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Святость Господу

Святость Господу
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Данный сборник Наследия святости, состоящий из девяти работ представляет собой результат объединённых усилий Комитета по вопросам истории Восточная территория армия спасения США и литературного совета. Пять из этих статей были представлены на первой конференции комитета по вопросам истории. За тем с целью дать более обширную историческую перспективу в области учении к ним было добавлено ещё четыре работы святости. Несмотря на то что этот матерел было написано солдатами и офицерами армии спасения для образования и воодушевления спасенцев их историческая информация важна для всех христиан и в особенности для тех кто является членами деноминаций святости.

Святость Господу

Армия спасения 2006 218ст
ISBN 5-94013-045-3

Святость Господу - Содержание

1 Наследие Святости
  • Библейское основание учения о святости армии спасения
  • Упоминания у учения о святости патристической литературе
  • Монашество- монастырские пробуждения
  • Святость и пробуждения семнадцатого века
  • Влияние квакеров на армию спасения в ранний период ее развития
  • Уэслианство учение о святости
  • Святость духовное возрождение и служение в 19 веке
  • Армия спасения и Христианская ассоциация святости
  • Актуальное учение о святости в современней армии спасения
2. Чистота сердца
  • Чистота. Что это такое?
  • Чистота нам завещана
  • Чистота означает освобождение
  • Чистота, как она написана
  • Чистота и любовь
  • Чистота возможна
  • Чистота дар Божий
  • Очищающая вера
  • Свидетели
  • Как оставаться чистым
3 И он тотчас выздоровел
  • И он тот час выздоровел
  • Призыв святости
  • Положительный опыт святости
  • Заключительный призыв
4 Новая любовь
  • Учения армия спасения святости и отличительные условия учения
  • Новая любовь святость и одиннадцатая святость
  • Самый драгоценный источник святость и люди
Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 19.04.2021
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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