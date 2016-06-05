Книга Псалмов входит в корпус еврейских книг Священного Писания = ТаНаХ Т = ( תּ - тав) – תּוֹרָה = ТОРА = Закон, Пятикнижие Моисеево Н = ( נְ - нун) – נְבִיאִים = НЕВИИМ = Пророки, или, включающие, кроме пророческих, некоторые книги, которые сегодня принято считать историческими хрониками. Невиим подразделяются, в свою очередь, на два раздела. «Ранние пророки» и «Поздние пророки», «Малые пророки». Х = ( כְּ - кав-хав) – כְּתוּבִים = КТУВИМ = Писания, или, включающие произведения мудрецов Израиля и молитвенную поэзию.

Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов - книга первая псалмы 1-31



В составе Ктувим находится и книга Псалмов = ТЕИЛИМ. Многое и великое дано нам через закон (ТОРА), пророков (НЕВИИМ) и прочих писателей (КТУБИМ) (Сир.1:1). Спаситель упоминал Ветхий Завет, т.е. книги ТАНАХА, когда разговаривал с двумя учениками по дороге в Эммаус. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея (ТОРА), из всех пророков (НЕВИИМ) изъяснял им сказанно о Нем во всем Писании (КТУВИМ).(Лк. 24:25-27).



Книга псалмов как мессианская (т.е. имеющая множество пророчеств о Царе Машаихе) была особенно выделена Иисусом Христом. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. (Лк. 24:44). Книга псалмов на иврите именуется СЕФЕР (книга) ТЕИЛИМ (восхвалений).

תְּהִלִים = ТЕИЛИМ = восхваления Слово «ТhИЛИМ» -- это существительное, которое происходит от глагола «ЛЕhАЛЕЛЬ» – «воспевать»,

В Новом Завете есть 116 прямых цитат из Псалтирь. А если учитывать и аллюзии на Псалмы, то около 150 случаев упоминания в Новом Завете. 69 из 150 псалмов цитируются или подразумеваются в Новом Завете. Новый Завет цитирует Псалтирь больше, чем любая другая книга Ветхого Завета.

В иудаизме: В Скинии, а затем в Иерусалимском храме пение псалмов было частью храмового ритуала; эту обязанность исполняли левиты. Псалмы исполнялись под аккомпанемент музыкальных инструментов (в отличие от современного богослужения, в котором их исполняют, как правило, а капелла).



В современном иудаизме псалмы являются важной частью как индивидуальной молитвы, так и синагогальной службы. Особенно важное значение придаётся троекратному в течение дня чтению молитвы «Ашрей» (ивр. – אשרי Счастливы), которая состоит из псалма 144, к которому в начале добавлены два стиха из псалмов 83 и 143, а в конце — заключительный стих из псалма 113 (нумерация здесь и далее дана по греческому варианту; при сравнении текстов следует помнить, что в иудаизме используется масоретская нумерация). Ежедневно читаются псалмы 145–150 и некоторые другие.

В праздничных богослужениях особое место занимает Галель – псалмы 112–117. Каждому дню недели соответствует определённый псалом: в воскресенье читается псалом 23, в понедельник – 47, во вторник – 81, в среду – 93, в четверг – 80, в пятницу – 92, в субботу – псалом 91. Согласно Мишне, эти псалмы исполнялись еще левитами в Храме во время принесения ежедневной жертвы.

В некоторых общинах принят обычай прочитывать всю книгу Тегилим за неделю или за месяц, с определённой разбивкой по дням. (Википедия)

Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов - книга первая псалмы 1-31 - Содержание

О КНИГЕ ПСАЛМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПСАЛОМ 1

ПСАЛОМ 2

ПСАЛОМ 3

ПСАЛОМ 4

ПСАЛОМ 5

ПСАЛОМ 6

ПСАЛОМ 7

ПСАЛОМ 8

ПСАЛОМ 9

ПСАЛОМ 10

ПСАЛОМ 11

ПСАЛОМ 12

ПСАЛОМ 13 и 52

ПСАЛОМ 14

ПСАЛОМ 15

ПСАЛОМ 16

ПСАЛОМ 17

ПСАЛОМ 18

ПСАЛОМ 19

ПСАЛОМ 20

ПСАЛОМ 21

ПСАЛОМ 22

ПСАЛОМ 23

ПСАЛОМ 24

ПСАЛОМ 25

ПСАЛОМ 26

ПСАЛОМ 27

ПСАЛОМ 28

ПСАЛОМ 29

ПСАЛОМ 30

ПСАЛОМ 31

Священник Виктор Пасечнюк - комментарий на книгу псалмов - книга первая псалмы 1-31 - Псалом 1

У евреев 1 и 2 псалмы не надписаны. В наших переводах надписаны именем Давида, так как в книге Деяний от лица апостола говорится о авторе псалмов – Давиде. Псалом не является молитвой, но указывает путь, при котором молитва будет услышана: Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. (Прит.15:29) Два первых псалма связаны между собой и составляют, по мнению мудрецов, единый псалом (Брахот 9б)7. Первый псалом обращен к человеку: предостерегает и указывает путь служения Всевышнему. Второй псалом предупреждает народы о тщетности их корыстных усилий. Утверждая, что служение Всевышнему является главным в жизни человека и народа, первые два псалма составляют, так сказать,введение в книгу псалмов. (р.Фуксон)



Во многих древнегреческих рукописях, когда кн. Деяний приводит место из настоящего второго псалма: «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс 2:7 см. Деян 13:33), то говорит, что оно находится в первом псалме8 (έν τώ πρότωψαλμώψαλμώ). Последнее указывает, что некогда настоящий первый и второйпсалмы составляли один, первый псалом, (Лопухин)

Все же, учитывая и иудейские и христианские древние свидетельства, можно действительно полагать, что в древности 1 и 2 псалмы были одним псалмом. Так как и мидраш и Талмуд свидетельствуют о том, число псалмов – в одном варианте 147 в другом 148. И если отнимаем от числа 150 второй, десятый и сто четырнадцатый псалмы, которые есть часть предыдущих псалмов, то это число подтверждается.

Очень разнообразны комментарии в иудейской традиции на этот псалом. Буквально в одном из комментариев этот псалом Мидраш Раба относит к Ною, и на его примере показывает как благ праведник и счастлив он.

Счастлив человек… – Ноах. Который не ходил по совету нечестивых – три поколения нечестивых:

1. Совет нечестивых – Поколение Эноша.

2. Путь грешных – Поколение потопа.

3. Собрание насмешников – Поколение разделения языков.



Только к Торе Господа влечение его – Семь заповедей, которые были ему заповеданы. И Тору изучает он – ибо выводил он один закон из другого; Сказал: Отчего Святой, благословен Он умножил чистых животных больше, нежели нечистых? Не от того ли, что Он хотел, чтобы принесли Ему жертву … и тут же взял и принес жертву всесожжения…

И будет как древо посаженное при истоках вод – ибо посадил его Святой, благословен Он, в ковчег кода потекли воды. Которое даст плод свой – это Шем.

Чей лист не вянет – Хам. Все успеет – Йефет. (Мидраш Раба Берешит 26:1)



В мессианском аспекте святые отцы усматривали под мужем блаженств Начальника и Совершителя всяких благ Христа Иисуса. А первый псалом как

первую проповедь о Начальнике Совершенном и блаженном – Благословенном Помазаннике и Спасителе Йешуа а-Машиахе. Его заповеди блаженств, это

отображение пути совершенного Праведника в Его же лице, и есть образец подражания идущих блаженным путем.



Если мы уделяем внимание обетованиям первого псалма, то, как сказал псалмопевец, мы будем «блаженными» или «счастливыми». Первый псалом

связывает Псалмы с темой книги Притч, которая описывает жизнь мудрого человека, следующего Божьей заповеди..