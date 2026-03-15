Нисский Григорий - Избранные творения

Итак, и мы, восставши от словесного лова, приступим теперь к хлебу, услаждаемому сотами благой надежды, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. АМИНЬ.

Бедные люди, любящие праздники и желающие почтить торжества душевным усердием и праздничною одеждою, если сами не имеют достаточных средств приобрести себе светлые украшения, о которых заботятся, собирают всякие дорогие вещи у родных и знакомых и достигают того, что не имеют ни в чем недостатка для предрасположенного употребления.

В таком же, кажется, положении нахожусь и я для настоящего дня. Ибо не имея ничего драгоценного, чтобы сам от себя мог собрать для предстоящих славословий, прибегну к священной песни, которую мы недавно воспели.

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 384 с.

ISBN 978-5-7533-0474-2

Святитель Григорий Нисский - Избранные творения - Духовная сокровищница - Содержание

О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯИ НАЗВАНИЕ «ХРИСТИАНИН»

К Армонию

О СОВЕРШЕНСТВЕ И О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ХРИСТИАНИНУ

К Олимпию монаху

О ЦЕЛИ ЖИЗНИ ПО БОГУ. ОБ ИСТИННОМ ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ

Ответ подвижникам, спрашивавшим о цели благочестия, и начертание, как жить и подвизаться в обществе

О НИЩЕЛЮБИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Слово 1

Слово 2 на слова Евангелия: понеже сотвористе единому сих и следующие (Мф 25,40)

ПРОТИВ ОТЛАГАЮЩИХ КРЕЩЕНИЕ

О ЖИЗНИ ПРЕПОДОБНОЙ МАКРИНЫ, СЕСТРЫ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

К Олимпию монаху

О ДУШЕ И О ВОСКРЕСЕНИИ

Разговор с сестрою Макриною

О МЛАДЕНЦАХ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПОХИЩАЕМЫХ СМЕРТИЮ

К Иерию

СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ и о тридневном сроке Воскресения Христова

НА СВЯТУЮ ПАСХУ О ВОСКРЕСЕНИИ

Сказано в Великий день воскресный

СЛОВО НА СВЯТУЮ И СПАСИТЕЛЬНУЮ ПАСХУ

СЛОВО НАДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДА

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

СЛОВО О СВЯТОМ ДУХЕ

Алфавитный указатель