Свобода - Агхора - По левую руку Бога
Роберт Э. Свобода в своей работе «Агхора. По левую руку Бога» исследует одну из самых радикальных и закрытых мистических традиций Индии через призму биографии своего учителя — тантрического гуру Вималананды. Книга представляет агхору как «неустрашимый» путь, направленный на волевое преобразование ограниченной человеческой личности в божественную. Автор, будучи специалистом по Аюрведе, раскрывает Тантру как ментальную науку и метапсихологию, предназначенную для исследования ума и расширения границ человеческого восприятия за пределы времени, пространства и причинности.
Исследование фокусируется на суровых практиках «левого пути» (Вама Марга), которые требуют предельной внутренней чистоты и жесточайшего самоконтроля. В тексте подробно описываются концепции индивидуальности, эго и иммунитета, где болезнь рассматривается как нападение чужеродной сущности на самоотождествление человека. Путь агхори подразумевает принятие всей полноты реальности — как «хорошей», так и «плохой» — для достижения состояния гармонии с Космосом и обретения освобождения (мукти) через наслаждение (бхукти).
Свобода, Роберт Э. - Агхора. По левую руку Бога
Пер. с англ., второе издание — М.: Саттва, Профиль, 2012. — 384 с.
ISBN 978-5-903851-26-3
также: М., 1998. — 198 с.
Свобода, Роберт Э. - Агхора. По левую руку Бога - Содержание
Природа эго и структуры реальности: Анализ индивидуальности как отождествления эго с набором качеств и концепция Вселенной как высшей личности (Адшиакти).
Инструменты сиддхи: Мантра, Янтра, Тантра: Звуковые вибрации, тигли для накопления энергии и методы управления космическими силами для обретения сверхспособностей.
Панчамакара и пять элементов: Ритуальное использование мяса, рыбы, вина, зерна и секса как способ гармонизации Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира в организме.
Алхимия и бессмертие: Применение трав, минералов и оживленной ртути для излечения болезней, продления жизни и трансформации сознания.
Кундалини и Божественная Мать: Учение о чакрах и личных отношениях с внутренней энергией (Шакти), которую агхори чаще всего почитают в материнском аспекте.
