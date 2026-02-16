Священное Писание – Перевод Нового Мира
«Перевод нового мира» (издание 2019 года на русском языке) представляет собой современный перевод Библии, выполненный международным комитетом переводчиков под эгидой общества Сторожевой башни. Главной отличительной чертой этого издания является стремление к буквальной передаче смысла оригинальных текстов на еврейском, арамейском и греческом языках, при этом используя современную и понятную лексику. Одной из наиболее значимых особенностей перевода является восстановление личного имени Бога — Иегова — в тех местах, где оно присутствовало в древних рукописях (более 7000 раз в Ветхом Завете и в ряде случаев в Новом Завете).
Издание 2019 года является пересмотренным вариантом, в котором была проведена работа по упрощению языка и уточнению терминологии для облегчения чтения и изучения. Текст организован так, чтобы быть максимально удобным для исследователя: он содержит параллельные ссылки, краткое содержание каждой книги в начале, глоссарий библейских терминов и обширный раздел приложений. В приложениях представлены подробные карты библейских земель, хронологические таблицы, схемы устройства переносного шатра (скинии) и храма, а также пояснения по вопросам перевода специфических понятий, таких как «душа» (нефеш) или «царство Бога».
С технической стороны издание выполнено на тонкой «индийской» бумаге, что позволяет уместить почти 1800 страниц в компактный формат. Структура перевода призвана помочь читателю не просто ознакомиться с религиозным текстом, но и глубоко вникнуть в исторический и культурный контекст описываемых событий. Перевод широко используется Свидетелями Иеговы по всему миру для проповеднической деятельности и личного духовного роста, позиционируясь как точный и доступный инструмент для понимания Божьего Слова в XXI веке.
Переведено с английского издания «Священное Писание – Перевод нового мира», исправленного в 1984 году. – Издание 2019 г. – Wallkill, NY: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2007. – Минск: Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь. – 1794 с.
Священное Писание – Перевод Нового Мира – Содержание
Предисловие
Введение
Названия и порядок книг
Еврейско-арамейские Писания (Бытие – Малахия)
Христианские Греческие Писания (Матфея – Откровение)
Таблица библейских книг
Индекс библейских слов
Индекс слов в сносках
Приложение
1 Божье имя в Еврейских Писаниях - 2 Перенос Божьего имени в Греческие Писания - 3 Восстановление Божьего имени в Христианских Греческих Писаниях - 4 Иисус – богоподобный, божественный - 5 «Столб мучений» - 6 Присутствие (парусиа) Христа - 7 «Душа» - живое существо, человек или животное; жизнь личности, наделённой разумом; другие значения - 8 «Шеол», «гадес» - общая могила человечества - 9 «Геенна» - символ полного уничтожения - 10 «Тартар» - 11 «Блуд» - любые незаконные половые отношения - 12 Некоторые географические особенности библейских земель - 13 Выражения «Ветхий Завет» и «Новый Завет» - 14 Денежно-весовые единицы. Меры - 15 Библейский календарь - 16 Важные события земной жизни Иисуса - 17 Различия в нумерации библейских глав и стихов - 18 Карта к Бытию - 19 Карта земель израильских племен - 20 Карта объединенного царства Саула, Давида, Соломона - 21 Карта Палестины во время служения Иисуса
Темы для библейских разговоров
No comments yet. Be the first!