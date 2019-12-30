Имя приснопамятного отца Иоанна Мейендорфа навсегда вошло в историю. Автор классических церковно-исторических, патрологических, богословских трудов, видный церковный деятель, великолепный преподаватель и внимательный, рассудительный пастырь — таким остался о. Иоанн в памяти миллионов православных христиан по всему миру.

Мемориальное издание, посвященное выдающемуся православному богослову современности, включает в себя пять разделов. В первом собрано 8 работ самого отца Иоанна. Эти статьи, достаточно хорошо известные в научной среде, в подавляющем большинстве публикуются на русском языке впервые и только сейчас открываются широкому читателю. Данные работы, помимо своей научной значимости, которую они нисколько не утратили за 20-30 лет, прошедших после написания, представляют ценность как исторический источник.

Свидетель Истины - памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа

Информационно-издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2003. — 476 с.

ISBN 5–7525–1153–4

Свидетель Истины - памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа - Содержание

Предисловие

Раздел 1. Статьи и доклады

Раздел 2. Библиография трудов

Раздел 3. In Memoriam

Раздел 4. Фотогалерея

Раздел 5. Посвящается отцу Иоанну

Сведения об авторах

Библиографические обозначения

Свидетель Истины - памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа - Предисловие

При подготовке трудов отца Иоанна была проведена унификация библиографических примечаний, создана единая система ссылок, проверен научный аппарат. В тех случаях, когда цитируемое автором произведение уже издано также и на русском языке, в квадратных скобках приводится ссылка на соответствующее русское издание. Если данный текст переиздавался в России несколько раз, то приводятся ссылки на последнее издание. Огромную работу по редактированию греческого текста взял на себя Валентин Александрович Сметанин, проверивший цитаты на греческом языке во всех разделах книги и восстановивший греческий текст в тех отрывках, которые изначально приводились в транслитерации.

Во втором разделе представлена наиболее полная на сегодняшний день систематическая библиография трудов о. Иоанна Мейендорфа. Его труды расположены по нескольким группам: монографии, переводы и критические издания святоотеческих творений, рецензии на книги и статьи, предисловия и послесловия к различным изданиям, некрологи и, наконец, научные статьи, доклады и публицистика. В последнем подразделе статьи не только размещены в хронологическом порядке, но и сгруппированы по принципу научной значимости: от серьезных историко-богословских исследований к небольшим заметкам в газетах и журналах.

Третий раздел полностью посвящен памяти отца Иоанна Мейендорфа. Здесь собраны и официальные некрологи, и личные воспоминания его коллег, друзей, и фрагменты его писем. На страницах воспоминаний, богатых уникальной информацией, предстает многогранный образ о. Иоанна как ученого с мировым именем, самоотверженного пастыря и преданного друга. Все это дает бесценный материал для будущих исследователей жизни и творчества этого выдающегося человека.

Четвертый раздел, которому мы дали название «Фотогалерея», иллюстрирует жизненный путь отца Иоанна: обучение, а затем преподавание в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, переезд в Америку и административно-преподавательскую, научную и церковную деятельность в Соединенных Штатах, и всегда рядом с ним была его семья и близкие друзья.

В последней части книги представлены работы известных современных историков и богословов на такие весьма актуальные сегодня темы, как социально-политические конфликты в ранневизантийском мире, законодательно-правовая деятельность императора Юстиниана, ярко выраженная в его «Новеллах», посвященных проблемам брачно-семейных отношений (впервые представлены на русском языке), различные аспекты церковной истории и патристической традиции. Связующим звеном между этими статьями по разнообразной научной проблематике являются личность и труды самого о. Иоанна, оказавшие большое влияние на указанных авторов.