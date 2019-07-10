Настоящий перевод выполнен профессиональным христианином-переводчиком Евгением Михайловичем Розенблюмом. Брат Евгений закончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) в 2008 году. Подготовил к защите диссертацию кандидата исторических наук по кафедре истории Церкви МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподаватель истории Церкви в Римско-католической высшей духовной семинарии «Мария - Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

Автор переводов христианских латинских текстов, опубликованных в Вестнике Православного Свято-Тихонова Гуманитарного Университета (ПСТГУ), Вестнике РХГА и других изданиях. Перевод Четвероевангелия по тексту перевода Блаженного Иеронима (ок. 347, Стридон - 30.09.419/20, Вифлеем), сделан братом Евгением по тексту Patrologia Latina. Vol. 29. В отличие от Clementine Vulgate, данный текст следует только переводческой традиции самого Блаженного Иеронима, величайшего Отца Древней Церкви.

Исходя из концепции: «Любой перевод Библии, как комментарий», через данный труд переводчика, мы получаем возможность взглянуть на новозаветный текст, глазами Блаженного Иеронима (пам. 15 июня, пам. зап. 30 сент.).

Протоиерей Олег Стеняев

Святое Евангелие - Вульгата

Москва, «Храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках» 2019 г. – 262 с.

Святое Евангелие - Вульгата – Евангелие от Матфея – Глава 1

Книга Рождества Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак же родил Иакова. Иаков же родил Иуду и братьев его. Иуда же родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес же родил Эсрона. Эсрон же родил Арама. Арам же родил Аминадава. Аминадав же родил Наассона. Наассон же родил Салмона. Салмон же родил Вооза от Рахавы. Вооз же родил Овида от Руфи. Овид же родил Иессея. Иессей же родил Давида царя. Давид же царь родил Соломона от той, что принадлежала Урии. Соломон же родил Ровоама. Ровоам же родил Авиама. Авиам же родил Асу. Аса же родил Иосафата. Иосафат же родил Иорама. Иорам же родил Озию. Озия же родил Иоафама. Иоафам же родил Ахаза. Ахаз же родил Иезекиию. Иезекиия же родил Манассию. Манассия же родил Амона, Амон же родил Иосию. Иосия же родил Иехонию и братьев его в переселении Вавилонском. И после переселения Вавилонского Иехония родил Салафииля.

Салафииль же родил Зоровавеля. Зоровавель же родил Авиуда. Авиуд же родил Элиакима. Элиаким же родил Азора. Азор же родил Элиуда. Элиуд же родил Элеазара. Элеазар же родил Мафана. Мафан же родил Иакова. Иаков же родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христом. Итак, всего рождений: от Авраама до Давида – четырнадцать рождений; и от Давида до переселения Вавилонского – четырнадцать рождений; и от переселения Вавилонского до Христа – четырнадцать рождений.

Рождение же Христа было так: когда была обручена Мать Его Мария Иосифу, прежде, чем Она вошла в дом его, обнаружилось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, поскольку был праведен, и не желал Ее выдать, пожелал Ее тайно отпустить. Когда же он сие помыслил, – се, явился во сне его Ангел Господень, говоря: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, супругу твою. Ибо то, что в Ней рождено, рождено от Духа Святого. Родит же Она Сына, и ты наречешь Ему имя Иисус. Ибо Он принесет спасение народу Своему от грехов их». Все же сие соделалось, дабы исполнилось сказанное от Господа чрез пророка, сказавшего: «Се, Дева во чреве будет иметь и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что переводится: «С нами Бог». Иосиф же, пробудившись ото сна, сделал, как предписал ему Ангел Господень, и принял супругу свою, и не познавал Ее, пока Она не родила Сына Своего, первенца, и нарек Ему имя Иисус.