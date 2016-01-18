Свет Христов просвещает всех - выпуск 4

В конце XIX в. (1896 г.) были сделаны уникальные находки в Каирской Генизе — месте хранения старых, вышедших из употребления еврейских свитков.

Еще в 882 г. местная еврейская община выкупила землю под новую синагогу у коптского патриарха Михаила V. Гениза синагоги Эзра была устроена на чердаке здания и не имела ни окон, ни дверей.

Попасть в нее можно было только по приставной лестнице через отверстие у карниза синагоги.

Собственно, в течение многих столетий туда никто и не стремился, поскольку каирские иудеи считали, что того, кто тронет священные тексты, постигнет беда.

Со временем это помещение превратилось в архив важнейших документов общины: религиозных текстов, документов, деловой корреспонденции и даже личных писем.

Всего в нем находилось около 250 тыс. уникальных документов. Среди прочего там были найдены: Дамасский документ, еврейский текст книги Иисуса сына Сираха и греческий перевод Ветхого завета, выполненный Аквилой.

Свет Христов просвещает всех - Альманах СФИ - выпуск 4

Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института

Издается с мая 2007 года

Москва, 2011, ISSN 2078–3434

Свет Христов просвещает всех - Альманах СФИ - выпуск 4 - Содержание

От редакции

Труды преподавателей СФИ

А.Б. Сомов. Канон книг Ветхого завета: история, проблемы и перcпективы исследования

М.Г. Селезнев. Русская Библия: между масоретским текстом и Септуагинтой

О.В. Сушкова. Два течения в море библейского перевода: о современных английских переводах Библии

О.Р. Астапова. «Бог усмотрит Себе агнца…»: опыт прочтения Акеды в историко-религиозной перспективе

Работы студентов СФИ по кафедре Священного Писания и библейских дисциплин

Вячеслав Зыков. Проблемы интерпретации слова (хаадам) из библейских отрывков о сотворении человека (Быт 1:27, 2:7) в литературе эпохи Второго храма

Вера Митрофанова. Первая глава книги пророка Иезекииля: модель взаимодействия Бога и тварного мира

Вероника Поникаровская. Разделения в коринфской общине: богословские партии

Ольга Цкитишвили. Иоанн Предтеча и его служение

Ольга Ярошевская. Евангельские чудеса как знамение Царства

Диалог

М.Г. Селезнев. От «Человека» мифа к «Адаму» генеалогий

Свет Христов просвещает всех - выпуск 4 - Альманах СФИ - От редакции

Очередной, четвертый выпуск альманаха Свято-Филаретовского православно-христианского института составлен на основе работ, связанных с тематикой кафедры Священного писания и библейских дисциплин.

Изучение и преподавание Священного писания в Свято-Филаретовском институте исходит из того, что соответствует христианской кафолической традиции отношения к Библии: глубокое знание ее составляет фундаментальную основу нашей веры и христианского мировоззрения, для чего одинаково существенно усвоение как святоотеческой (и вообще церковной) традиции толкования, так и современных подходов и научных достижений. В СФИ ставится акцент на сочетании преподавания фундаментальных знаний о библейских дисциплинах с органичным приобщением студентов к опыту христианского православного предания и к корпусу общегуманитарного знания. Библейские исследования не изолированы от живой церковной жизни, поэтому неслучайно среди публикуемых работ представлены не только плоды историко-критических исследований, но и библейско-богословские сочинения, написанные в русле православной традиции толкования Священного писания.

Выпуск состоит из трех разделов. Первый традиционно содержит преподавательские работы, второй — студенческие. В настоящем выпуске появился также новый раздел, озаглавленный «Диалог», в котором предполагается публиковать различные материалы, в том числе материалы научных дискуссий. В данном номере в этом разделе представлена статья, в основу которой легла рецензия на одну из работ по библеистике, защищенных в СФИ. Эта публикация, по мнению редакции, представляет самостоятельный интерес, поскольку помимо оценки рецензируемой работы приводит разбор проблемы, лежащей в основе ее темы, в свете древних и современных библейских переводов на разные языки. Раздел преподавательских работ открывается статьей ст. преподавателя СФИ А.Б. Сомова, в которой дан обзор истории происхождения и формирования канона Ветхого завета в иудаизме и христианстве в связи с проблемой критериев каноничности ветхозаветных книг. Автор также анализирует трудности, с которыми сталкивалась церковь в процессе канонизации этих текстов.

Некоторые материалы данного выпуска связаны с темой современных библейских переводов — одним из приоритетных направлений научно-педагогической работы кафедры Священного писания СФИ. В докладе М.Г. Селезнева, прочитанном на открытие учебного года СФИ в 2010 г., приводится краткий очерк истории русской Библии, прежде всего первостепенного по значению для сегодняшней церкви так называемого Синодального перевода, рассматриваются ключевые принципы, положенные в основу этой переводческой работы. Быв в течение многих лет главным редактором нового современного русского перевода Ветхого завета, автор также излагает переводческие принципы, которыми руководствовалась возглавлявшаяся им группа переводчиков.

В работе О.В. Сушковой анализируется современная ситуация в сфере англоязычных библейских переводов в контексте доминирования в ней двух основных и в то же время конкурирующих подходов: принципа формальной эквивалентности (буквальный перевод) и принципа функциональной эквивалентности (идиоматический перевод).

В статье О.Р. Астаповой на основе анализа экстрабиблейских религиозно-исторических данных дается своеобразная интерпретация библейского рассказа о жертвоприношении Исаака (Быт 22) как результата рефлексии библейских авторов над призванием Израиля и спецификой его религиозного пути сравнительно с прочими народами. В центр предложенного понимания поставлен аспект диалога Бога и человека.

Раздел студенческих работ открывается статьей В. Зыкова, посвященной достаточно узкой, но очень интересной теме — проблеме интерпретации древнееврейского слова «адам» из стихов Быт 1:27 и 2:7, где говорится о сотворении человека. В статье В. Митрофановой приводится оригинальная интерпретация известного образа колесницы из видения пророка Иезекииля, для которой автор привлекает широкий мультикультурный материал. Нельзя не отметить, что все студенческие работы отличает не просто академический интерес, но и серьезная личная заинтересованность в осмыслении разрабатываемых тем с точки зрения духовного опыта современных христиан.

Редакция надеется, что содержание выпуска будет интересно не только специалистам, но и всем христианам, стремящимся более глубоко знать и понимать Священное писание, напитываясь от его живого слова.