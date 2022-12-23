Святой Спиридон Тримифунтский - Кипрский Чудотворец - Агиографические источники IV-X столетий

Эта книга - многолетний труд А.Ю. Виноградова - знакомит отечественного читателя с первоисточниками, свидетельствующими о жизни великого кипрского святого, который стал одним из самых почитаемых святых русского народа. Некоторые житийные греческие тексты вообще не были опубликованы и находились в рукописях.

В книгу вошли греческие тексты четырех житий святителя Спиридона, а также впервые публикуемые агиографические источники, дополняющие тот объем информации, который необходим на сегодняшний день для получения как можно более полного представления о личности святого. В предисловии Виноградов дает обзор источников, касающихся жития и чудес епископа Тримифунтского. Древнейшее житие Спиридона, написанное в поэтической форме (ямбы) его любимым учеником, святителем Трифиллием, не сохранилось. Поэтому особое внимание исследователем было уделено тщательному анализу соотношения трех греческих житий. Первым из них идет житие, написанное епископом кипрского города Пафос, Феодором. Ценность этого источ ника состоит в том, что Пафосский епископ сохранил те чудеса святителя, которые не вошли в ямбическое житие Трифиллия. Греческий текст творения Феодора был критически издан бельгийцем Ван ден Веном. А.Ю. Виноградов заметил, что при издании ученый пренебрег чтениями иерусалимской рукописи, несомненно, более близкими оригиналу, поэтому и принял решение издать греческий текст в настоящей книге именно по иерусалимскому списку: Hier. Sab. 256 (Р). Вторым идет так называемое «Лаврентианское житие». Оно дошло в единственном сохранившемся списке из Флоренции. Виноградов указал на большую значимость этого текста ввиду того, что при сопоставлении с текстом Пафосского епископа он дает возможность в некоторых случаях реконструировать содержание древнего, Трифиллиева текста. После «Лаврентианского жития» идет житие, написанное блаженным Симеоном Метаф- растом. Этот памятник ценен в силу того, что он имел наибольшее распространение в Византии и значительно повлиял на славянскую агиографию, в том числе и на житие, составленное святителем Димитрием Ростовским.

Святой Спиридон Тримифунтский - Кипрский Чудотворец - Агиографические источники IV-X столетий

Публикация, пер. с древнегреч., предисл. и комм. А.Ю. Виноградова; науч. ред. ДА. Поспелова. - Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря, Москва, 2008. - 296 с. - (Smaragdos Philocalias).

ISBN 978-5-288-04654-4

Святой Спиридон Тримифунтский - Кипрский Чудотворец - Агиографические источники IV-X столетий - Содержание

От издателя

Свт. Спиридон Тримифунтский, Кипрский Чудотворец (конец III - середина IVb.). Жития, свидетельства, почитание

Введение

1. Свидетельства IV в. о свт. Спиридоне

2. Свидетельства V в. о свт. Спиридоне

3. Ямбическое житие

4. Лаврентианское житие

5. Житие, составленное Феодором Пафским

6. Лаврский сборник

7. Житие свт. Трифиллия

8. Жизнь свт. Спиридона: реконструкция

Исторические источники о жизни свт. Спиридона, Кипрского Чудотврца

Сократ Схоластик. Церковная История 1,12. О Спиридоне, епископе Кипрском

Саламип Гермии Созомен. Церковная История 1,11

Суда. Словарь

Жизнь и житие свт. Спиридона, епископа города Тримифунт в провинции о.Кипр. Лаврентианское житие

Житие св. Отца нашего Спиридона, епископа города Тримифунта, составленное Феодором, епископом города Пафа

О чудесах иже во святых Отца нашего Спиридона (Лаврский сборник)

Житие свт. Трифиллия

Свт. Симеон Метафраст. Житие преподобного отца нашего Спиридона, епископа Тримифунтского

Список использованных рукописей (с сиглами)

Указатель сокращений

Библиография

Указатель библейских, исторических имен, имен современных авторов, географических названий

Summary