Сьвятая Бібля - Пераклад Станкевіч і Гітлін - вялікалітоўская мова
После Второй мировой войны среди белорусских протестантов в эмиграции возобновились усилия для издания белорусского перевода Библии.
Они имели результатом переиздание в 1948 г. перевода Л.Декуць-Малея и А.Луцкевича, а также работу Янки Станкевича и Моисея Гитина над переводом всей Библии.
В 1965 г. в США возник "Белорусский Библейский комитет" с целью издать и распространить белорусский Библию.
В состав комитета вошли М.Гитлин, Я. Станкевич, Т.Сайка.
В 1970 г. в Нью Йорке в переводе Станкевича и Гитлина вышел "Новый Закон Господина и Спаса нашего Иисуса Христа",
а в 1973 г. - полное издание «Святая Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Закона".
Сьвятая Бібля - Кнігі сьвятога пісьма Старога й Новага закону - З мовы габрэйскае а грэцкае - Пераклад Я. Станкевіча і М.Гітліна
Пераклад з мовы гэбрэйскае а грэцкае на вялікалітоўскую (беларускую)
нанава перакладзеныя
Нью Ёрк, 1973. – 840 + 260 с.
Вялікалітоўскае (беларускае) навуковае таварыства Пранціша Скарыны. У Ню Ёрку, 1973
Рэдактура. Валадзімер Н., 2014
http://sviatajabibla.wix.com/bibla
e-mail: [email protected]
Святая Библия - Книги святого письма Старого и Нового заветов - С еврейского и греческого языков - Перевод Я. Станкевича и М.Гитлина
Пасьля Другой сусьветнай вайны сярод беларускіх пратэстантаў на эміграцыі аднавіліся высілкі дзеля выданьня беларускага перакладу Бібліі. Яны мелі вынікам перавыданьне ў 1948 г. перакладу Л.Дзекуць-Малея і А.Луцкевіча, а таксама працу Янкі Станкевіча і Майсея Гітіна над перакладам усёй Бібліі.
У 1965 г. у ЗША паўстаў "Беларускі Біблійны камітэт" з мэтай выдаць і распаўсюдзіць беларускую Біблію. У склад камітэта ўвайшлі М.Гітлін, Я. Станкевіч, Т.Сайка. У 1970 г. у Нью Ёрку ў перакладзе Станкевіча і Гітліна выйшаў "Новы Закон Спадара і Спаса нашага Ісуса Хрыста", а ў 1973 г. — поўнае выданьне "Сьвятая Бібля. Кнігі Сьвятога Пісьма Старога й Новага Закону".
Сьвятая Бібля - Кнігі сьвятога пісьма Старога й Новага закону - З мовы габрэйскае а грэцкае - Пераклад Я. Станкевіча і М.Гітліна - Пятая кніга Масеява: Другапраўе
1
1 Гэта ё словы, каторыя гукаў Масей усяму Iзраэлю за Ёрданом на пустыні, ув Арабе супроцi Суфу, меж Парану й Тофэлу а Лабану а Гацэроту а Ды-Загабу,
2 Адзінанцаць дзён дарогі ад Горэбу па дарозе ад гары Сэір да Кадэш-Барнэі
3 I сталася саракавога году, адзінанцатага месяца, на першы дзень месяца, што гукаў Масей сыном Ізраэлявым подле ўсяго, што расказаў яму СПАДАР празь ix.
4 Па забіцьцю ім Сыгона, караля Аморскага, што жыў у Гэшбоне, i Ога, караля Башанскага, каторы жыў ув Аштароце ў Эдрэі,
5 За Ёрданом, у зямлі Моабскай, пачаў Масей зьясьняць права гэтае, кажучы:
6 «СПАДАР, Бог ваш, гукаў нам у Горэбе, кажучы: "Досыць вам жыць на гары гэтай;
7 Зьвярніцеся, краніцеся, i пайдзіце на гару Аморан а да ўсіх суседзяў іхных, на Арабу, на гару, на нізкія месцы, на Нэгеб i да берагоў мора, да зямлі Канаанскае а да Лібану, аж да ракi вялiкае, ракі Эўфрату.
Дзякуй вялікі! Рэдкі, са своеасаблівай мовай, затое поўны пераклад Бібліі, пазбаўлены праваслаўнага й каталіцкага ўплыву, ды й таму ж зроблены з моваў-арыґіналаў. Вельмі цікава!