам о своем личном опыте веры. Таким образом, в лице вас и ваших помощников они будут иметь возможность видеть реальные результаты общения С Богом.