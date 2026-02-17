Свиридов - Начала
В центре этой книги — попытка постичь тайну Логоса, «Слова», которое было в начале. Протоиерей Иоанн Свиридов приглашает читателя к медленному, вдумчивому чтению Евангелия от Иоанна, акцентируя внимание на темах света, жизни, истины и любви.
Автор рассматривает евангельский текст как пространство встречи человека с Богом, где каждое слово становится «началом» нового внутреннего опыта. Это книга для тех, кто ищет в Писании не только исторические факты, но и глубокие смыслы, способные преобразить личное мироощущение и дать ответы на предельные вопросы бытия.
Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. 368 с.
Серия «Читая Библию»
ISBN 978-5-896-47-220-9
Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия» - Содержание
Предисловие
Бог-Слово
Логос и мир
Воплощение Логоса
Кто ты?
Агнец Божий
Учитель, где живешь?
Пойди и посмотри
Доброе вино
Против Храма
Ночной визит
Свет пришел в мир
Друг Жениха
Живая вода
В Духе и Истине
Приди, пока не умер сын мой
Не имею человека
Суд как кризис
Пять хлебов и две рыбы
Не бойтесь
Хлеб жизни
Странные слова
Одиночество Бога
Реки воды живой
Прощение грешницы
Свет миру
Истина и свобода
Почему вы не верите мне?
Я не ищу Моей Славы
Свет для слепорожденного
Дверь во двор овчий
Скажи нам прямо: Ты ли Христос?
Вера без аргументов
Я ищу разбудить его
Развяжите его, пусть идет
С этого дня положили убить Его
Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда
Вход в Иерусалим
Христос и эллины
Слава человеческая и Слава Божья
Не судить, но спасти
Раб не больше господина своего
Последняя заповедь как тема прощания
Дух истины
Истинная лоза веры
Убивающий Вас будет думать, что он служит Богу
Мужайтесь, Я победил мир!
Первосвященническая молитва
Арест
Процесс
Суд
Иисус и Пилат
Царя ли вашего распну?
Распятие
Кровь и вода
Свидетели Воскресения
Свидетельство Марии Магдалины
Господь мой и Бог мой
Чудесный улов
Паси овец Моих
Эпилог
Примечания
Источники и краткая библиография
