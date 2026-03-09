Сура 2. "Корова"

1. Алиф, лям, мим.

2. Это писание, в котором нет сомнения, — верное руководство для богобоязненных,

3. которые веруют в сокровенное, совершают молитву и жертвуют из того, чем Мы их наделили,

4. которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и которые убеждены в последней жизни.

5. Они следуют верному руководству от их Господа, и они суть преуспевшие.

6. Поистине, тем, которые не веруют, безразлично, предостерёг ты их или нет. Они не веруют.

7. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них пелена. Им уготованы великие мучения.

8. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день». Однако они не верующие.

9. Они хотят обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не замечают этого.

10. Их сердца поражены недугом, и Аллах усилил их недуг, и мучительные страдания уготованы им за то, что они лгали.

11. Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле», — они отвечают: «Мы поступаем только правильно [и примиряем людей]».

12. Знайте же, они и есть распространяющие нечестие, но они не замечают этого.

13. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», — они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Знайте же, они и есть глупцы, но они не знают этого.

14. Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Поистине, мы с вами. Мы лишь насмехаемся».

15. Аллах насмехается над ними и оставляет их блуждать в их беззаконии.

Священный Коран

2021.

СУРА 2. КОРОВА

Во имя Аллаха милостивого, милосердного.

2:1. Алиф, лам, мим1.

2:2. Писание это, в [Божественном ниспослании2] которого нет сомнения, — руководство для благочестивых,

2:3. тех, кто верует в сокровенное, творит3 обряд молитвенный салат4, раздает милостыню из того, что определили Мы в удел ему;

2:4. тех, кто верует в ниспосланное тебе5 [, о Мухаммад,] и ниспосланное до тебя6 и убежден, что [существует] жизнь будущая.

2:5. Следуют они по пути прямому, указанному Господом, и обретут блаженство [в жизни будущей]7.

2:6. Воистину, те, кто не уверовал, не уверуют [и впредь], ведь все равно им, увещевал ты их или не увещевал.

2:7. Сердца и слух их запечатал Аллах, а на глазах у них — пелена, и уготовано им наказание великое.

2:8. Встречаются среди людей такие, кто утверждает: «Уверовали мы в Бога [Единого] и в день Судный». Но не верующие они8.

2:9. Тщатся они обмануть Всевышнего и уверовавших, но обманываются сами, не ведая [этого].

2:10. В сердцах их — болезнь. Да усугубит Господь болезнь их! Уготовано им наказание мучительное за то, что лгали они.

2:11. Когда же говорят им: «Не творите нечестия на земле!» — отвечают они: «Творим мы только дела добрые».

2:12. Да будет известно тебе, что они-то и есть нечестивцы, но сами они не ведают [этого].

2:13. Когда же говорят им: «Уверуйте, подобно тому как уверовали [другие] люди», — отвечают они: «Неужели уверуем мы, как уверовали9 глупцы эти?» Да будет известно тебе, что они-то и есть глупцы, но не ведают [они об этом].

2:14. Когда встречают они уверовавших, то заявляют: «Уверовали мы». Когда же остаются наедине с шайтанами10 своими, говорят: «Воистину, с вами мы, и, воистину, смеемся мы только [над верующими]11».

2:15. Их [самих] поразит Всевышний презрением и приумножит самонадеянность их, в которой бредут они вслепую.

Коран

2-е изд., перераб. и доп.

Перевод с арабского и комментарий М.-Н. О. Османова

Глава II. Корова

Дана в Медине, двести восемьдесят шесть стихов

Во имя Бога милостивого и милосердого. 1. А. л. м. 2. Эта книга не подлежит сомнению, она служит руководством для боящихся Бога, 3. которые веруют в сокровенное, исполняют молитву и благотворят дарами, Нами им ниспосланными, 4. которые веруют в то, что было ниспослано тебе и твоим предшественникам, и которые твердо верят в будущую жизнь. 5. Таковые будут руководимы их Господом,таковые будут блаженны. 6. Что же касается до неверных, то им все равно, будешь ли ты их предупреждать или не будешь предупреждать,— они не уверуют. 7. Бог наложил печать на их сердца и на их слух и покрывало на их зрение, им будет страшное наказание!1 8. Некоторые из людей говорят: мы уверовали в Бога и в последний день, но они не правоверны.2!). Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя и не понимают этого. 10. В сердцах их недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, что они были лжецами. 11. Когда им говорят: не посеивай-те смут на земле,— они отвечают: напротив, мы водворяем порядок. 12. Они производят смуты, но не понимают этого. 13. Когда им говорят: веруйте подобно тому, как уверовали другие люди,— они отвечают: разве мы поверим подобно тому, как поверили глупцы? Не сами ли они и суть глупцы? Но они не сознают этого. 14. Встречая верующих, они говорят: мы уверовали; но коль скоро остаются наедине со своими демонами, то говорят: мы заодно с вами и насмехаемся (над верующими).3 15. Бог насмеется над ними и продлит их упорство, оставляя их в ослеплении.

Коран

Перевод с арабского и комментарии Д. Н. Богуславского

2. Сура «аль-Бакара» («Корова»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Алиф. Лам. Мим.

2. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных,

3. которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили,

4. которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни.

5. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими.

6. Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют.

7. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – покрывало. Им уготованы великие мучения.

8. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие.

9. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого.

10. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали.

11. Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!». – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок».

12. Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого.

13. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», – они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?». Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого.

14. Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы – с вами. Мы лишь издеваемся».

15. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую.

Коран

Перевод смыслов и комментарии Кулиева Э. Р.

2020.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении! Мы прибегаем к Аллаху от дурных наваждений наших душ и наших грешных дел. Воистину, никто не введет в заблуждение того, кого Аллах наставил на прямой путь, и никто не наставит на прямой путь того, кого сбил с этого пути Аллах. Свидетельствую, что нет божества, кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник.

Священный Коран является последним небесным откровением, которое в течение двадцати трех лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Коран подтверждает правдивость всех предыдущих небесных писаний и отменяет законы всех предыдущих посланников. Это Писание является мудрой проповедью для благоразумных мужей, благой вестью для праведников, суровым предупреждением для грешников, правдивым повествованием о событиях в прошлом и будущем и сводом законов для богобоязненных мусульман, в жизни которых Коран играет первостепенное значение. Аллах ниспослал его людям для того, чтобы они могли выбраться из мраков заблуждения, невежества и неверия к свету знания и правой веры, однако достижение этой цели невозможно до тех пор, пока люди не знают смысла коранических откровений. Вот почему сегодня возникла острая необходимость в переводе смыслов священного Корана и его толкований на все мировые языки. Несмотря на то, что русский язык является одним из ведущих мировых языков, до недавних пор русскоязычные читатели были лишены не только толкований священного Корана на родном языке, но и вообще достоверного перевода смыслов последнего священного Писания.

В 1997 г. шейх Мухаммад Сухейл аш-Шаммари предложил мне перевести книгу шейха Абд ар-Рах-мана ибн Насира ас-Саади «Облегчение от Великодушного и Милосердного», которая является одним из самых простых и достоверных толкований священного Корана. При переводе этого толкования возникло несколько проблем, важнейшая из которых состояла в том, что ни один из существовавших тогда переводов смыслов Корана на русский язык не подходил полностью под толкование, над переводом которого я работал. Кроме того, каждый из предыдущих переводов содержал шариатские и идеологические ошибки, которые искажают смысл коранических откровений и повторение которых было совершенно недопустимо. Эти и другие обстоятельства побудили меня начать работу над новым переводом смыслов Корана, который полностью соответствовал бы воззрениям приверженцев Сунны и единой мусульманской общины.

Коран

6-е изд., испр.

Перевод смыслов: Э. Р. Кулиева