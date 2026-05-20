Свобода - Агхора II – Кундалини

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Магия, Эзотеризм

Вторая книга трилогии «Агхора» посвящена Кундалини — силе, которая, согласно тантрической традиции, создает ткань человеческой жизни: либо удерживает человека в путах иллюзии, либо становится путем к освобождению. Роберт Свобода передает учение агхори Вималананды о Кундалини не как отвлеченную философию, а как живой опыт духовного преображения.

Книга рассматривает Кундалини в контексте тантры, агхоры, садханы, мантры, янтры, чакр, гуру-ученической передачи и индийской мифологии. Особое внимание уделяется опасности поверхностного понимания эзотерических практик, необходимости наставника и внутренней дисциплины, без которых пробуждение Кундалини может стать не освобождением, а духовным кризисом.

Свобода Роберт – Агхора II – Кундалини

Свобода Р. Э. – Агхора II. Кундалини / Пер. с англ. под ред. А. Журавлева, И. Левушкина. – М.: Саттва, 2015. – 400 с.

ISBN 978-5-903851-83-6

Свобода Роберт – Агхора II – Содержание

  • Посвящение

  • От автора

  • Введение

  • Агни

  • Кундалини

    • Самоидентификация

    • Покровы

    • Нади и чакры

    • Девять чакр

    • Восходящая Кундалини

    • Самадхи

    • Кула-Кундалини

  • Комментарии

    • Змея

    • Чакры

    • Кула-Кундалини

  • Предварительная подготовка

    • Пища

    • Панчамакара

  • Садхана

    • Кханда-манда-йога

    • Имя и форма

    • Сома-яга

    • «Превращай всё в садхану»

    • Солнце, Луна и Огонь

    • Гаятри

  • Мантра

    • Мантра-сиддхи

    • Использование мантр

    • Пять С

    • Скрытность

    • Произношение

    • Четыре уровня речи

    • Четыре класса

  • Тантра

    • Время, затмения и ночи

    • Ньяса

    • Мысленное поклонение

    • Ганеша

  • Музыка

    • Нада-йога

    • Кришна и гопи

    • Кришна и Шива

  • Бессмертные

    • Сиддхи

    • Риши, муни, натхи и сиддхи

    • Знаменитые сиддхи

    • Риши

    • Время и пространство

    • Анасуя

    • Аватары

  • Эзотерическая Рамаяна

    • Сюжет

    • Актёры

    • Роль Анджанеи

  • Гуру и ученики

  • Роберт Биэр

    • Янтры: общее описание

    • Девять Натхов

    • Иллюстрации натхов и сиддхов

  • Словарь

  • Библиография

