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Свиннок - Благословенный и безграничный Бог

Свиннок Д. - Благословенный и безграничный Бог
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology

Наша вечная радость во многом заключается в совершенном познании благословенного и безграничного Бога. Когда мы «увидим Его, как Он есть», мы уподобимся Ему в святости и блаженстве (1 Ин. 3:2). Мы будем в полноте довольны Его любовью и образом.

Наше высшее дарование — наш разум — будет несравненно удовлетворен близким общением с величайшей истиной — Богом.

И нынешняя наша святость также во многом зависит от познания Бога. Апостол Павел говорит, что все люди «отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их» (Еф. 4:18).

Иными словами, человек отдаляется от Бога, потому что не знает Его. Тёмные углы дома полны пыли, тёмные подвалы кишат грызунами, а тёмные сердца — похотями. Но когда мы познаём Бога, мы начинаем желать Его. Мы познаём Его красоту и щедрость и любим Его. Мы познаём Его силу и верность и доверяем Ему (Пс. 9:11).

Мы с радостью презираем сокровища этого мира и стойко переносим потерю имущества (Евр. 10:34), потому что знаем Бога, Который есть «истинное» и «неисследимое богатство» (Лк. 16:11; Еф. 3:8).

Подобно Моисею, мы отказываемся быть «сынами дочери фараоновой», отвергая почести и презирая венцы, ибо знаем, что Бог — венец нашей славы (Евр. 11:24-25). Мы взираем на Господа славы, Который бесконечно превосходит всякую земную славу. И, в сравнении с Ним, мы «ненавидим» отца и мать, жену и детей, и саму жизнь (Лк. 14:26), вручая всё в руки Творца, потому что Он лучше всего сотворённого. Когда «Бог славы» явился Аврааму, тот поспешно и без колебаний оставил землю и родных (Деян. 7:2-4).

Подобно этому, всякая земная слава тускнеет, когда Бог открывает Себя нам. Эти звёзды исчезают, когда восходит Солнце правды.

Свиннок Д. - Благословенный и безграничный Бог

Самара: Благая Весть, 2025. — 192 с.
ISBN: 978-5-7454-1966-9

Свиннок Д. - Благословенный и безграничный Бог - Содержание

  • Предисловие
  • Введение
  • Часть 1. Несравненное бытие Бога
    1. Превосходство Божьего Бытия
    2. Независимый
    3. Совершенный
    4. Всеобъемлющий
    5. Неизменный
    6. Вечный
    7. Простой
    8. Бесконечный
    9. Непостижимый
  • Часть 2. Несравненные качества Бога
    1. Совершенства Божьей природы
    2. Святость
    3. Мудрость
    4. Сила
    5. Справедливость
    6. Знание
    7. Верность
    8. Милость
    9. Долготерпение
    10. Безграничные качества
  • ЧАСТЬ 3. Несравненные дела Божьи
    1. Величие дел Божьих
    2. Творение
    3. Провидение
    4. Искупление
    5. Бог действует непреодолимо
    6. Бог действует по Своему усмотрению
    7. Бог действует без усилий
    8. Бог действует независимо
  • ЧАСТЬ 4. Несравненные слова Божьи
    1. Как говорит Бог
    2. Содержание слов Божьих
    3. Действие слов Божьих
  • ЧАСТЬ 5. Применение
    1. Грех как оскорбление величия Бога
    2. Безумие грешников
    3. Несчастье грешников
    4. Безрассудство гордости
    5. Важность поклонения
    6. Чудо благодати
    7. Познание Бога
    8. Освящающее знание
    9. Удовлетворяющее знание
    10. Спасительное знание
    11. Средства достижения знания
    12. Мотивы стремления познать Бога
    13. Хвала Богу
    14. Причины славить Бога
    15. Несравненно блаженны
Views 192
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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