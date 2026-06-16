Сваре - Философия дружбы

В центре внимания книги норвежского философа Хельге Сваре находится всестороннее исследование феномена дружбы, ее природы, исторического развития и значения для современной жизни человека. Опираясь на античное наследие, в первую очередь на этику Аристотеля, автор переосмысляет классические идеи о полезной дружбе, дружбе ради удовольствия и благой дружбе в контексте реалий современного индивидуализированного общества.

Особое внимание уделяется тому, как благая дружба способствует самореализации личности и достижению подлинного счастья, становясь важнейшей составляющей благой жизни. Исследование не ограничивается абстрактными философскими построениями, но также обращается к историческим примерам, от античности до наших дней, анализируя изменения в понимании дружеских уз, влияние на них гендерных ролей, социальных структур и культурных трансформаций.

Сваре Хельге – Философия дружбы

Пер. с норв. И. Вороновой. – М.: Прогресс-Традиция. – 256 с. ISBN 978-5-89826-344-7

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