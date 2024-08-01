Священные животные и мифические существа - Мифы, притчи, легенды, геральдика

Первобытный человек не выделял себя из окружающей природной и социальной среды. Мир для первобытного человека представлялся не пустым или неодушевлённым, а изобилующим жизнью. Эта жизнь проявлялась для древних людей в животных, растениях, погоде, в различных бытовых ситуациях и непознанных явлениях. В древних культурах на интуитивном уровне люди чувствовали свою общность происхождения с животными от единого предка, что совсем недавно получило подтверждение учёных. Человек начал сравнивать себя с животными уже в глубокой древности. Нанайские охотники рассказывали этнографам, что звери — «те же люди, только рубашка у них другая».

Во многих религиях и народах есть животные, которые считаются священными. Существуют обряды и верования, связанные с религиозным почитанием животных. Люди сложили множество легенд о мифических существах, рождённых их воображением. Более того, животным поклонялись, как богам, а позже и самих богов изображали в виде животных или людей со звериными частями тела. Изображения из мира фауны использовали в оберегах и амулетах, тотемах, статуях, фресках и других предметах религии и искусства. Именно животные стали первым объектом изобразительного искусства. От наличия животных, знаний первобытных охотников об особенностях их поведения и анатомии зависела жизнь племени.

Кстати, существует теория, что расписанные изображениями животных палеолитические пещеры были не просто древними картинными галереями, не святилищами, а первобытными школами, где подростков обучали теории охоты. Знания о строении тела животного были очень важны для первобытного охотника, ведь он часто должен был вступать в единоборство с животным, которое намного крупнее и сильнее его. Поэтому важно знать все уязвимые места противника. Невозможно найти животное, которое не имело бы хоть какого-то сходства с человеком Люди наблюдали за поведением и повадками животных, находили черты, которым хотели научиться сами.

Священные животные и мифические существа - Мифы, притчи, легенды, геральдика

Сост. Л.М. Мартьянова

М.: ЗАО Центрполиграф, 2024, 447 с.

ISBN 978-5-9524-5524-5

Священные животные и мифические существа - Мифы, притчи, легенды, геральдика - Содержание

Предисловие

ЧЕМУ НАС УЧАТ ЖИВОТНЫЕ

СИМВОЛИЗМ ЖИВОТНЫХ

ЖИВОТНЫЕ В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ

ЖИВОТНЫЕ В ГЕРАЛЬДИКЕ

Реальные гербовые животные

Фантастические гербовые животные