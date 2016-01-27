После Второй мировой войны среди белорусских протестантов в эмиграции возобновились усилия для издания белорусского перевода Библии.

Они имели результатом переиздание в 1948 г. перевода Л.Декуць-Малея и А.Луцкевича, а также работу Янки Станкевича и Моисея Гитина над переводом всей Библии.

В 1965 г. в США возник "Белорусский Библейский комитет" с целью издать и распространить белорусский Библию.

В состав комитета вошли М.Гитлин, Я. Станкевич, Т.Сайка.

В 1970 г. в Нью Йорке в переводе Станкевича и Гитлина вышел "Новый Закон Господина и Спаса нашего Иисуса Христа",

а в 1973 г. - полное издание «Святая Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Закона".

Нью Ёрк, 1973. – 840 + 260 с.

Вялікалітоўскае (беларускае) навуковае таварыства Пранціша Скарыны. У Ню Ёрку, 1973

Рэдактура. Валадзімер Н., 2014

http://sviatajabibla.wix.com/bibla

Святая Библия - Книги святого письма Старого и Нового заветов - С еврейского и греческого языков - Перевод Я. Станкевича и М.Гитлина

Пасьля Другой сусьветнай вайны сярод беларускіх пратэстантаў на эміграцыі аднавіліся высілкі дзеля выданьня беларускага перакладу Бібліі. Яны мелі вынікам перавыданьне ў 1948 г. перакладу Л.Дзекуць-Малея і А.Луцкевіча, а таксама працу Янкі Станкевіча і Майсея Гітіна над перакладам усёй Бібліі.

У 1965 г. у ЗША паўстаў "Беларускі Біблійны камітэт" з мэтай выдаць і распаўсюдзіць беларускую Біблію. У склад камітэта ўвайшлі М.Гітлін, Я. Станкевіч, Т.Сайка. У 1970 г. у Нью Ёрку ў перакладзе Станкевіча і Гітліна выйшаў "Новы Закон Спадара і Спаса нашага Ісуса Хрыста", а ў 1973 г. — поўнае выданьне "Сьвятая Бібля. Кнігі Сьвятога Пісьма Старога й Новага Закону".