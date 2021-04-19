Святость Господу
Данный сборник Наследия святости, состоящий из девяти работ представляет собой результат объединённых усилий Комитета по вопросам истории Восточная территория армия спасения США и литературного совета. Пять из этих статей были представлены на первой конференции комитета по вопросам истории. За тем с целью дать более обширную историческую перспективу в области учении к ним было добавлено ещё четыре работы святости. Несмотря на то что этот матерел было написано солдатами и офицерами армии спасения для образования и воодушевления спасенцев их историческая информация важна для всех христиан и в особенности для тех кто является членами деноминаций святости.
Святость Господу
Армия спасения 2006 218ст
ISBN 5-94013-045-3
Святость Господу - Содержание
1 Наследие Святости
- Библейское основание учения о святости армии спасения
- Упоминания у учения о святости патристической литературе
- Монашество- монастырские пробуждения
- Святость и пробуждения семнадцатого века
- Влияние квакеров на армию спасения в ранний период ее развития
- Уэслианство учение о святости
- Святость духовное возрождение и служение в 19 веке
- Армия спасения и Христианская ассоциация святости
- Актуальное учение о святости в современней армии спасения
2. Чистота сердца
- Чистота. Что это такое?
- Чистота нам завещана
- Чистота означает освобождение
- Чистота, как она написана
- Чистота и любовь
- Чистота возможна
- Чистота дар Божий
- Очищающая вера
- Свидетели
- Как оставаться чистым
3 И он тотчас выздоровел
- И он тот час выздоровел
- Призыв святости
- Положительный опыт святости
- Заключительный призыв
4 Новая любовь
- Учения армия спасения святости и отличительные условия учения
- Новая любовь святость и одиннадцатая святость
- Самый драгоценный источник святость и люди
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