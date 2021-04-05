Никодим Святогорец - Новый Богородичник
В 2006 г. в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета вышла книга «Богородичник. Каноны Божией Матери на каждый день», название которой звучало для многих читателей непривычно. Между тем в Греческой Церкви сборники с аналогичным названием Θεοτοκάριον (в древнерусской книжной традиции «Феотокарий» или «Феотокарь»), содержащие десятки богородичных канонов, употреблялись за богослужением еще в византийскую
эпоху, а один из них, наиболее авторитетный, с середины XVII в. издавался типографским способом как самостоятельная богослужебная книга. В Русской же Церкви подобное собрание канонов, хотя большей частью и другого подбора, существующее уже несколько веков в переводе с древнегреческого и предназначенное, как и у греков, для чтения на повечерии, не составляло отдельной книги, но всегда включалось в Октоих. А поскольку чин повечерия (принадлежащий, по богослужебному уставу, к ежедневным последованиям) в нашей приходской практике совершается крайне редко, это привело к тому, что значительный пласт богородичных текстов, связанный с именами великих византийских песнотворцев, фактически выпал у нас из литургического употребления. Вот почему собранные, по греческому образцу, в отдельную книгу и изданные ПСТГУ с комментарием, который объясняет их происхождение и место в нашем молитвенном обиходе, эти выдающиеся произведения православной гимнографии вызвали самый живой интерес читателей, о чем говорит неоднократное переиздание «Богородичника» (последнее, 4-е его издание вышло в 2013 г.).
Но в греческом церковном мире с конца XVIII столетия употребляется также и «Новый Феотокарий», составителем которого был выдающийся подвижник, богослов, гимнограф и духовный писатель преподобный Никодим Святогорец (1749—1809). Содержание книги составили 62 богородичных канона, носящие имена 22-х древних творцов, причем 59 из них, обнаруженные преподобным Никодимом среди рукописей в монастырских книгохранилищах Святой Горы Афон,
до этого не издавались.
Следуя традиционному «Феотокарию», составитель распределил 56 из них по гласовой принадлежности, а внутри гласов — по дням недели, добавив к каждому канону этой группы по четыре стихиры (скорее всего, собственного сочинения); остальные же шесть канонов завершали сборник в качестве приложения.
«Новый Феотокарий» доселе не был предметом всестороннего научного исследования, и потому нелегко сказать, насколько преподобный Никодим потрудился над ним как редактор. Не подлежит сомнению, однако, что при обнаружении схожих рукописей он тщательно их сличал и выбирал лучшие варианты чтения*; одно из Никодимовых примечаний** говорит также о его критическом подходе к авторской атрибуции отдельных канонов.
Никодим Святогорец - Новый Богородичник
Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2015. - 506 с.
ISBN 978-5-7429-0469-4
Никодим Святогорец- Новый Богородичник - Содержание
Вместо предисловия
От переводчика
Преподобный Никодим Святогорец.
Предуведомление тем, кто прочтет
Глас первый
Глас вторый
Глас третий
Глас четвертый
Глас пятый
Глас шестый
Глас седьмый
Глас осьмый
Приложение
Ин канон молебный ко Пресвятей Богородице.Творение богоноснаго отца нашего Иоанна Евхаитскаго
Канон ямвический ко Пресвятей Богородице.Творение Иоанна Евхаитскаго
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