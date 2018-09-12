ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ - (ок.130 - ок.200), западный отец Церкви, отстаивавший истинное Христианство перед лицом гностической теософии. Принадлежал к поколению, непосредственно следовавшему за Мужами Апостольскими. Родиной Иринея была, вероятно, Малая Азия; во всяком случае, он тесно связан с малоазийской традицией. Он был греком по происхождению и являлся учеником Паликарпа.

Сочинения св. Иустина Мученика и других, примыкающих к нему, по характеру своих произведений, христианских писателей II в. представляют нам апологетическую деятельность древней Церкви, — деятельность, обращенную вовне, направленную против внешних врагов Церкви: они главным образом имеют в виду защитить христианство против нападок и гонений отчасти со стороны неверующего иудейства, особенно же — со стороны язычества и властей римского государства.

С именем св. Иринея Лионского мы вступаем в другую, более глубокую, внутреннюю область церковной жизни. Монтанистическое движение, возникшее внутри христианского общества, как протест, хотя и односторонний, против упадка в нем духовной силы и нравственной строгости, спор о праздновании Пасхи, завершивший окончательное отделение христианской Церкви от законов и преданий иудейской синагоги, преимущественно же борьба с еретическим гнозисом (знанием), который под знаменем христианства мнимо высшего, духовного пытался водворить языческие стремления и идеи:

вот что представляется нашему взору на первом плане в жизни и письменной деятельности св. Иринея. Правда, внешнее положение христианской Церкви не улучшилось, гонения на нее не прекратились и не уменьшились, напротив, сделались повсеместны, более сильны, строги и настойчивы; тем не менее борьба внешняя и вращавшаяся в ней апологетика постепенно уступала место внутренним задачам христианской Церкви, — раскрытию и уяснению Богооткровенной истины в борьбе с лжеучителями, посягавшими на ее чистоту и полноту.

Св. Ириней Лионский - Против ересей - Доказательство апостольской проповеди

Перевод протоиерея П. Преображенского, Н. И. Сагарды

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2008. — 672 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»

ISBN 978-5-903525-22-5

Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди - От издательства

В настоящем новом издании творений св. Иринея Лионского в тексте перевода «Пяти книг против ересей» с латинского прот. П. Преображенского и с немецкого проф. Н. И. Сагарды («Доказательство апостольской проповеди») сделаны следующие редакционные доработки и улучшения:

дореволюционная орфография переведена на современную, также отредактирован стиль перевода и его лексика;

в тексте «Пяти книг против ересей» в квадратные скобки заключены слова, которых нет в издании прот. П. Преображенского, но которые добавлены при редакции перевода для более ясного понимания смысла;

в именах и названиях греческое произношение Рейхлина заменено на произношение Эразма Роттердамского. В произношении Рейхлина сохранены наиболее привычные на слух названия и имена: Иисус (по Эразму должно быть Иесус), Иерусалим (по Эразму должно быть Иерусалем) и др.;

проверены, исправлены и дополнены ссылки на Св. Писание: а) как правило, цитаты Св. Писания у св. Иринея соответствуют древнегреческому тексту (цитаты из книги пророка Даниила — по переводу Феодотиона, остальные ветхозаветные цитаты — по Септуагинте); б) иногда цитаты из св. Иринея отличаются от текста Св. Писания. По сравнению с предыдущим изданием, подобные места найдены и снабжены соответствующими сносками. В некоторых случаях, чтобы глубже понять мысль св. Иринея, мы обращались к древнееврейскому подлиннику. Также, где это было необходймо, дополнены примечания прежнего издания. в) в сносках к «Пяти книгам против ересей» и «Отрывкам из утраченных сочинений» дополнения ссылок на Св. Писание, а также примечания редактора напечатаны с пометкой Ред., а в «Доказательстве апостольской проповеди» дополнительные ссылки помещены в квадратные скобки;

составлен указатель библейских цитат по всему тексту творений св. Иринея;

в тексте «Доказательства апостольской проповеди» проставлены заголовки к отдельным главам сочинения.

Сокращения на творения св. Иринея даются следующим образом: