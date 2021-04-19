Данный сборник Наследия святости, состоящий из девяти работ представляет собой результат объединённых усилий Комитета по вопросам истории Восточная территория армия спасения США и литературного совета. Пять из этих статей были представлены на первой конференции комитета по вопросам истории. За тем с целью дать более обширную историческую перспективу в области учении к ним было добавлено ещё четыре работы святости. Несмотря на то что этот матерел было написано солдатами и офицерами армии спасения для образования и воодушевления спасенцев их историческая информация важна для всех христиан и в особенности для тех кто является членами деноминаций святости.

Святость Господу

Армия спасения 2006 218ст

ISBN 5-94013-045-3

Святость Господу - Содержание

1 Наследие Святости

Библейское основание учения о святости армии спасения

Упоминания у учения о святости патристической литературе

Монашество- монастырские пробуждения

Святость и пробуждения семнадцатого века

Влияние квакеров на армию спасения в ранний период ее развития

Уэслианство учение о святости

Святость духовное возрождение и служение в 19 веке

Армия спасения и Христианская ассоциация святости

Актуальное учение о святости в современней армии спасения

2. Чистота сердца

Чистота. Что это такое?

Чистота нам завещана

Чистота означает освобождение

Чистота, как она написана

Чистота и любовь

Чистота возможна

Чистота дар Божий

Очищающая вера

Свидетели

Как оставаться чистым

3 И он тотчас выздоровел

И он тот час выздоровел

Призыв святости

Положительный опыт святости

Заключительный призыв

4 Новая любовь