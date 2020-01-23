Священник Родион - Люди и демоны

В последнее время автору книги стало приходить все больше писем от людей, пострадавших от занятий оккультизмом. Рассказы о сотнях изломанных судеб, страшных болезнях, серьезных психических заболеваниях, разрушенных семьях, брошенных детях, депрессиях, мыслях о суициде и других страшных несчастьях буквально рвутся из строк этих отчаянных посланий. Помогите! Что делать? Как жить дальше? - вопрошают несчастные, в большинстве своем еще совсем молодые люди, едва начавшие свой жизненный путь. Желание хоть как-то им помочь, показать опасность и демоническую сущность вне христианской мистики побудило православного священника - автора книги вновь взяться за перо.

Ошибка в духовной жизни зачастую подобна ошибке минера: одно неверное действие - и наступает духовная смерть либо человек становится душевным, а то и физическим калекой. Полное исцеление в ряде случаев становится просто невозможным, а для приведения духовно пораженного человека в относительно нормальное состояние требуется долгий и упорный труд.

Выход очередного - дополненного и переработанного - переиздания книги «Люди и демоны» вызван неугасающей актуальностью проблем, затронутых в книге, а также желанием предупредить людей о грозящей опасности всех разновидностей оккультизма, показать сущность тех страшных сил, скрывающихся за блестящей оберткой новомодных эзотерических учений и увлечений, указать путь созидательного духовного развития.

По сравнению с предыдущим изданием книга увеличилась более чем вдвое. В ней появилось много новых глав, а также добавлены новые рассказы автора, посвященные его опы'IУ общения с колдунами, экстрасенсами и людьми, пострадавшими от оккультизма. Все эти истории взяты из реальной жизни и являются хорошей иллюстрацией теоретической части книги.

Автор книги - духовник с тридцатилетним стажем, профессор богословия, практикующий доктор психологии, к. п. н., человек, уже много лет работающий в этом направлении.