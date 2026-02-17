Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Свиридов - Начала

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

В центре этой книги — попытка постичь тайну Логоса, «Слова», которое было в начале. Протоиерей Иоанн Свиридов приглашает читателя к медленному, вдумчивому чтению Евангелия от Иоанна, акцентируя внимание на темах света, жизни, истины и любви.

Автор рассматривает евангельский текст как пространство встречи человека с Богом, где каждое слово становится «началом» нового внутреннего опыта. Это книга для тех, кто ищет в Писании не только исторические факты, но и глубокие смыслы, способные преобразить личное мироощущение и дать ответы на предельные вопросы бытия.

Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. 368 с.

Серия «Читая Библию»

ISBN 978-5-896-47-220-9

Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия» - Содержание

Предисловие

  • Бог-Слово

  • Логос и мир

  • Воплощение Логоса

  • Кто ты?

  • Агнец Божий

  • Учитель, где живешь?

  • Пойди и посмотри

  • Доброе вино

  • Против Храма

  • Ночной визит

  • Свет пришел в мир

  • Друг Жениха

  • Живая вода

  • В Духе и Истине

  • Приди, пока не умер сын мой

  • Не имею человека

  • Суд как кризис

  • Пять хлебов и две рыбы

  • Не бойтесь

  • Хлеб жизни

  • Странные слова

  • Одиночество Бога

  • Реки воды живой

  • Прощение грешницы

  • Свет миру

  • Истина и свобода

  • Почему вы не верите мне?

  • Я не ищу Моей Славы

  • Свет для слепорожденного

  • Дверь во двор овчий

  • Скажи нам прямо: Ты ли Христос?

  • Вера без аргументов

  • Я ищу разбудить его

  • Развяжите его, пусть идет

  • С этого дня положили убить Его

  • Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда

  • Вход в Иерусалим

  • Христос и эллины

  • Слава человеческая и Слава Божья

  • Не судить, но спасти

  • Раб не больше господина своего

  • Последняя заповедь как тема прощания

  • Дух истины

  • Истинная лоза веры

  • Убивающий Вас будет думать, что он служит Богу

  • Мужайтесь, Я победил мир!

  • Первосвященническая молитва

  • Арест

  • Процесс

  • Суд

  • Иисус и Пилат

  • Царя ли вашего распну?

  • Распятие

  • Кровь и вода

  • Свидетели Воскресения

  • Свидетельство Марии Магдалины

  • Господь мой и Бог мой

  • Чудесный улов

  • Паси овец Моих

  • Эпилог

Примечания

Источники и краткая библиография

Views 62
Rating
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

