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Пчелинцев - Свобода совести в современной России

Пчелинцев - Свобода совести в современной России
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
В 2017 году Центр «Сова» выпустил сборник статей «Свобода совести в современной России». Сборник посвящен особенностям государственно-конфессиональных отношений и правового регулирования в сфере свободы совести в России. Особое внимание уделяется влиянию на ситуацию в этой сфере «антимиссионерских» поправок, принятых в рамках пакета законов Яровой – Озерова, и судебной практике по делам о «незаконном» миссионерстве.
Авторы включенных в сборник статей – адвокаты Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России

М. : Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. — 200 c.
ISBN 978-5-98418-042-9

Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Содержание

Роман Лункин
  • Церкви и государство: парадоксы российской политики в условиях религиозного плюрализма
  • Православные консерваторы и общество: движение «Сорок сороков»
  • Российский протестантизм и русская культура: в поисках христианского идеала
  • Протестантская миссия в мегаполисе: отношение общества к большой церкви
  • Религия как гражданский активизм: перспективы развития отношений власти и верующих
Анатолий Пчелинцев
  • Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы вероисповедания
  • Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в сфере свободы вероисповедания
  • Современное правовое регулирование организации и порядка прохождения альтернативной гражданской службы
  • Распространение религиозных убеждений или миссионерская деятельность: разграничение понятий
Инна Загребина
  • Проблема религиозных групп: где двое или трое, там и Минюст посреди них
  • Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»
  • Проблемы религиоведческой экспертизы в России: от невежества к мнимому экстремизму
  • Право на религиозное образование
  • Миссионерская деятельность в СМИ и сети Интернет

Анатолий Пчелинцев - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Инна Загребина - Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что во время избирательных кампаний надо особое внимание обращать на факты разжигания межнациональной розни и межрелигиозной вражды.
Тема борьбы с так называемыми «сектами», под которыми в России подразумевают почти все не православные религиозные организации, включая протестантов, в последнее время стала одной из самых популярных не только среди около православной общественности, но и у представителей органов власти.

В качестве наиболее действенных мер в борьбе с «сектами» православные сектоборцы указывают на религиозное просвещение школьников, учреждение поста чиновника по делам «сект» с полномочиями федерального министра.
Первым на этот «призыв» «откликнулся» департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), издавший абсурдный документ, попахивающий средневековьем. В нем дословно написано следующее: «В целях предупреждения широкой общественности об опасности сектантства и в соответствии с поручением заместителя главы автономного округа Н.Л. Западновой от 08.07.2010 Департаментом труда и социальной защиты населения автономного округа, Департаментом образования
и науки автономного округа, Департаментом культуры автономного округа, Комитетом по молодежной политике автономного округа подготовлены материалы по противодействию тоталитарным сектам при посещении членами данных сект объектов социально-культурного назначения».
В документе перечисляются мероприятия, направленные на обеспечение «комплексной безопасности». В качестве действенных мер в борьбе с «сектантами» предлагается организовать контрольно-пропускные пункты и оборудовать их техническими средствами контроля». Интересно посмотреть, что за нанотехнологии способны отличить «сектанта» от «нормального» человека. А для того, чтобы ни один «сектант» не смог убежать, предлагается организовать «добровольные дружины правоохранительной направленности». К документу прикрепили список «сект», в целом копирующий материалы с сектоборческого сайта Центра Иринея Лионского, в котором поименно названы не только законопослушные религиозные организации, но и различные не понравившиеся Дворкину коммерческие организации. В списке, впрочем, не хватает культа Деда Мороза со Снегурочкой, который по всем параметрам подходит под определение «сектантский», при том особо опасный, поскольку ведет свою работу среди несовершеннолетних и в своих методах не гнушается подкупать детей подарками.
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Rating 5.0 / 5
Added 11.01.2018
Author moibog
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