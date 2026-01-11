«Кто любит Бога и ближних своих, кто мужествен и желает получить нетленный венец в Царстве Отца Небесного, того мы зовем вступить на благородный путь вестника Евангелия – православного миссионера! Множество грехов Бог прощает тому, кто сражается за души людей, освобождая их из когтей Врага!

Приходите те, кто не только желает сам очиститься от грязи греха, но и стремится сверкание святости сделать доступным и для тех, кто сейчас еще томится под тенью смерти».

Священник Даниил Сысоев – Инструкция для ловца человеков

М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», 2011. — 96 с.

ISBN 978-5-4279-0004-1

Священник Даниил Сысоев – Инструкция для ловца человеков – Содержание

1. Понятия миссии и миссионерства

2. Традиционные и нетрадиционные религии

3. Причины миссионерства

4. Методология миссионерства

5. Основной принцип миссионера

6. Оружие миссионера

7. Когда нужно начинать миссионерствовать?

8. Награда миссионера

9. Требование к миссионеру

10. Основные принципы проповеди: цели и задачи

11. Главная весть миссионера

12. Объект миссии

13. Принцип свидетельствования

14. Сила миссионера

15. Духовный смысл миссии

16. Критерии истинности информации и правильности ее интерпретации

17. Истинность Священного Предания

18. Решения церковных соборов

19. Непостоянство научных теорий

20. Логика спасения

21. Православная Церковь – единственное место спасения

22. Царственное священство

23. Читаем Библию каждый день

24. Молитва миссионера в начале каждого дня или перед проповедью

Священник Даниил Сысоев – Инструкция для ловца человеков – Понятия миссии и миссионерства

Слово «миссия» (от лат. missio – «посылка, отправление») означает возвещение Святого Евангелия тем людям, которые находятся за пределами Православной Церкви. Если мы говорим с людьми крещеными, но невоцерковленными, которые сами себя считают православными, то это не миссия, а катехизация (поучение, наставление). На земле живут только два типа разумных существ: homo sapiens и homo christianus. Один отличается от другого, как мертвый от живого. Апостол Павел говорит, что нас, мертвых по преступлению греха нашего, в котором мы пребывали, когда были под властью князя тьмы, Бог освободил во Христе (Римлянам 6:22; 7:6). Когда миссионер идет проповедовать, он избирает то место, которое в Деяниях святых Апостолов называется областью сатаны, местом тьмы, местом отвержения, где живут чада гнева Божия – люди, порабощенные и захваченные дьявольской сетью.

Миссионер идет в мир, который живет по иным законам, ведь законы христиан и законы обычного человеческого мира – это совершенно разные законы. Когда мы миссионерствуем, то находимся на границе между тремя мирами: миром людей; миром на границе с Небом, ибо миссионеры – прямые посланники Христа; как говорит апостол Павел, мы письма Христовы, мы возвещаем неповрежденную весть Откровения людям, которые не знают Истины и не знают спасения; миром на границе с поднебесной; миссионеры вступают в прямое сражение с Люцифером, так как дьяволу не нравится, когда вырывают добычу из его пасти.

Причины миссионерства

Именно потому, что нам безумно жалко людей, мы и пытаемся их спасти. Но мы можем их спасти, только зная очень важную вещь – мы избраны Богом. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свет Бога» (1 Петра 2:9). Нам дана полнота Истины, мы знаем абсолютную Истину, мы знаем, что «мы от Бога... весь мир лежит во зле» (1 Иоанна 5:19). И именно поэтому мы не стесняемся всегда напоминать всем, что обладаем абсолютной Истиной, но важно заметить: заслуги в этом нашей нет, не мы ее добились, нам ее подарили, и мы хотим поделиться этим подарком. Мы хотим, чтобы люди, находящиеся во тьме, нашли Свет, чтобы люди, находящиеся в заблуждении, нашли Истину. Именно поэтому наше положение по сравнению с теми, к кому мы идем, заведомо иное. Мы – вестники Бога. Мы – избранники Бога, и мы призываем всех остальных стать такими же избранными.