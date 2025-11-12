Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции
Прошедшей осенью, 6–7 ноября 2024 г. в Таллиннском Доме учителя Александровское Православное Братство (Aleksandri Õigeusu Vennaskond SA) провело международную научно-практическую конференцию «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия».
Поводом для созыва конференции послужил кризис в отношениях Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) и государственных структур Эстонской Республики (ЭР), которые вскоре после публикации на сайте РПЦ итогового документа Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) стали требовать от ЭПЦ МП и ее приходов разорвать канонические связи с Московским Патриархатом, угрожая в противном случае принудительной ликвидацией.
6 мая 2024 г. парламент Эстонии большинством голосов принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации», а 23 октября 2024 г. министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступил в парламенте с политическим заявлением о проекте поправок к Закону о церквях и приходах, целью которого, и это почти не скрывалось, было создание законодательной основы для прекращения в Эстонии деятельности объединений, состоящих в Московском Патриархате и принуждения их к переходу в структуру Константинопольского Патриархата – Эстонскую Апостольско-Православную Церковь (ЭАПЦ). В связи с этим обострилась и проблема разделенности православия в Эстонии.
Обеспокоенность государственных и политических деятелей можно было понять в контексте российско-украинской войны, но для этой обеспокоенности не было оснований – ни в автономном статусе ЭПЦ МП, ни в высказываниях её духовенства, ни в чём-либо, что могло бы быть истолковано как угроза безопасности или благополучию государства и общества Эстонии.
Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции
Свобода и/или безопасность. [Сборник материалов международной научно-практической конференции «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия» (Таллинн 6–7 ноября 2024 г.)] / Ред. прот. Игорь Прекуп, Ирина Корзун. –Таллинн 2025. – 211 с.
ISBN 978-9916-4-3119-1
Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции - Содержание
- Предисловие
- Прот. Игорь Прекуп. Политический выбор Московского Патриархата и правовые последствия для его автономной канонической структуры в Эстонии
- Митр. Евгений (Решетников). Истоки кризиса церковно-государственных отношений в Эстонии
- Еп. Даниил (Леписк). Восстановление автономной ЭАПЦ: два пути, причины конфликта и положение на данный момент
- Прот. Игорь Прекуп. Ключевые концептуальные моменты истории эстонского православия на канонической территории и в диаспоре: самосознание и канонические формы существования
- Прот. Иувеналий Каарма. Перспективы, возможности и канонические пути воссоединения двух православных автономных церковных структур в Эстонии
- Прот. Тоомас Хирвоя. Автокефалия Эстонской Православной Церкви как возможность нормализации положения православия в Эстонии
- Сергей Бортник. Разделения в украинском православии: исторические и канонические предпосылки, причины и поводы
- Протопр. Иоанн Гейт. Исторический путь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции: опыт канонического самоопределения
- Ипод. Николай Тон. Церковный порядок и сегодняшняя реальность: опыт диаспоры
- Ипод. Николай Тон. «Триединая» Церковь? Совместная жизнь трех русских епархий в Германии
- Прот. Александр Лебедев. Вселенская Церковь Христова и ее каноническая структура
- Стевен-Христо Эвестус. Правовые основы защиты свободы вероисповедания
- Яна Тоом. Почему Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата важно защититься от государства
- Варро Вооглайд. Заметки о требованиях принципа свободы вероисповедания в связи с давлением на ЭПЦ МП
- Пастор Вейко Вихури. Церкви как неправительственные организации
- Елена Каржецкая. Гражданское общество и защита свободы совести и вероисповедания
- Регина Эльснер. Свобода совести и вероисповедания в экстремальных политических условиях
- Наталля Василевич. Общие стандарты свободы религии и их реализация на постсоветском пространстве
- Николай Митрохин. Постсоветский транзит и институциональное обеспечение свободы совести
- Круглый стол докладчиков конференции, представителей христианских конфессий и государства
О.Игорь, спасибо большое за Ваш сборник и за Ваш труд!
Вам спасибо, Николай!