Свиридкина - Шагни из прошлого
Т. Л. Свиридкина - Шагни из прошлого. Руководство по психотерапии травмы
М.: ИД «Городец», 2017 — 368 с.
ISBN 978 5 906815-90-3
Т. Л. Свиридкина - Шагни из прошлого – Содержание
Предисловие редактора
О себе
Благодарности
О книге и моей работе
ЧАСТЬ 1. Переживание целостности
Глава 1. Что такое травма - Глава 2. Что нужно терапевту, чтобы не произошло эмоционального сгорания? - Глава 3. О людях, с которыми мы работаем - Глава 4. Экология клиента - Глава 5. Как стать «травматиком» без посторонней помощи? - Глава 6. О защитных механизмах психики, их роли в сопротивлении природным процессам и движению - Глава 7. Алекситимия и сигнальные функции эмоций - Глава 8. Возвращение к переживанию - Глава 9. Эмоциональная боль - Глава 10. Травматические чувства
ЧАСТЬ II. Разрешение травмы
1лава 1. Травма как остановленная реакция - Глава 2. Телесные процессы при травматической реакции - Глава 3. Детская травма - Глава 4. Привязанность: роль раннего опыта межличностного общения в саморегуляции - Глава 5. Структуры характера - Глава 6. О методе соматического переживания - Глава 7. Цели, правила и техники соматической терапии - Глава 8. Ода ресурсам - Глава 9. Праздник, который всегда с тобой - Глава 10. «Где начало того конца, которым заканчивается начало?» - Глава 11. Соматические отношения в терапии
ЧАСТЬ III. Калейдоскоп тем (компаньоны травмы)
Глава 1. Если друг оказался вдруг...в травме - Глава 2. Потеря и интеграция смысла. Горевание - Глава 3. Психосоматика - Глава 4. Несколько полезных советов по поводу психосоматики - Глава 5. О взаимосвязи травмы и суицида - Глава 6. Депрессия - Глава 7. Выбор, счастье и защита от манипуляций - Глава 8. И снова про сны - Глава 9. Как мы отбираем шансы друг у друга - Глава 10. Самоценность, уважение к себе и достоинство
Заключение
Библиография
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