Свобода - Агхора II – Кундалини
Вторая книга трилогии «Агхора» посвящена Кундалини — силе, которая, согласно тантрической традиции, создает ткань человеческой жизни: либо удерживает человека в путах иллюзии, либо становится путем к освобождению. Роберт Свобода передает учение агхори Вималананды о Кундалини не как отвлеченную философию, а как живой опыт духовного преображения.
Книга рассматривает Кундалини в контексте тантры, агхоры, садханы, мантры, янтры, чакр, гуру-ученической передачи и индийской мифологии. Особое внимание уделяется опасности поверхностного понимания эзотерических практик, необходимости наставника и внутренней дисциплины, без которых пробуждение Кундалини может стать не освобождением, а духовным кризисом.
Свобода Роберт – Агхора II – Кундалини
Свобода Р. Э. – Агхора II. Кундалини / Пер. с англ. под ред. А. Журавлева, И. Левушкина. – М.: Саттва, 2015. – 400 с.
ISBN 978-5-903851-83-6
Свобода Роберт – Агхора II – Содержание
Посвящение
От автора
Введение
Агни
Кундалини
Самоидентификация
Покровы
Нади и чакры
Девять чакр
Восходящая Кундалини
Самадхи
Кула-Кундалини
Комментарии
Змея
Чакры
Кула-Кундалини
Предварительная подготовка
Пища
Панчамакара
Садхана
Кханда-манда-йога
Имя и форма
Сома-яга
«Превращай всё в садхану»
Солнце, Луна и Огонь
Гаятри
Мантра
Мантра-сиддхи
Использование мантр
Пять С
Скрытность
Произношение
Четыре уровня речи
Четыре класса
Тантра
Время, затмения и ночи
Ньяса
Мысленное поклонение
Ганеша
Музыка
Нада-йога
Кришна и гопи
Кришна и Шива
Бессмертные
Сиддхи
Риши, муни, натхи и сиддхи
Знаменитые сиддхи
Риши
Время и пространство
Анасуя
Аватары
Эзотерическая Рамаяна
Сюжет
Актёры
Роль Анджанеи
Гуру и ученики
Роберт Биэр
Янтры: общее описание
Девять Натхов
Иллюстрации натхов и сиддхов
Словарь
Библиография
No comments yet. Be the first!