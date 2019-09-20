Русская Зарубежная Церковь есть часть Русской Церкви, находящаяся вне границъ Російскаго государства и въ настоящее время возглавляемая Первоіерархомъ и Архіерейскимъ Синодомъ, избраннымъ Соборомъ Епископовъ Русскаго Зарубежья. Русская Церковь имеетъ свою Заграничную часть уже около двухъ вековъ. Проповедь хриспанства языческимъ племенамъ Азіи повлекла созданіе Миссіи, сделавшихся съ течетемъ времени епархіями, въ Китае и Японіи. Продолжетемъ проповеди въ Азіи, явилось распространете православія среди языческаго населетя на Алеутскихъ островахъ и на Аляске, и созданіе Миссіи для Северной Америки, и затемъ епархіи.

Въ Западной Европе, начиная съ 18-го века устроялись церкви, сначала при Россійскихъ посольствахъ, а затемъ и отдельно отъ нихъ въ местахъ посещаемыхъ русскими при поездкахъ заграницу. Все те церкви считались состоящими въ епархіи Митрополита Петроградскаго и въ последнее передъ революцией время находились въ непосредственномъ заведываніи его викарія, епископа Кронштадтскаго. Никто изъ Восточныхъ Патріарховъ, авторитетъ коихъ высоко чтился русскимъ народомъ, какъ и никто изъ другихъ главъ Православныхъ Церквей, никогда не возражалъ противъ такого распространенія Русской Церкви. Если по церковнымъ канонамъ тридцатилетняя давность достаточна, чтобы храмъ или место считались принадлежащими той епархіи, которая въ течете техъ летъ владела ими, то темъ более нужно признать безспорнымъ за Русскою Церковью право на те места, которыя въ течете многихъ десятковъ летъ окормлялись Ею.

Святитель Иоаннъ (Максимовичъ) и Русская Зарубежная Церковь

Типографія преп. Іова Почаевскаго Свято-Троицюй Монастырь Джорданвиллъ, H.I. 1996 г.

Святитель Иоаннъ (Максимовичъ) и Русская Зарубежная Церковь - Содержаніе

Жизнеописаше иже во святыхъ отца нашего Святителя Іоанна Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго

Краткая исторія РПЦЗ, составленная святителемъ Іоанномъ Шанхайскимъ и Санъ-Францисскимъ

Знаменательныя даты исторіи Русской Зарубежной Церкви

Святитель Иоаннъ (Максимовичъ) и Русская Зарубежная Церковь - Жизнеописаніе иже во святыхъ отца нашего Святителя Іоанна Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго

Въ начала хочется привести яркія слова о Святителе Іоанне извъстнейшихъ православныхъ іерарховъ, духовныхъ вождей своихъ народовъ: русскаго Митрополита Антонія (Храповицкаго) и сербскаго Епископа Николая (Велиміровича), какъ старшихъ современниковъ новоявленнаго угодника Божія. Митрополитъ Антоній пишетъ дружественному apxiepeю о Владыке Іоанне и называетъ его «чудомъ аскетической твердости и стойкости въ наше время всеобщего духовнаго разслабленія!» Епископъ Николай призываетъ: «Если вы хотите увидеть живого святого, идите въ Битоль къ отцу Іоанну!»... Такъ говорилось о будущемъ еще Епископе Шанхайскомъ, котораго теперь мы, надписывая его св. иконы, и литургически именуемъ по его кафедрамъ (первой и последней) Святителемъ Шанхайскимъ и Санъ-Францисскимъ. Святитель Іоаннъ родился 4-го іюня 1896 г. въ именіи своихъ родителей, потомственныхъ дворянъ Бориса Ивановича и Глафиры Михайловны Максимовичей въ местечке Адамовке, Харьковской губерніи. При св. крещеніи нареченъ именемъ въ честь Архистратига Божія Михаила. Предки его съ отцовской стороны были выходцами изъ Сербіи. Одинъ изъ предковъ — свят. Іоаннъ, митрополитъ Тобольсюй, былъ подвижникомъ святой жизни, миссіонеромъ и духовнымъ писателемъ. Онъ жилъ въ первой половине XVIII в. и причисленъ къ лику святыхъ въ 1916 г. Его прославленіе было последнимъ при св. царе-мученике Николае II. Будущій Святитель росъ послушнымъ мальчикомъ, такъ что сестра его вспоминала, какъ легко было родителямъ его воспитывать. Но раздумывая о своемъ будущемъ, онъ не имелъ тогда еще определеннаго решенія, не зная, посвятить ли себя службе военной или гражданской. Чувствовалъ онъ непреодолимое стремлеше служить истине, которое воспитали въ немъ родители. Онъ одушевлялся примерами техъ людей, которые за истину отдавали свою жизнь.

Когда подошло время учиться, родители определили его въ Петровскій Полтавскій Кадетскій Корпусъ, посвященный, какъ говорилъ самъ Владыка «одной изъ славныхъ страницъ исторіи Россіи». Учился онъ отлично, но не любилъ два предмета: гимнастику и танцы. Въ корпусе его любили, но онъ чувствовалъ, что ему надо избрать другой путь. Особенно тому способствовало общеніе съ законоучителемъ кадетъ, известнымъ протоіереемъ Сергіемъ Четвериковымъ, авторомъ книгъ о преп. Паисіи Величковскомъ и о свв. Оптинскихъ старцахъ, и ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Варлаамомъ. День окончанія кадетскаго корпуса Михаиломъ Максимовичемъ совпалъ со днемъ вступленія на Харьковскую кафедру Архіепископа Антонія, известнаго богослова, главнаго возстановителя на Руси патріаршества, впоследствіи же Митрополита Kieвскaгo и Галицкаго и основателя и пepвoiepapxa Русской Зарубежной Церкви. Этотъ архипастырь всю жизнь вдохновлялъ церковно-настроенную учащуюся молодежь къ духовной жизни, въ силу главнаго качества своей души — искренней къ нимъ любви, за что схиархимандритъ Амвросій (Кургановъ) именовалъ Владыку Антонія — «горой любви». Услышавъ объ юномъ Михаила, о которомъ заговорили въ церковныхъ кругахъ, онъ хотёлъ съ нимъ познакомиться. Такъ Архыепископъ Антоный еще въ Харькове сталъ духовнымъ руководителемъ свят. Іоанна. Въ Харькове Михаилъ поступилъ на юридичесюй факультетъ университета, который закончилъ въ 1918 г., и некоторое время служилъ въ Харьковскомъ суде въ дни управ ленія Украиной гетманомъ Скоропадскимъ. Но сердце будущаго святителя стояло далеко отъ Mipa сего. Все время, свободное отъ занятыя въ университете, онъ проводилъ за чтеныемъ духовной литературы, особенно выделяя при этомъ житыя святыхъ. «Изучая светскыя науки, — говорилъ свят. Іоаннъ въ своемъ сяове при нареченіи во епископа, — я все больше углублялся въ изучеше науки изъ наукъ, — въ изученіе духовной жизни». Бывая въ монастыре, въ которомъ жилъ Владыка Антоніи, Михаилъ имелъ возможность молиться у гробницы подвижника первой половины XIX ве., Архіепископа Мелетія Леонтовича, благоговейно почитавшагося, но еще не канонизированнаго угодника Божія. Душа молодого святителя уязвилась жаждой прюбрести истинную цель и путь жизни во Христе.