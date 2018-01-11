В 2017 году Центр «Сова» выпустил сборник статей «Свобода совести в современной России». Сборник посвящен особенностям государственно-конфессиональных отношений и правового регулирования в сфере свободы совести в России. Особое внимание уделяется влиянию на ситуацию в этой сфере «антимиссионерских» поправок, принятых в рамках пакета законов Яровой – Озерова, и судебной практике по делам о «незаконном» миссионерстве. Авторы включенных в сборник статей – адвокаты Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России М. : Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. — 200 c. ISBN 978-5-98418-042-9 Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Содержание Роман Лункин Церкви и государство: парадоксы российской политики в условиях религиозного плюрализма

Православные консерваторы и общество: движение «Сорок сороков»

Российский протестантизм и русская культура: в поисках христианского идеала

Протестантская миссия в мегаполисе: отношение общества к большой церкви

Религия как гражданский активизм: перспективы развития отношений власти и верующих Анатолий Пчелинцев Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы вероисповедания

Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в сфере свободы вероисповедания

Современное правовое регулирование организации и порядка прохождения альтернативной гражданской службы

Распространение религиозных убеждений или миссионерская деятельность: разграничение понятий Инна Загребина Проблема религиозных групп: где двое или трое, там и Минюст посреди них

Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»

Проблемы религиоведческой экспертизы в России: от невежества к мнимому экстремизму

Право на религиозное образование

Миссионерская деятельность в СМИ и сети Интернет

Анатолий Пчелинцев - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Инна Загребина - Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что во время избирательных кампаний надо особое внимание обращать на факты разжигания межнациональной розни и межрелигиозной вражды.



Тема борьбы с так называемыми «сектами», под которыми в России подразумевают почти все не православные религиозные организации, включая протестантов, в последнее время стала одной из самых популярных не только среди около православной общественности, но и у представителей органов власти.



В качестве наиболее действенных мер в борьбе с «сектами» православные сектоборцы указывают на религиозное просвещение школьников, учреждение поста чиновника по делам «сект» с полномочиями федерального министра.



Первым на этот «призыв» «откликнулся» департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), издавший абсурдный документ, попахивающий средневековьем. В нем дословно написано следующее: «В целях предупреждения широкой общественности об опасности сектантства и в соответствии с поручением заместителя главы автономного округа Н.Л. Западновой от 08.07.2010 Департаментом труда и социальной защиты населения автономного округа, Департаментом образования

и науки автономного округа, Департаментом культуры автономного округа, Комитетом по молодежной политике автономного округа подготовлены материалы по противодействию тоталитарным сектам при посещении членами данных сект объектов социально-культурного назначения».