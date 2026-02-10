Райл Джон Чарльз - Свет из прошлого - В 2 частях

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Свет из прошлого» — это не просто учебник истории, а страстный призыв хранить верность библейской истине. Джон Райл убедительно показывает, что свобода совести и доступ к Писанию были куплены дорогой ценой — кровью мучеников. Книга будет интересна всем, кто изучает историю протестантизма, английскую культуру или ищет вдохновения в примерах непоколебимой веры.

Джон Чарльз Райл - Свет из прошлого - В 2 частях

Пер. с англ. — X.: Біблос-Альфа.

Ч. 1. —2019.-232 с.

ISBN 978-1-910506-88-2 (рус.)

Ч. 2. —2019. —216 с.

ISBN 978-1-910506-89-9 (рус.)

Джон Чарльз Райл - Свет из прошлого - Часть 1 - Содержание

  • Введение

  • Джон Уиклиф

  • За что сжигали наших реформаторов?

  • Джон Роджерс: Мученик

  • Джон Хупер: Епископ и мученик

  • Роланд Тейлор: Мученик

  • Хью Латимер: Епископ и мученик

  • Джон Бредфорд: Мученик

  • Николас Ридли: Епископ и мученик

    Джон Чарльз Райл - Свет из прошлого - Часть 2 - Содержание

  • Предисловие

  • Самуэль Уорд

  • Архиепископ Лод и его времена

  • Ричард Бакстер

  • Уильям Гарнелл

  • Иаков II и семь епископов

  • Послесловие издательства

Views 123
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books