Меткие замечания и глубокие прозрения по поводу сути и своеобразия некоторых социальных процессов, происходивших и происходящих в западноевропейской культуре с момента ее возникновения, можно обнаружить в трудах многих мыслителей.

Но, видимо, не будет далеким от истины утверждение, что созданием первых теорий массовости мы обязаны французским исследователям Густаву Ле Бону (1841-1931) и Габриэлю Тарду (1873-1904).

Немеркнущее значение проделанной ими работы состоит, используя выражение современного французского психолога Сержа Московичи (р. 1925), в открытии толп. Более того, как отметил в своем труде «Психология народов и масс» (1896) Ле Бон, «главной характерной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы».

Итак, как же были представлены толпы в работах этих и многих других мыслителей и почему открытие толп на переломе столетий так поразило их современников - европейских интеллектуалов?

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность

Массовая культура: . - М.: Водолей, 2010. - 328 с.

ISBN 978-5-91763-037-3

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Содержание

Введение. К вопросу о методологии исследования

1. ОТ ТОЛП К МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ: ЭТАПЫ ОСМЫСЛЕНИЯ МАССОВОСТИ

1.1. Открытие толп

1.2. От толп к массам

1.3. Восстание масс

1.4. Куда идет культура, или Несвоевременные мысли Вальтера Беньямина

1.5. Диагноз нашего времени - формирование массового общества

1.6. «Одномерное общество» и открытие массовой культуры...

1.7. Шаг вперед и два назад. Как сохранить критический пафос и избежать категоричности

1.8. Юрген Хабермас и наследие Франкфуртской школы

1.9. «Конец идеологии», или Как поменять минусы на плюсы в оценке массовой культуры

1.10. Перспективы «исчезновения масс», или За пределами культурной индустрии

1.11. Как совместить критический пафос и технократический взгляд

1.12. Еще одно «исчезновение масс»

1.13.1. Состояние постмодерна, или Время подведения итогов

1.13.2. Состояние после оргии, или Снова время подведения итогов

1.14. В тени молчаливого большинства, или Почему массы не отражают социального и не отражаются в нем

1.15. Массы - миф или реальность? Осмысление пройденного пути и определение возможных перспектив

2. Феноменология массовости, или некоторые размышления по поводу устоявшихся стереотипов

2.1.1. Повседневность как модель для понимания «массовой» культуры: методологическое введение, или как избавиться от некоторых предрассудков

2.1.2. В чем своеобразие повседневности

2.2. Конструирование мира в «массовой» культуре

2.3. Так кто кем манипулирует?

2.4. Еще раз о симулякрах и гиперреальности

2.5. Гиперреальность и «популярная» культура

2.6. Эффект тиражирования

2.7. Какой угол зрения выбрать для характеристики «массовой» культуры

2.8. Переописание современности «популярной» культурой,или как всё изменить, ничего не меняя

2.9. Другая культура, или «Свой среди чужих, чужой среди своих»

2.10. «Быть в сердцевине реальности» как стратегия «массовой» культуры

3. Что лежит в основе «МАССОВОЙ» КУЛЬТУРЫ, или вперед к мифу

3.1. Несколько слов о специфике мифа

3.2. Мифология и «массовая» культура

3.3. Завораживающая простота и обаяние мифа

3.4. Архетипизация в контексте закономерностей культурной жизни

3.5. Несколько слов об истоках и механизмах мифологизации

3.6. Захваченность логикой мифа, или как можно интерпретировать ценности современной цивилизации

3.7. Миф о «народной» культуре

3.8. Миф и современная цивилизация: некоторые рассуждения о мифе и времени

3.9. Миф и современная цивилизация: как всё может оставаться на своих местах

Послесловие

Библиография

Указатель имен

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Предисловие

Итак, основания для включения темы повседневности в исследование «массовой» культуры отражены в самом названии. Выдвинутый тезис, конечно, нуждается в прояснении. Для этого следует предварительно определиться с характеристиками той сферы человеческого бытия, которую пытаются описать с помощью таких терминов, как «повседневность», «обыденное сознание», «жизненный мир», «здравый смысл» и т. д. Представляется, что оттолкнуться стоит от формулировки исходных методологических ориентиров, в рамках которых искомые характеристики повседневности надлежит получить и введения которых требует накопленный опыт ее осмысления.

Прежде всего, начнем с выбора ключевого термина, которым в дальнейшем и будем оперировать. Видимо, стоит отдать предпочтение такому термину, как «повседневность», поскольку он лишен коннотаций, связанных с употреблением таких обозначений, как «обыденное сознание», «здравый смысл» и им подобные. По этой же причине в описании повседневности следует выйти за пределы анализа особенностей познавательных процедур, да и вообще отдавать им приоритет в противовес характеристике ценностных ориентиров и практических действий в интересующей нас сфере. Эта предосторожность обусловлена давлением того наследия, что произвело на свет саму тему повседневности. Собственно, всплыла она в контексте поиска классическим философствованием места обитания достоверного знания или максимальной удаленности от него.



Ограниченная таким контекстом, сама тема была с неизбежностью сведена к проблематике сугубо гносеологической, а та, в свою очередь, к проблеме соотношения чувственного и рационального, образа и понятия, эмпирического и теоретического и т. д. Ценностная и практическая составляющие повседневности были либо редуцированы к этим же аспектам, либо просто оттеснены на периферию исследовательского интереса.