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Сваре - Философия дружбы

Сваре - Философия дружбы
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

В центре внимания книги норвежского философа Хельге Сваре находится всестороннее исследование феномена дружбы, ее природы, исторического развития и значения для современной жизни человека. Опираясь на античное наследие, в первую очередь на этику Аристотеля, автор переосмысляет классические идеи о полезной дружбе, дружбе ради удовольствия и благой дружбе в контексте реалий современного индивидуализированного общества.

Особое внимание уделяется тому, как благая дружба способствует самореализации личности и достижению подлинного счастья, становясь важнейшей составляющей благой жизни. Исследование не ограничивается абстрактными философскими построениями, но также обращается к историческим примерам, от античности до наших дней, анализируя изменения в понимании дружеских уз, влияние на них гендерных ролей, социальных структур и культурных трансформаций.

Сваре Хельге – Философия дружбы

Пер. с норв. И. Вороновой. – М.: Прогресс-Традиция. – 256 с. ISBN 978-5-89826-344-7

Сваре Хельге – Философия дружбы – Содержание

  • ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

  • ЧТО ТАКОЕ ДРУГ?

    • Взаимная симпатия

    • Выбор

    • Совместная жизнь

    • Равноценность

    • Полезная дружба и дружба ради удовольствия

    • Благая дружба

    • Дружба, которая делает нас хорошими

    • Полезные друзья и друзья ради удовольствия – тоже друзья

    • Восхищение, уважение и любовь

    • Лицом к лицу и бок о бок

  • ИЗ ИСТОРИИ ДРУЖБЫ

    • Образец дружбы в античной Греции

    • В жизни и смерти

    • В саду Эпикура...

    • Дружба в Древнем Риме

    • За средневековыми монастырскими стенами

    • Все превосходящая радость

    • Среди рыцарей и дев

    • Монтень и эпоха Возрождения

    • Женская дружба в XVII и XVIII веках

    • Мечта о родственной душе романтическая дружба

    • Делить дом и постель

    • Подозрительный взгляд

    • Дружба и брак

    • Одиночество в большом городе

    • Эксперты сердца

    • Дружба сегодня

  • ЕЩЕ О ДРУЖБЕ И БЛАГОЙ ЖИЗНИ

    • Счастье

    • Дружеские услуги

    • Быть дома

    • Приключения

    • Идентичность личности

    • Я и ты

    • Этика благой жизни

    • Встречаться как друзья

    • Общество друзей

    • Добрая беседа

  • ИСКУССТВО ДРУЖБЫ

    • В правильном месте и в правильное время

    • Проявить инициативу

    • Первое впечатление

    • Уметь слушать

    • Дружеская критика

    • Время, которое занимает дружба

    • Хорошая основа

    • Традиции и ритуалы

    • Кризисы и изменения

    • Дружба в компаниях

    • Будто складывать костер

  • ИСТОЧНИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЧТЕНИЮ

    • К главе «Что такое друг?»

    • К главе «Из истории дружбы»

    • К главе «Еще о дружбе и благой жизни»

    • К главе «Искусство дружбы»

  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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