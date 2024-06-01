Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о церковно-государственных отношениях
Четвертая часть популярной серии тематических книг с материалами Великого Московского Церковного Собора 1917-1918 гг. посвящена церковно-государственным отношениям.
Труды соборян по этому вопросу чем-то напоминали чистый эксперимент ученого: теоретическая разработка вопроса без посторонних влияний, в своеобразном вакууме. Проходили эти труды осенью 1917 г., когда большевики либо еще не пришли к власти, либо только захватили ее в двух столицах и ряде крупных городов. Никто не верил, что радикалы-социалисты всерьез и надолго закрепятся во главе государства. Мало кто жалел рухнувший монархический строй, едва ли кто сокрушался из-за ветхости Временного правительства. Думали о будущем, об идеальной модели взаимоотношений Русской Церкви с каким-то новым государственным строем.
В византийском симфоническом объятии государства с Церковью путь для последней один — превращение в государственную контору, в «ведомство православного исповедания». В условиях гонений, последовавших со стороны нового государства с начала 1918 г. — основания для маргинализации Церкви как общественного института. Ни то, ни другое нежелательно.
В подлинном союзе с государством, которого чаяли соборяне, — залог самостоятельного, достойного существования Церкви и несения ее миссии, в том числе ее жизни как института гражданского общества. Достижим ли такой союз в наше непростое, кризисное время? Желаю читателям этой книги ответить для себя на сей вопрос. Пусть вам помогут в этом аргументы выдающихся соборных делегатов, в том числе такой образцовый философско-богословско-канонический документ, как декларация С. Н. Булгакова о взаимоотношениях Церкви и государства.
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о церковно-государственных отношениях
Μ.: Изд-во «Спасское дело», Старая Потловка Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019. — 336 с.
ISBN 978-5-6042204-5-0
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о церковно-государственных отношениях – Содержание
От издательства
Предисловие
- Глава 1. Итоговые документы
- Глава 2. Предварительные обсуждения
- Глава 3. Политический статус Церкви
- Глава 4. Юридический статус Церкви
- Глава 5. Материальный статус Церкви
- Глава 6. Государственный статус церковного брака
- Глава 7. Церковь в различных отраслях государства
- Глава 8. Декларация профессора С. Н. Булгакова
Краткие биографии избранных членов Отдела о правовом положении Церкви в государстве
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