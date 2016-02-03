Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сыров - Массовая культура

Сыров - Массовая культура
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art
Меткие замечания и глубокие прозрения по поводу сути и своеобразия некоторых социальных процессов, происходивших и происходящих в западноевропейской культуре с момента ее возникновения, можно обнаружить в трудах многих мыслителей.
Но, видимо, не будет далеким от истины утверждение, что созданием первых теорий массовости мы обязаны французским исследователям Густаву Ле Бону (1841-1931) и Габриэлю Тарду (1873-1904).
Немеркнущее значение проделанной ими работы состоит, используя выражение современного французского психолога Сержа Московичи (р. 1925), в открытии толп. Более того, как отметил в своем труде «Психология народов и масс» (1896) Ле Бон, «главной характерной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы».
Итак, как же были представлены толпы в работах этих и многих других мыслителей и почему открытие толп на переломе столетий так поразило их современников - европейских интеллектуалов?

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность

Массовая культура: . - М.: Водолей, 2010. - 328 с.
ISBN 978-5-91763-037-3

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Содержание

Введение. К вопросу о методологии исследования
1. ОТ ТОЛП К МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ: ЭТАПЫ ОСМЫСЛЕНИЯ МАССОВОСТИ
  • 1.1. Открытие толп
  • 1.2. От толп к массам
  • 1.3. Восстание масс
  • 1.4. Куда идет культура, или Несвоевременные мысли Вальтера Беньямина
  • 1.5. Диагноз нашего времени - формирование массового общества
  • 1.6. «Одномерное общество» и открытие массовой культуры...
  • 1.7. Шаг вперед и два назад. Как сохранить критический пафос и избежать категоричности
  • 1.8. Юрген Хабермас и наследие Франкфуртской школы
  • 1.9. «Конец идеологии», или Как поменять минусы на плюсы в оценке массовой культуры
  • 1.10. Перспективы «исчезновения масс», или За пределами культурной индустрии
  • 1.11. Как совместить критический пафос и технократический взгляд
  • 1.12. Еще одно «исчезновение масс»
  • 1.13.1. Состояние постмодерна, или Время подведения итогов
  • 1.13.2. Состояние после оргии, или Снова время подведения итогов
  • 1.14. В тени молчаливого большинства, или Почему массы не отражают социального и не отражаются в нем
  • 1.15. Массы - миф или реальность? Осмысление пройденного пути и определение возможных перспектив
2. Феноменология массовости, или некоторые размышления по поводу устоявшихся стереотипов
  • 2.1.1. Повседневность как модель для понимания «массовой» культуры: методологическое введение, или как избавиться от некоторых предрассудков
  • 2.1.2. В чем своеобразие повседневности
  • 2.2. Конструирование мира в «массовой» культуре
  • 2.3. Так кто кем манипулирует?
  • 2.4. Еще раз о симулякрах и гиперреальности
  • 2.5. Гиперреальность и «популярная» культура
  • 2.6. Эффект тиражирования
  • 2.7. Какой угол зрения выбрать для характеристики «массовой» культуры
  • 2.8. Переописание современности «популярной» культурой,или как всё изменить, ничего не меняя
  • 2.9. Другая культура, или «Свой среди чужих, чужой среди своих»
  • 2.10. «Быть в сердцевине реальности» как стратегия «массовой» культуры
3. Что лежит в основе «МАССОВОЙ» КУЛЬТУРЫ, или вперед к мифу
  • 3.1. Несколько слов о специфике мифа
  • 3.2. Мифология и «массовая» культура
  • 3.3. Завораживающая простота и обаяние мифа
  • 3.4. Архетипизация в контексте закономерностей культурной жизни
  • 3.5. Несколько слов об истоках и механизмах мифологизации
  • 3.6. Захваченность логикой мифа, или как можно интерпретировать ценности современной цивилизации
  • 3.7. Миф о «народной» культуре
  • 3.8. Миф и современная цивилизация: некоторые рассуждения о мифе и времени
  • 3.9. Миф и современная цивилизация: как всё может оставаться на своих местах
Послесловие
Библиография
Указатель имен

Василий Сыров - Массовая культура - Мифы и реальность - Предисловие

Итак, основания для включения темы повседневности в исследование «массовой» культуры отражены в самом названии. Выдвинутый тезис, конечно, нуждается в прояснении. Для этого следует предварительно определиться с характеристиками той сферы человеческого бытия, которую пытаются описать с помощью таких терминов, как «повседневность», «обыденное сознание», «жизненный мир», «здравый смысл» и т. д. Представляется, что оттолкнуться стоит от формулировки исходных методологических ориентиров, в рамках которых искомые характеристики повседневности надлежит получить и введения которых требует накопленный опыт ее осмысления.
Прежде всего, начнем с выбора ключевого термина, которым в дальнейшем и будем оперировать. Видимо, стоит отдать предпочтение такому термину, как «повседневность», поскольку он лишен коннотаций, связанных с употреблением таких обозначений, как «обыденное сознание», «здравый смысл» и им подобные. По этой же причине в описании повседневности следует выйти за пределы анализа особенностей познавательных процедур, да и вообще отдавать им приоритет в противовес характеристике ценностных ориентиров и практических действий в интересующей нас сфере. Эта предосторожность обусловлена давлением того наследия, что произвело на свет саму тему повседневности. Собственно, всплыла она в контексте поиска классическим философствованием места обитания достоверного знания или максимальной удаленности от него.

Ограниченная таким контекстом, сама тема была с неизбежностью сведена к проблематике сугубо гносеологической, а та, в свою очередь, к проблеме соотношения чувственного и рационального, образа и понятия, эмпирического и теоретического и т. д. Ценностная и практическая составляющие повседневности были либо редуцированы к этим же аспектам, либо просто оттеснены на периферию исследовательского интереса.
Views 740
Rating 4.8 / 5
Added 03.02.2016
Author fadd
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books