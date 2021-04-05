Никодим Святогорец - Новый Богородичник

В 2006 г. в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета вышла книга «Богородичник. Каноны Божией Матери на каждый день», название которой звучало для многих читателей непривычно. Между тем в Греческой Церкви сборники с аналогичным названием Θεοτοκάριον (в древнерусской книжной традиции «Феотокарий» или «Феотокарь»), содержащие десятки богородичных канонов, употреблялись за богослужением еще в византийскую

эпоху, а один из них, наиболее авторитетный, с середины XVII в. издавался типографским способом как самостоятельная богослужебная книга. В Русской же Церкви подобное собрание канонов, хотя большей частью и другого подбора, существующее уже несколько веков в переводе с древнегреческого и предназначенное, как и у греков, для чтения на повечерии, не составляло отдельной книги, но всегда включалось в Октоих. А поскольку чин повечерия (принадлежащий, по богослужебному уставу, к ежедневным последованиям) в нашей приходской практике совершается крайне редко, это привело к тому, что значительный пласт богородичных текстов, связанный с именами великих византийских песнотворцев, фактически выпал у нас из литургического употребления. Вот почему собранные, по греческому образцу, в отдельную книгу и изданные ПСТГУ с комментарием, который объясняет их происхождение и место в нашем молитвенном обиходе, эти выдающиеся произведения православной гимнографии вызвали самый живой интерес читателей, о чем говорит неоднократное переиздание «Богородичника» (последнее, 4-е его издание вышло в 2013 г.).

Но в греческом церковном мире с конца XVIII столетия употребляется также и «Новый Феотокарий», составителем которого был выдающийся подвижник, богослов, гимнограф и духовный писатель преподобный Никодим Святогорец (1749—1809). Содержание книги составили 62 богородичных канона, носящие имена 22-х древних творцов, причем 59 из них, обнаруженные преподобным Никодимом среди рукописей в монастырских книгохранилищах Святой Горы Афон,

до этого не издавались.

Следуя традиционному «Феотокарию», составитель распределил 56 из них по гласовой принадлежности, а внутри гласов — по дням недели, добавив к каждому канону этой группы по четыре стихиры (скорее всего, собственного сочинения); остальные же шесть канонов завершали сборник в качестве приложения.

«Новый Феотокарий» доселе не был предметом всестороннего научного исследования, и потому нелегко сказать, насколько преподобный Никодим потрудился над ним как редактор. Не подлежит сомнению, однако, что при обнаружении схожих рукописей он тщательно их сличал и выбирал лучшие варианты чтения*; одно из Никодимовых примечаний** говорит также о его критическом подходе к авторской атрибуции отдельных канонов.