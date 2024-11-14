Перед вами не совсем обычная книжка. Хотя в ее названии указано «библейские смыслы: параллели», акцент я бы поставил на слово «параллели». Автор при этом не обладает ни званием раввина, ни ученой степенью и вовсе не ставит перед собой серьезной цели открывать глубины библейских смыслов. И разумеется, никоим образом не претендует на авторитетность и полноту комментариев, каковые, к примеру, изучаются в сшивах или готовятся на университетских кафедрах иудаики. Однако могу уверить читателя, что перед ним настоящие еврейские, пусть и фрагментарные, комментарии, а именно разъяснения наших мудрецов разных эпох на стихи вечной книги — Торы.

Тора разъясняется бесконечно, и ее будут комментировать всегда. Заинтересованные читатели всегда будут находить в ней что-то новое, поскольку Тора (и ТАНАХ, или Библия в более общем смысле) моделирует ситуации, которые остаются актуальными в любое время и для любого народа. И каждый еврей (и не только еврей) примеряет на себя поступки ее героев, извлекает из нее уроки, сообразующиеся с его менталитетом, эпохой, страной проживания. Однако значит ли это, что каждый человек может интерпретировать Тору, как ему заблагорассудится? Ортодоксальный иудаизм учит, что нет. Со времени Мишны (ІІ-ІІІвв.), когда была впервые записана Устная Тора, иудаизм учит нас, что в своих толкованиях мы должны исходить из мнений наших великих мудрецов, авторитет которых закреплен в традиции иудаизма. Конечно, это касается прежде всего законодательной части — галахи. Но, спросите вы, почему мы должны слушать объяснения мудрецов? Ведь они тоже люди и могут ошибаться, сколь бы умными они ни были.

На этот естественный вопрос наша традиция, разумеется, приготовила ответ: Устная Тора была дана Моше на Синае вместе с Писаной Торой — подобно зерну, которое потенциально содержит в себе уже все будущие многотысячные законодательные решения авторитетных мудрецов десятков поколений. Академическая наука объясняет ту же идею несколько иным образом: когда в период становления раввинистического иудаизма мудрецам надо было придать непререкаемый авторитет собственным установлениям, они и объявили, что Устная Тора была дана на Синае, поэтому свята. И уже вопроса «а ты кто такой, чтобы мне указывать?» не возникнет — по крайней мере у благочестивых иудеев. В результате иудаизм стал представлять собой уникальную по количеству непререкаемых авторитетов религию, потому что в каждую новую эпоху писались комментарии на комментарии, и из зерна на Синае выросло гигантское дерево с десятками тысяч ветвей. И все эти ветви, как нас учит наша религия, правильные — ведь они изначально зародились на Синае.

Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит»

М.: «Дом еврейской книги», 2016, 127 с.

ISBN 97859837005 50

Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит» - Содержание

Предисловие

Глава «Берейшит»

Сколько времени понадобилось Всевышнему для сотворения мира?

О дне и ночи

О Земле и Солнце

Об опровержении эволюции и вечной правоте Торы

О сотворении Адама

В ожидании Хавы

О сотворении женщины

О треугольнике Адам-Хава-змей

Наказание участников треугольника

Глава «Ноах»

О полуправедном Ноахе

Обитатели ковчега

О бедном рееме

Жизнь в ковчеге

О вреде пьянства

Глава «Лех Леха»

О жизни Авраама

Эмиграция в Харран

О сластолюбивом фараоне и хитром Аврааме

О треугольнике Авраам-Сарра-Агарь

Об обрезании Авраама

О визите трех ангелов

О мудрости Авраама

Рождение Ицхака как повод к семейному конфликту

Глава «Баера»

О Лоте и его дочерях

Глава «Хаей Сара»

Смерть Сарры и Авраама

Как Ицхак нашел свое счастье

Глава «Толдот»

Рождение Эйсава и Яакова

Юность братьев

Глава «Ваеце»

Чудесное путешествие Яакова

В семейном пятиугольнике

О женах и наложницах-рабынях

Глава «Ваишлах»

«Нет повести печальнее на свете...»

О нашем мужественном праотце

О тайне Эйсава

Глава «Ваешев»

Повесть о Тамар и ее юных мужьях

Йехуда и Тамар

Библейская загадка

Йосеф и его милые братья

Повесть о женской страсти и мужской стойкости

Глава «Микец»

Братья Йосефа в Египте

Глава «Ваигаш»

Битва Йосефа с Йехудой

О тайне Биньямина

Конец разборок

Счастливое семейство

Глава «Ваехи»