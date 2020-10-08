Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Пятой международной патриотической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия «Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада» (Москва, 19-21 апреля 2018 года). В него вошли доклады зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви, в которых рассматриваются важные аспекты изучения личности и богословского наследия священномученика Иринея, епископа Лионского (ок. 130/140-198), по праву считающегося не только «светилом Галльской церкви» (блж. Феодорит Кирский), но и «первым великим богословом христианской древности» (А. Руссо). Авторами докладов обсуждаются такие вопросы, как происхождение свт. Иринея и его связь с малоазийской апостольской традицией, его последующее церковное служение в Риме и Лионе, его полемика с гностиками и другими еретиками, литературные особенности его творений, их древние переводы, его учение о Боге и богопознании, о человеке, о Боговоплощении и спасении, о Церкви и конце мировой истории, а также его влияние на становление христианской богословской традиции в целом.

Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2020. — 416 с.

ISBN 978-5-906960-58-0

Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) - Священномученик Ириней Лионский и его духовное наследие

Анджело ди Берардино - Святитель Ириней Лионский и Римская христианская община

Агнэ Басти-Калиновска - Заказчик-адресат трактата «Против ересей»

II. БОГОСЛОВИЕ И ПОЛЕМИКА У СВЯТИТЕЛЯ ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО

Епископ Сакраментский Ириней (Стинберг) - «Младенчество спасения»: еще раз о концепции младенчества Адама и Евы у святителя Иринея Лионского

Пол Сайег - Святитель Ириней Лионский о единстве Домостроительства спасения и участии в нем Святого Духа

Протоиерей Иоанн Бэр - Плоть, облеченная светом Отца: святитель Ириней Лионский о преображении тела

Терезия Хайнталер - Особенности христологии святителя Иринея Лионского

Петер Кнауэр - Единство и единственность веры как герменевтический критерий у святителя Иринея Лионского

Себастьян Моль - Святитель Ириней Лионский и иудеи: быть противником еретиков означает ли быть противником иудеев?

Священник Михаил Легеев - Святитель Ириней Лионский у истоков богословия истории

III. ЭКЗЕГЕЗА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ У СВЯТИТЕЛЯ ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО

Стивен Пресли - Двусмысленность Священного Писания и ясность апостольского учения у святителя Иринея Лионского

Сьюзен Грэм - Святитель Ириней Лионский о библейских пророках и пророчествах

Кристоф Гинъяр - «Развязывая узлы»: новое прочтение одного сложного отрывка из трактата «Против ересей» (Adv. Наег. III 22. 4)

Джеффри Бингем - Эпитома, чаяние и земля: толкование книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова у святителя Иринея Лионского

П. К. Доброцветов - Ветхий и Новый Завет в контексте антигностической полемики святителя Иринея Лионского

IV. СВЯТИТЕЛЬ ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ И РАННЕХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Деспина Прассас - Святитель Ириней Лионский и традиция «двух путей»

Льюис Айрес - Святитель Ириней Лионский и «Правило истины»

П. Б. Михайлов - Святитель Ириней Лионский о церковном Предании: от культурной идентичности к эмпирической достоверности

А. Р. Фокин - Почему святитель Ириней отверг философское учение о Логосе? К вопросу о границах рациональности в раннехристианском богословии

Поль Маттеи - Святитель Ириней Лионский и Тертуллиан: сопоставление сходных мест

Франц Мали - Значение плоти Христа у святителя Иринея Лионского и Тертуллиана

Монсеньор Франческо Браски - Святитель Ириней Лионский и Миланская церковь

Игумен Дионисий (Шлёнов) - Познание Отца через Сына по святителю Иринею Лионскому и в последующей традиции на примере Adversus Haereses V16. 2 (Fr. 15)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада - А. Р. Фокин - Почему святитель Ириней отверг философское учение о Логосе? К вопросу о границах рациональности в раннехристианском богословии

Более века тому назад известный русский патролог и историк богословия А. А. Спасский, делая краткий обзор тринитарного богословия свт. Иринея Лионского в своем монументальном труде «История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов», писал:

"Никакого богословского или философского основания для своего учения о Логосе — Сыне Божием Ириней не дал <...> Не философские, а чисто религиозные мотивы привели его к признанию полного Божества Логоса-Сына".

Действительно, как отмечал американский православный патролог Ярослав Пеликан в своем не менее монументальном труде «Христианская традиция», «хотя Ириней был осведомлен об апологетическом учении о Логосе, он прибегал к нему сравнительно редко». Подводя итоги последним десятилетиям исследований тринитарной мысли свт. Иринея, современный американский ученый Джексон Лэшер также указывает:

"Несмотря на преимущественное присутствие имени «Логос» в его труде [«Против ересей»], Ириней редко рассматривается как представитель «богословия Логоса» (Logos theology). Основанием для такой негативной оценки со стороны ученого сообщества на протяжении всего XX века было убеждение, что «богословие Логоса» как продукт «эллинистического мышления» было неуместно в «библейском мышлении» Иринея".

Хотя сам Лэшер не склонен принимать всерьез эту точку зрения, которую он называет «карикатурной», он отмечает, что и в современных исследованиях учение свт. Иринея о Логосе продолжает «маргинализироваться», поскольку ученые уделяют преимущественное внимание роли Сына в воплощении, чем объясняется отсутствие у них интереса к тринитарной мысли свт. Иринея. В нашем докладе мы попытаемся выяснить, какой смысл свт. Ириней вкладывал в богословское понятие «Логос» и почему он отказался использовать философское учение о Логосе, в том числе о «двойственном Логосе», которое было весьма характерно для раннехристианских апологетов и александрийских богословов II - III веков.

Начнем с того, что у свт. Иринея мы часто встречаем библейское по своим истокам представление о Сыне Божием как Слове Божием (Λόγος τού Θεού, Verbum Dei), воплотившемся в Иисусе Христе. Действительно, в «Доказательстве апостольской проповеди» это положение прямо включается свт. Иринеем в церковное «правило веры»:

"Вот порядок изложения нашей веры (dispositio ordinis fidei nostrae), основание здания и крепость жительства. Бог Отец, несотворенный, необъятный, невидимый, единый Бог, Творец всего — таково первое положение нашей веры. Второе положение — это Слово Божие (Verbum Dei), Сын Божий, Христос Иисус наш Господь, Который являлся пророкам в соответствии с образом их пророчества и согласно характеру распоряжений Отца; через Него все начало быть".