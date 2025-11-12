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Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции

Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Sociology Political Science

Прошедшей осенью, 6–7 ноября 2024 г. в Таллиннском Доме учителя Александровское Православное Братство (Aleksandri Õigeusu Vennaskond SA) провело международную научно-практическую конференцию «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия».

Поводом для созыва конференции послужил кризис в отношениях Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) и государственных структур Эстонской Республики (ЭР), которые вскоре после публикации на сайте РПЦ итогового документа Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) стали требовать от ЭПЦ МП и ее приходов разорвать канонические связи с Московским Патриархатом, угрожая в противном случае принудительной ликвидацией.

6 мая 2024 г. парламент Эстонии большинством голосов принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации», а 23 октября 2024 г. министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступил в парламенте с политическим заявлением о проекте поправок к Закону о церквях и приходах, целью которого, и это почти не скрывалось, было создание законодательной основы для прекращения в Эстонии деятельности объединений, состоящих в Московском Патриархате и принуждения их к переходу в структуру Константинопольского Патриархата – Эстонскую Апостольско-Православную Церковь (ЭАПЦ). В связи с этим обострилась и проблема разделенности православия в Эстонии.

Обеспокоенность государственных и политических деятелей можно было понять в контексте российско-украинской войны, но для этой обеспокоенности не было оснований – ни в автономном статусе ЭПЦ МП, ни в высказываниях её духовенства, ни в чём-либо, что могло бы быть истолковано как угроза безопасности или благополучию государства и общества Эстонии.

Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции

Свобода и/или безопасность. [Сборник материалов международной научно-практической конференции «Православная Церковь в Эстонии – независимость: возможности развития, риски, последствия» (Таллинн 6–7 ноября 2024 г.)] / Ред. прот. Игорь Прекуп, Ирина Корзун. –Таллинн 2025. – 211 с.
ISBN 978-9916-4-3119-1

Свобода и/или безопасность - Сборник материалов конференции - Содержание

  • Предисловие
  • Прот. Игорь Прекуп. Политический выбор Московского Патриархата и правовые последствия для его автономной канонической структуры в Эстонии
  • Митр. Евгений (Решетников). Истоки кризиса церковно-государственных отношений в Эстонии
  • Еп. Даниил (Леписк). Восстановление автономной ЭАПЦ: два пути, причины конфликта и положение на данный момент
  • Прот. Игорь Прекуп. Ключевые концептуальные моменты истории эстонского православия на канонической территории и в диаспоре: самосознание и канонические формы существования
  • Прот. Иувеналий Каарма. Перспективы, возможности и канонические пути воссоединения двух православных автономных церковных структур в Эстонии
  • Прот. Тоомас Хирвоя. Автокефалия Эстонской Православной Церкви как возможность нормализации положения православия в Эстонии
  • Сергей Бортник. Разделения в украинском православии: исторические и канонические предпосылки, причины и поводы
  • Протопр. Иоанн Гейт. Исторический путь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции: опыт канонического самоопределения
  • Ипод. Николай Тон. Церковный порядок и сегодняшняя реальность: опыт диаспоры
  • Ипод. Николай Тон. «Триединая» Церковь? Совместная жизнь трех русских епархий в Германии
  • Прот. Александр Лебедев. Вселенская Церковь Христова и ее каноническая структура
  • Стевен-Христо Эвестус. Правовые основы защиты свободы вероисповедания
  • Яна Тоом. Почему Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата важно защититься от государства
  • Варро Вооглайд. Заметки о требованиях принципа свободы вероисповедания в связи с давлением на ЭПЦ МП
  • Пастор Вейко Вихури. Церкви как неправительственные организации
  • Елена Каржецкая. Гражданское общество и защита свободы совести и вероисповедания
  • Регина Эльснер. Свобода совести и вероисповедания в экстремальных политических условиях
  • Наталля Василевич. Общие стандарты свободы религии и их реализация на постсоветском пространстве
  • Николай Митрохин. Постсоветский транзит и институциональное обеспечение свободы совести
  • Круглый стол докладчиков конференции, представителей христианских конфессий и государства
Views 262
Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2025
Author grehoved
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

E
esxatos 8 months ago

О.Игорь, спасибо большое за Ваш сборник и за Ваш труд!
G
grehoved 8 months ago

Вам спасибо, Николай!

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