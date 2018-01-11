Пчелинцев - Свобода совести в современной России
В 2017 году Центр «Сова» выпустил сборник статей «Свобода совести в современной России». Сборник посвящен особенностям государственно-конфессиональных отношений и правового регулирования в сфере свободы совести в России. Особое внимание уделяется влиянию на ситуацию в этой сфере «антимиссионерских» поправок, принятых в рамках пакета законов Яровой – Озерова, и судебной практике по делам о «незаконном» миссионерстве.
Авторы включенных в сборник статей – адвокаты Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России
М. : Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. — 200 c.
ISBN 978-5-98418-042-9
Анатолий Пчелинцев - Инна Загребина - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Содержание
Роман Лункин
- Церкви и государство: парадоксы российской политики в условиях религиозного плюрализма
- Православные консерваторы и общество: движение «Сорок сороков»
- Российский протестантизм и русская культура: в поисках христианского идеала
- Протестантская миссия в мегаполисе: отношение общества к большой церкви
- Религия как гражданский активизм: перспективы развития отношений власти и верующих
Анатолий Пчелинцев
- Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы вероисповедания
- Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в сфере свободы вероисповедания
- Современное правовое регулирование организации и порядка прохождения альтернативной гражданской службы
- Распространение религиозных убеждений или миссионерская деятельность: разграничение понятий
Инна Загребина
- Проблема религиозных групп: где двое или трое, там и Минюст посреди них
- Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»
- Проблемы религиоведческой экспертизы в России: от невежества к мнимому экстремизму
- Право на религиозное образование
- Миссионерская деятельность в СМИ и сети Интернет
Анатолий Пчелинцев - Роман Лункин - Свобода совести в современной России - Инна Загребина - Особенности манипуляции сознанием: Не вешайте на себя ярмо «сектантов»
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что во время избирательных кампаний надо особое внимание обращать на факты разжигания межнациональной розни и межрелигиозной вражды.
Тема борьбы с так называемыми «сектами», под которыми в России подразумевают почти все не православные религиозные организации, включая протестантов, в последнее время стала одной из самых популярных не только среди около православной общественности, но и у представителей органов власти.
В качестве наиболее действенных мер в борьбе с «сектами» православные сектоборцы указывают на религиозное просвещение школьников, учреждение поста чиновника по делам «сект» с полномочиями федерального министра.
Первым на этот «призыв» «откликнулся» департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), издавший абсурдный документ, попахивающий средневековьем. В нем дословно написано следующее: «В целях предупреждения широкой общественности об опасности сектантства и в соответствии с поручением заместителя главы автономного округа Н.Л. Западновой от 08.07.2010 Департаментом труда и социальной защиты населения автономного округа, Департаментом образования
и науки автономного округа, Департаментом культуры автономного округа, Комитетом по молодежной политике автономного округа подготовлены материалы по противодействию тоталитарным сектам при посещении членами данных сект объектов социально-культурного назначения».
и науки автономного округа, Департаментом культуры автономного округа, Комитетом по молодежной политике автономного округа подготовлены материалы по противодействию тоталитарным сектам при посещении членами данных сект объектов социально-культурного назначения».
В документе перечисляются мероприятия, направленные на обеспечение «комплексной безопасности». В качестве действенных мер в борьбе с «сектантами» предлагается организовать контрольно-пропускные пункты и оборудовать их техническими средствами контроля». Интересно посмотреть, что за нанотехнологии способны отличить «сектанта» от «нормального» человека. А для того, чтобы ни один «сектант» не смог убежать, предлагается организовать «добровольные дружины правоохранительной направленности». К документу прикрепили список «сект», в целом копирующий материалы с сектоборческого сайта Центра Иринея Лионского, в котором поименно названы не только законопослушные религиозные организации, но и различные не понравившиеся Дворкину коммерческие организации. В списке, впрочем, не хватает культа Деда Мороза со Снегурочкой, который по всем параметрам подходит под определение «сектантский», при том особо опасный, поскольку ведет свою работу среди несовершеннолетних и в своих методах не гнушается подкупать детей подарками.
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