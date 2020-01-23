Священник Родион - Люди и демоны
В последнее время автору книги стало приходить все больше писем от людей, пострадавших от занятий оккультизмом. Рассказы о сотнях изломанных судеб, страшных болезнях, серьезных психических заболеваниях, разрушенных семьях, брошенных детях, депрессиях, мыслях о суициде и других страшных несчастьях буквально рвутся из строк этих отчаянных посланий. Помогите! Что делать? Как жить дальше? - вопрошают несчастные, в большинстве своем еще совсем молодые люди, едва начавшие свой жизненный путь. Желание хоть как-то им помочь, показать опасность и демоническую сущность вне христианской мистики побудило православного священника - автора книги вновь взяться за перо.
Ошибка в духовной жизни зачастую подобна ошибке минера: одно неверное действие - и наступает духовная смерть либо человек становится душевным, а то и физическим калекой. Полное исцеление в ряде случаев становится просто невозможным, а для приведения духовно пораженного человека в относительно нормальное состояние требуется долгий и упорный труд.
Выход очередного - дополненного и переработанного - переиздания книги «Люди и демоны» вызван неугасающей актуальностью проблем, затронутых в книге, а также желанием предупредить людей о грозящей опасности всех разновидностей оккультизма, показать сущность тех страшных сил, скрывающихся за блестящей оберткой новомодных эзотерических учений и увлечений, указать путь созидательного духовного развития.
По сравнению с предыдущим изданием книга увеличилась более чем вдвое. В ней появилось много новых глав, а также добавлены новые рассказы автора, посвященные его опы'IУ общения с колдунами, экстрасенсами и людьми, пострадавшими от оккультизма. Все эти истории взяты из реальной жизни и являются хорошей иллюстрацией теоретической части книги.
Автор книги - духовник с тридцатилетним стажем, профессор богословия, практикующий доктор психологии, к. п. н., человек, уже много лет работающий в этом направлении.
Священник Родион - Люди и демоны
Санкт-Петербург, 2016 г. - 557с.
ISBN 978-5-98451-012-7
Священник Родион - Люди и демоны - Содержание
Предисловие
Введение
- Глава 1. Свойства Божии
- Глава 2. Невидимый мир
- Глава 3. Краткое определение разновидностей оккультизма
- Глава 4. Астрология и магия в свете православного учения
- Глава 5. Экстрасенсы: их происхождение и сущность - православная концепция
- Глава 6. Феномен НЛО согласно учению Православной Церкви
- Глава 7. Явление полтергейста в свете православного учения
- Глава 8. Сатанизм
- Глава 9. Рок - музыка и ее влияние на психику человека
- Глава 10. О природе одержимости, беснования и практике отчитки
- Глава 11. Духовные основы творчества
- Глава 12. Слово и его воздействие на человека
- Глава 13. Страсти и пути их преодоления
- Глава 14. Откуда берутся бандиты?
- Глава 15. Явления дегенерации в современном обществе
- Глава 16. Манипуляция сознанием современного человека
- Глава 17. Опасности глобализма
- Глава 18. Духовность истинная и ложная
- Глава 19. Патриотизм и его духовные составляющие
- Глава 20. Нас вызывают на дуэль
- Глава 21. Послесловие
Священник Родион - Люди и демоны - Введение
В XXI веке на психику человека со всех сторон оказывается сильнейшее негативное воздействие - образы искушения падшими духами приняли особый, свойственный именно данному историческому периоду характер, а святых духоносных мужей, способных вести своих чад по узкому пуrи спасения души, к сожалению, осталось совсем мало.
Книга «Люди и демоны» целиком и полностью основана на святоотеческой аскетике: как спасались древние мужи, как они понимали те или иные особенности духовной жизни - все это, только применительно к современным условиям, простым и доходчивым языком предложено вниманию читателя.
С первых страниц книги читатель знакомится со святоотеческим пониманием Бога, Его свойств и характером взаимоотношений с сотворенным миром. Не имея объективного представления о Творце вселенной, человек не может правильно построить свою духовную жизнь. В . последующих главах раскрываются особенности невидимого мира - ангельского и демонического, механизмы его воздействия на мир материальный; рассказывается не только о благости и силе ангелов и хитрости демонов, пытающихся полностью поработить человеческий род, но и о том, как избежать ловушек падших ангелов и различить воздействие духов зла.
Известная народная пословица: «Словом можно убить и словом можно воскресить» - оказывается, имеет под собой глубокое научное обоснование. В главе «Слово и его воздействие на человека» приведены современные научные данные о воздействии слова не только на окружающий мир, но и на генетический аппарат человека и его духовную составляющую, показаны разрушающее воздействие мата и вербальная составляющая колдовства и магии.
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