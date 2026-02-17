В центре этой книги — попытка постичь тайну Логоса, «Слова», которое было в начале. Протоиерей Иоанн Свиридов приглашает читателя к медленному, вдумчивому чтению Евангелия от Иоанна, акцентируя внимание на темах света, жизни, истины и любви.

Автор рассматривает евангельский текст как пространство встречи человека с Богом, где каждое слово становится «началом» нового внутреннего опыта. Это книга для тех, кто ищет в Писании не только исторические факты, но и глубокие смыслы, способные преобразить личное мироощущение и дать ответы на предельные вопросы бытия.

Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. 368 с.

Серия «Читая Библию»

ISBN 978-5-896-47-220-9

Протоиерей Иоанн Свиридов - «Начала. Опыт прочтения четвертого Евангелия» - Содержание

Предисловие

Бог-Слово

Логос и мир

Воплощение Логоса

Кто ты?

Агнец Божий

Учитель, где живешь?

Пойди и посмотри

Доброе вино

Против Храма

Ночной визит

Свет пришел в мир

Друг Жениха

Живая вода

В Духе и Истине

Приди, пока не умер сын мой

Не имею человека

Суд как кризис

Пять хлебов и две рыбы

Не бойтесь

Хлеб жизни

Странные слова

Одиночество Бога

Реки воды живой

Прощение грешницы

Свет миру

Истина и свобода

Почему вы не верите мне?

Я не ищу Моей Славы

Свет для слепорожденного

Дверь во двор овчий

Скажи нам прямо: Ты ли Христос?

Вера без аргументов

Я ищу разбудить его

Развяжите его, пусть идет

С этого дня положили убить Его

Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда

Вход в Иерусалим

Христос и эллины

Слава человеческая и Слава Божья

Не судить, но спасти

Раб не больше господина своего

Последняя заповедь как тема прощания

Дух истины

Истинная лоза веры

Убивающий Вас будет думать, что он служит Богу

Мужайтесь, Я победил мир!

Первосвященническая молитва

Арест

Процесс

Суд

Иисус и Пилат

Царя ли вашего распну?

Распятие

Кровь и вода

Свидетели Воскресения

Свидетельство Марии Магдалины

Господь мой и Бог мой

Чудесный улов

Паси овец Моих

Эпилог

Примечания

Источники и краткая библиография