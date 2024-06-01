Четвертая часть популярной серии тематических книг с материалами Великого Московского Церковного Собора 1917-1918 гг. посвящена церковно-государственным отношениям.

Труды соборян по этому вопросу чем-то напоминали чистый эксперимент ученого: теоретическая разработка вопроса без посторонних влияний, в своеобразном вакууме. Проходили эти труды осенью 1917 г., когда большевики либо еще не пришли к власти, либо только захватили ее в двух столицах и ряде крупных городов. Никто не верил, что радикалы-социалисты всерьез и надолго закрепятся во главе государства. Мало кто жалел рухнувший монархический строй, едва ли кто сокрушался из-за ветхости Временного правительства. Думали о будущем, об идеальной модели взаимоотношений Русской Церкви с каким-то новым государственным строем.

В византийском симфоническом объятии государства с Церковью путь для последней один — превращение в государственную контору, в «ведомство православного исповедания». В условиях гонений, последовавших со стороны нового государства с начала 1918 г. — основания для маргинализации Церкви как общественного института. Ни то, ни другое нежелательно.

В подлинном союзе с государством, которого чаяли соборяне, — залог самостоятельного, достойного существования Церкви и несения ее миссии, в том числе ее жизни как института гражданского общества. Достижим ли такой союз в наше непростое, кризисное время? Желаю читателям этой книги ответить для себя на сей вопрос. Пусть вам помогут в этом аргументы выдающихся соборных делегатов, в том числе такой образцовый философско-богословско-канонический документ, как декларация С. Н. Булгакова о взаимоотношениях Церкви и государства.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о церковно-государственных отношениях

Μ.: Изд-во «Спасское дело», Старая Потловка Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019. — 336 с.

ISBN 978-5-6042204-5-0

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о церковно-государственных отношениях – Содержание

От издательства

Предисловие

Глава 1. Итоговые документы

Глава 2. Предварительные обсуждения

Глава 3. Политический статус Церкви

Глава 4. Юридический статус Церкви

Глава 5. Материальный статус Церкви

Глава 6. Государственный статус церковного брака

Глава 7. Церковь в различных отраслях государства

Глава 8. Декларация профессора С. Н. Булгакова

Краткие биографии избранных членов Отдела о правовом положении Церкви в государстве

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