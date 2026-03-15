Нисский Григорий - Избранные творения

Итак, и мы, восставши от словесного лова, приступим теперь к хлебу, услаждаемому сотами благой надежды, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. АМИНЬ.
Бедные люди, любящие праздники и желающие почтить торжества душевным усердием и праздничною одеждою, если сами не имеют достаточных средств приобрести себе светлые украшения, о которых заботятся, собирают всякие дорогие вещи у родных и знакомых и достигают того, что не имеют ни в чем недостатка для предрасположенного употребления.
В таком же, кажется, положении нахожусь и я для настоящего дня. Ибо не имея ничего драгоценного, чтобы сам от себя мог собрать для предстоящих славословий, прибегну к священной песни, которую мы недавно воспели.
Святитель Григорий Нисский - Избранные творения - Духовная сокровищница
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 384 с.
ISBN 978-5-7533-0474-2
Святитель Григорий Нисский - Избранные творения - Духовная сокровищница - Содержание
О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯИ НАЗВАНИЕ «ХРИСТИАНИН»
К Армонию
О СОВЕРШЕНСТВЕ И О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ХРИСТИАНИНУ
К Олимпию монаху
О ЦЕЛИ ЖИЗНИ ПО БОГУ. ОБ ИСТИННОМ ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ
Ответ подвижникам, спрашивавшим о цели благочестия, и начертание, как жить и подвизаться в обществе
О НИЩЕЛЮБИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Слово 1
Слово 2 на слова Евангелия: понеже сотвористе единому сих и следующие (Мф 25,40)
ПРОТИВ ОТЛАГАЮЩИХ КРЕЩЕНИЕ
О ЖИЗНИ ПРЕПОДОБНОЙ МАКРИНЫ, СЕСТРЫ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
К Олимпию монаху
О ДУШЕ И О ВОСКРЕСЕНИИ
Разговор с сестрою Макриною
О МЛАДЕНЦАХ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПОХИЩАЕМЫХ СМЕРТИЮ
К Иерию
СЛОВО НА СВЯТУЮ ПАСХУ и о тридневном сроке Воскресения Христова
НА СВЯТУЮ ПАСХУ О ВОСКРЕСЕНИИ
Сказано в Великий день воскресный
СЛОВО НА СВЯТУЮ И СПАСИТЕЛЬНУЮ ПАСХУ
СЛОВО НАДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
СЛОВО О СВЯТОМ ДУХЕ
Алфавитный указатель
