Наша вечная радость во многом заключается в совершенном познании благословенного и безграничного Бога. Когда мы «увидим Его, как Он есть», мы уподобимся Ему в святости и блаженстве (1 Ин. 3:2). Мы будем в полноте довольны Его любовью и образом.

Наше высшее дарование — наш разум — будет несравненно удовлетворен близким общением с величайшей истиной — Богом.

И нынешняя наша святость также во многом зависит от познания Бога. Апостол Павел говорит, что все люди «отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их» (Еф. 4:18).

Иными словами, человек отдаляется от Бога, потому что не знает Его. Тёмные углы дома полны пыли, тёмные подвалы кишат грызунами, а тёмные сердца — похотями. Но когда мы познаём Бога, мы начинаем желать Его. Мы познаём Его красоту и щедрость и любим Его. Мы познаём Его силу и верность и доверяем Ему (Пс. 9:11).

Мы с радостью презираем сокровища этого мира и стойко переносим потерю имущества (Евр. 10:34), потому что знаем Бога, Который есть «истинное» и «неисследимое богатство» (Лк. 16:11; Еф. 3:8).

Подобно Моисею, мы отказываемся быть «сынами дочери фараоновой», отвергая почести и презирая венцы, ибо знаем, что Бог — венец нашей славы (Евр. 11:24-25). Мы взираем на Господа славы, Который бесконечно превосходит всякую земную славу. И, в сравнении с Ним, мы «ненавидим» отца и мать, жену и детей, и саму жизнь (Лк. 14:26), вручая всё в руки Творца, потому что Он лучше всего сотворённого. Когда «Бог славы» явился Аврааму, тот поспешно и без колебаний оставил землю и родных (Деян. 7:2-4).

Подобно этому, всякая земная слава тускнеет, когда Бог открывает Себя нам. Эти звёзды исчезают, когда восходит Солнце правды.

Свиннок Д. - Благословенный и безграничный Бог

Самара: Благая Весть, 2025. — 192 с.

ISBN: 978-5-7454-1966-9

Свиннок Д. - Благословенный и безграничный Бог - Содержание