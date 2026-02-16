«Перевод нового мира» (издание 2019 года на русском языке) представляет собой современный перевод Библии, выполненный международным комитетом переводчиков под эгидой общества Сторожевой башни. Главной отличительной чертой этого издания является стремление к буквальной передаче смысла оригинальных текстов на еврейском, арамейском и греческом языках, при этом используя современную и понятную лексику. Одной из наиболее значимых особенностей перевода является восстановление личного имени Бога — Иегова — в тех местах, где оно присутствовало в древних рукописях (более 7000 раз в Ветхом Завете и в ряде случаев в Новом Завете).

Издание 2019 года является пересмотренным вариантом, в котором была проведена работа по упрощению языка и уточнению терминологии для облегчения чтения и изучения. Текст организован так, чтобы быть максимально удобным для исследователя: он содержит параллельные ссылки, краткое содержание каждой книги в начале, глоссарий библейских терминов и обширный раздел приложений. В приложениях представлены подробные карты библейских земель, хронологические таблицы, схемы устройства переносного шатра (скинии) и храма, а также пояснения по вопросам перевода специфических понятий, таких как «душа» (нефеш) или «царство Бога».

С технической стороны издание выполнено на тонкой «индийской» бумаге, что позволяет уместить почти 1800 страниц в компактный формат. Структура перевода призвана помочь читателю не просто ознакомиться с религиозным текстом, но и глубоко вникнуть в исторический и культурный контекст описываемых событий. Перевод широко используется Свидетелями Иеговы по всему миру для проповеднической деятельности и личного духовного роста, позиционируясь как точный и доступный инструмент для понимания Божьего Слова в XXI веке.

Священное Писание – Перевод Нового Мира

Переведено с английского издания «Священное Писание – Перевод нового мира», исправленного в 1984 году. – Издание 2019 г. – Wallkill, NY: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2007. – Минск: Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь. – 1794 с.

Священное Писание – Перевод Нового Мира – Содержание

Предисловие

Введение

Названия и порядок книг

Еврейско-арамейские Писания (Бытие – Малахия)

Христианские Греческие Писания (Матфея – Откровение)

Таблица библейских книг

Индекс библейских слов

Индекс слов в сносках

Приложение

1 Божье имя в Еврейских Писаниях - 2 Перенос Божьего имени в Греческие Писания - 3 Восстановление Божьего имени в Христианских Греческих Писаниях - 4 Иисус – богоподобный, божественный - 5 «Столб мучений» - 6 Присутствие (парусиа) Христа - 7 «Душа» - живое существо, человек или животное; жизнь личности, наделённой разумом; другие значения - 8 «Шеол», «гадес» - общая могила человечества - 9 «Геенна» - символ полного уничтожения - 10 «Тартар» - 11 «Блуд» - любые незаконные половые отношения - 12 Некоторые географические особенности библейских земель - 13 Выражения «Ветхий Завет» и «Новый Завет» - 14 Денежно-весовые единицы. Меры - 15 Библейский календарь - 16 Важные события земной жизни Иисуса - 17 Различия в нумерации библейских глав и стихов - 18 Карта к Бытию - 19 Карта земель израильских племен - 20 Карта объединенного царства Саула, Давида, Соломона - 21 Карта Палестины во время служения Иисуса

Темы для библейских разговоров