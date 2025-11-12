Прошедшей осенью, 6–7 ноября 2024 г. в Таллиннском Доме учителя Александровское Православное Братство (Aleksandri Õigeusu Vennaskond SA) провело международную научно-практическую конференцию «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия».

Поводом для созыва конференции послужил кризис в отношениях Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) и государственных структур Эстонской Республики (ЭР), которые вскоре после публикации на сайте РПЦ итогового документа Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) стали требовать от ЭПЦ МП и ее приходов разорвать канонические связи с Московским Патриархатом, угрожая в противном случае принудительной ликвидацией.

6 мая 2024 г. парламент Эстонии большинством голосов принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации», а 23 октября 2024 г. министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступил в парламенте с политическим заявлением о проекте поправок к Закону о церквях и приходах, целью которого, и это почти не скрывалось, было создание законодательной основы для прекращения в Эстонии деятельности объединений, состоящих в Московском Патриархате и принуждения их к переходу в структуру Константинопольского Патриархата – Эстонскую Апостольско-Православную Церковь (ЭАПЦ). В связи с этим обострилась и проблема разделенности православия в Эстонии.

Обеспокоенность государственных и политических деятелей можно было понять в контексте российско-украинской войны, но для этой обеспокоенности не было оснований – ни в автономном статусе ЭПЦ МП, ни в высказываниях её духовенства, ни в чём-либо, что могло бы быть истолковано как угроза безопасности или благополучию государства и общества Эстонии.

Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции

Свобода и/или безопасность. [Сборник материалов международной научно-практической конференции «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия» (Таллинн 6–7 ноября 2024 г.)] / Ред. прот. Игорь Прекуп, Ирина Корзун. –Таллинн 2025. – 211 с.

ISBN 978-9916-4-3119-1

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