Свиридкина - Шагни из прошлого

Глава 1. Что такое травма - Глава 2. Что нужно терапевту, чтобы не произошло эмоционального сгорания? - Глава 3. О людях, с которыми мы работаем - Глава 4. Экология клиента - Глава 5. Как стать «травматиком» без посторонней помощи? - Глава 6. О защитных механизмах психики, их роли в сопротивлении природным процессам и движению - Глава 7. Алекситимия и сигнальные функции эмоций - Глава 8. Возвращение к переживанию - Глава 9. Эмоциональная боль - Глава 10. Травматические чувства