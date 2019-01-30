Ирина Свенцицкая - Изгои Вечного города

Библейские тайны

О раннем христианстве написано много — и научных исследований, и популярных книг. И все же эта тема кажется неисчерпаемой. Поэтому автор решился представить вниманию читателя еще одну книгу, которая ставит своей целью осветить возникновение христианства, его предпосылки, а также жизнь, организацию, состав ранних христианских общин как в Палестине, так и на территории Римской империи.

Кроме того, в книге рассказывается об отношениях христиан и язычников, христиан и государства — от появления первых групп последователей Иисуса в Палестине до официального признания новой религии в первой половине IV в. Автор не стремился раскрыть все вопросы христианского вероучения, в частности, в книге почти не затронуты проблемы богословия, учения Отцов церкви, что требует отдельного исследования.

Книга, по существу, посвящена массовым верованиям и представлениям, зачастую отраженным в апокрифах — писаниях, не признанных Церковью священными. Но, естественно, автор касается ряда проблем становления догматики и этики, которые принимались, а порой и преобразовывались низовыми членами христианских общин и влияли на их жизнь.

Чтобы ввести эту жизнь в исторический контекст, в книге содержатся описания социально-политического положения и духовной атмосферы Римской империи I —III вв. и специально — ситуации в Палестине времени проповеди Иисуса Христа. В Приложении автор приводит переводы ряда апокрифов, упоминаемых в тексте.