Свенцицкая - Изгои Вечного города
Библейские тайны
О раннем христианстве написано много — и научных исследований, и популярных книг. И все же эта тема кажется неисчерпаемой. Поэтому автор решился представить вниманию читателя еще одну книгу, которая ставит своей целью осветить возникновение христианства, его предпосылки, а также жизнь, организацию, состав ранних христианских общин как в Палестине, так и на территории Римской империи.
Кроме того, в книге рассказывается об отношениях христиан и язычников, христиан и государства — от появления первых групп последователей Иисуса в Палестине до официального признания новой религии в первой половине IV в. Автор не стремился раскрыть все вопросы христианского вероучения, в частности, в книге почти не затронуты проблемы богословия, учения Отцов церкви, что требует отдельного исследования.
Книга, по существу, посвящена массовым верованиям и представлениям, зачастую отраженным в апокрифах — писаниях, не признанных Церковью священными. Но, естественно, автор касается ряда проблем становления догматики и этики, которые принимались, а порой и преобразовывались низовыми членами христианских общин и влияли на их жизнь.
Чтобы ввести эту жизнь в исторический контекст, в книге содержатся описания социально-политического положения и духовной атмосферы Римской империи I —III вв. и специально — ситуации в Палестине времени проповеди Иисуса Христа. В Приложении автор приводит переводы ряда апокрифов, упоминаемых в тексте.
Ирина Сергевна Свенцицкая - Изгои Вечного города - Первые христиане в Древнем Риме
И. С. Свенцицкая. - М. : Вече, 2006. - 400 с.
(Библейские тайны).
ISBN 5-9533-1198-2
Ирина Свенцицкая - Изгои Вечного города - Первые христиане в Древнем Риме - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ ЖИТЕЛИ В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
Глава 2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ
Глава 3. ПАЛЕСТИНА НА РУБЕЖЕ ЭР. КУМРАНСКАЯ ОБЩИНА
Глава 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА: ИИСУС И ЕГО УЧЕНИКИ
Глава 5. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ В ПАЛЕСТИНЕИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Глава 6. СОЗДАНИЕРАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: НОВЫЙ ЗАВЕТ И АПОКРИФЫ
Глава 7. ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИМПЕРИИ. ХРИСТИАНЕ И ЯЗЫЧНИКИ
Глава 8. БОРЬБА ТЕЧЕНИЙВ ХРИСТИАНСТВЕ II ВЕКА
Глава 9. ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЧИТАНИЯ ДЕВЫ МАРИИ. ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА
Глава 10. НАРОДНОЕ ХРИСТИАНСТВОII-III ВЕКОВ
Глава 11. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Заключение. НА ПУТИ К ПРИЗНАНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ
РОЖДЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРЕСЛАВНОЙ МАТЕРИ ИИСУСА ХРИСТА
РАССКАЗ ФОМЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА ФИЛОСОФА О ДЕТСТВЕ ГОСПОДА (ВЕРСИЯ А)
ПИСАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ФОМЫ О ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ ГОСПОДА (ВЕРСИЯ В)
ФРАГМЕНТЫ СИРИЙСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА ФОМЫ (ГЛАВЫ VI-VIII)
ФРАГМЕНТ VI И VIA ГЛАВЫ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА
ФРАГМЕНТЫ НЕИЗВЕСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
ХРИСТИАНСКИЕ МЕСТАВ СОВРЕМЕННОЙ ПАЛЕСТИНЕ
Ирина Свенцицкая - Изгои Вечного города - Первые христиане в Древнем Риме - РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ ЖИТЕЛИ В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
Для того чтобы представить себе ту обстановку, в которой зародилось и распространилось христианство, нужно познакомиться с временем и местом исторического действия, социальной средой и духовным климатом, в котором жили первые христиане, психологией тех людей, которые проповедовали новое учение, и тех, которые его принимали или боролись с ним.
Римское государство две тысячи лет назад, на рубеже эр, включало в себя фактически все Средиземноморье; в Западной Европе его границы проходили по Рейну и Дунаю, римские легионы стояли в Британии.
Все области, находившиеся вне Италии, назывались провинциями; они управлялись римскими наместниками, в них располагались римские гарнизоны, жители провинций платили налоги в государственную казну Рима. Римляне скупали земли в провинциях, поселялись в городах, активно влияли на их внутреннюю жизнь. Наместники и сборщики налогов безжалостно грабили жителей покоренных стран («провинция есть собственность римского народа» — провозглашали победители).
Провинции находились на разном уровне экономического, социального, культурного развития, жители их поклонялись разным богам и говорили на разных языках. В восточных провинциях большинство населения говорило на греческом языке, в Египте сохранялся также древнеегипетский (развившийся постепенно в коптский) язык, а на территории Сирии и Палестины говорили на одном из семитских языков — арамейском.
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