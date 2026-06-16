Сваре - Философия дружбы
В центре внимания книги норвежского философа Хельге Сваре находится всестороннее исследование феномена дружбы, ее природы, исторического развития и значения для современной жизни человека. Опираясь на античное наследие, в первую очередь на этику Аристотеля, автор переосмысляет классические идеи о полезной дружбе, дружбе ради удовольствия и благой дружбе в контексте реалий современного индивидуализированного общества.
Особое внимание уделяется тому, как благая дружба способствует самореализации личности и достижению подлинного счастья, становясь важнейшей составляющей благой жизни. Исследование не ограничивается абстрактными философскими построениями, но также обращается к историческим примерам, от античности до наших дней, анализируя изменения в понимании дружеских уз, влияние на них гендерных ролей, социальных структур и культурных трансформаций.
Сваре Хельге – Философия дружбы
Пер. с норв. И. Вороновой. – М.: Прогресс-Традиция. – 256 с. ISBN 978-5-89826-344-7
Сваре Хельге – Философия дружбы – Содержание
ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ЧТО ТАКОЕ ДРУГ?
Взаимная симпатия
Выбор
Совместная жизнь
Равноценность
Полезная дружба и дружба ради удовольствия
Благая дружба
Дружба, которая делает нас хорошими
Полезные друзья и друзья ради удовольствия – тоже друзья
Восхищение, уважение и любовь
Лицом к лицу и бок о бок
ИЗ ИСТОРИИ ДРУЖБЫ
Образец дружбы в античной Греции
В жизни и смерти
В саду Эпикура...
Дружба в Древнем Риме
За средневековыми монастырскими стенами
Все превосходящая радость
Среди рыцарей и дев
Монтень и эпоха Возрождения
Женская дружба в XVII и XVIII веках
Мечта о родственной душе романтическая дружба
Делить дом и постель
Подозрительный взгляд
Дружба и брак
Одиночество в большом городе
Эксперты сердца
Дружба сегодня
ЕЩЕ О ДРУЖБЕ И БЛАГОЙ ЖИЗНИ
Счастье
Дружеские услуги
Быть дома
Приключения
Идентичность личности
Я и ты
Этика благой жизни
Встречаться как друзья
Общество друзей
Добрая беседа
ИСКУССТВО ДРУЖБЫ
В правильном месте и в правильное время
Проявить инициативу
Первое впечатление
Уметь слушать
Дружеская критика
Время, которое занимает дружба
Хорошая основа
Традиции и ритуалы
Кризисы и изменения
Дружба в компаниях
Будто складывать костер
ИСТОЧНИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЧТЕНИЮ
К главе «Что такое друг?»
К главе «Из истории дружбы»
К главе «Еще о дружбе и благой жизни»
К главе «Искусство дружбы»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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