Сыров - Массовая культура
Меткие замечания и глубокие прозрения по поводу сути и своеобразия некоторых социальных процессов, происходивших и происходящих в западноевропейской культуре с момента ее возникновения, можно обнаружить в трудах многих мыслителей.
Но, видимо, не будет далеким от истины утверждение, что созданием первых теорий массовости мы обязаны французским исследователям Густаву Ле Бону (1841-1931) и Габриэлю Тарду (1873-1904).
Немеркнущее значение проделанной ими работы состоит, используя выражение современного французского психолога Сержа Московичи (р. 1925), в открытии толп. Более того, как отметил в своем труде «Психология народов и масс» (1896) Ле Бон, «главной характерной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы».
Итак, как же были представлены толпы в работах этих и многих других мыслителей и почему открытие толп на переломе столетий так поразило их современников - европейских интеллектуалов?
Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность
Массовая культура: . - М.: Водолей, 2010. - 328 с.
ISBN 978-5-91763-037-3
Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Содержание
Введение. К вопросу о методологии исследования
1. ОТ ТОЛП К МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ: ЭТАПЫ ОСМЫСЛЕНИЯ МАССОВОСТИ
1. ОТ ТОЛП К МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ: ЭТАПЫ ОСМЫСЛЕНИЯ МАССОВОСТИ
- 1.1. Открытие толп
- 1.2. От толп к массам
- 1.3. Восстание масс
- 1.4. Куда идет культура, или Несвоевременные мысли Вальтера Беньямина
- 1.5. Диагноз нашего времени - формирование массового общества
- 1.6. «Одномерное общество» и открытие массовой культуры...
- 1.7. Шаг вперед и два назад. Как сохранить критический пафос и избежать категоричности
- 1.8. Юрген Хабермас и наследие Франкфуртской школы
- 1.9. «Конец идеологии», или Как поменять минусы на плюсы в оценке массовой культуры
- 1.10. Перспективы «исчезновения масс», или За пределами культурной индустрии
- 1.11. Как совместить критический пафос и технократический взгляд
- 1.12. Еще одно «исчезновение масс»
- 1.13.1. Состояние постмодерна, или Время подведения итогов
- 1.13.2. Состояние после оргии, или Снова время подведения итогов
- 1.14. В тени молчаливого большинства, или Почему массы не отражают социального и не отражаются в нем
- 1.15. Массы - миф или реальность? Осмысление пройденного пути и определение возможных перспектив
2. Феноменология массовости, или некоторые размышления по поводу устоявшихся стереотипов
- 2.1.1. Повседневность как модель для понимания «массовой» культуры: методологическое введение, или как избавиться от некоторых предрассудков
- 2.1.2. В чем своеобразие повседневности
- 2.2. Конструирование мира в «массовой» культуре
- 2.3. Так кто кем манипулирует?
- 2.4. Еще раз о симулякрах и гиперреальности
- 2.5. Гиперреальность и «популярная» культура
- 2.6. Эффект тиражирования
- 2.7. Какой угол зрения выбрать для характеристики «массовой» культуры
- 2.8. Переописание современности «популярной» культурой,или как всё изменить, ничего не меняя
- 2.9. Другая культура, или «Свой среди чужих, чужой среди своих»
- 2.10. «Быть в сердцевине реальности» как стратегия «массовой» культуры
3. Что лежит в основе «МАССОВОЙ» КУЛЬТУРЫ, или вперед к мифу
- 3.1. Несколько слов о специфике мифа
- 3.2. Мифология и «массовая» культура
- 3.3. Завораживающая простота и обаяние мифа
- 3.4. Архетипизация в контексте закономерностей культурной жизни
- 3.5. Несколько слов об истоках и механизмах мифологизации
- 3.6. Захваченность логикой мифа, или как можно интерпретировать ценности современной цивилизации
- 3.7. Миф о «народной» культуре
- 3.8. Миф и современная цивилизация: некоторые рассуждения о мифе и времени
- 3.9. Миф и современная цивилизация: как всё может оставаться на своих местах
Послесловие
Библиография
Указатель имен
Библиография
Указатель имен
Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Предисловие
Итак, основания для включения темы повседневности в исследование «массовой» культуры отражены в самом названии. Выдвинутый тезис, конечно, нуждается в прояснении. Для этого следует предварительно определиться с характеристиками той сферы человеческого бытия, которую пытаются описать с помощью таких терминов, как «повседневность», «обыденное сознание», «жизненный мир», «здравый смысл» и т. д. Представляется, что оттолкнуться стоит от формулировки исходных методологических ориентиров, в рамках которых искомые характеристики повседневности надлежит получить и введения которых требует накопленный опыт ее осмысления.
Прежде всего, начнем с выбора ключевого термина, которым в дальнейшем и будем оперировать. Видимо, стоит отдать предпочтение такому термину, как «повседневность», поскольку он лишен коннотаций, связанных с употреблением таких обозначений, как «обыденное сознание», «здравый смысл» и им подобные. По этой же причине в описании повседневности следует выйти за пределы анализа особенностей познавательных процедур, да и вообще отдавать им приоритет в противовес характеристике ценностных ориентиров и практических действий в интересующей нас сфере. Эта предосторожность обусловлена давлением того наследия, что произвело на свет саму тему повседневности. Собственно, всплыла она в контексте поиска классическим философствованием места обитания достоверного знания или максимальной удаленности от него.
Ограниченная таким контекстом, сама тема была с неизбежностью сведена к проблематике сугубо гносеологической, а та, в свою очередь, к проблеме соотношения чувственного и рационального, образа и понятия, эмпирического и теоретического и т. д. Ценностная и практическая составляющие повседневности были либо редуцированы к этим же аспектам, либо просто оттеснены на периферию исследовательского интереса.
No comments yet. Be the first!