Табак - Библейские смыслы
Перед вами не совсем обычная книжка. Хотя в ее названии указано «библейские смыслы: параллели», акцент я бы поставил на слово «параллели». Автор при этом не обладает ни званием раввина, ни ученой степенью и вовсе не ставит перед собой серьезной цели открывать глубины библейских смыслов. И разумеется, никоим образом не претендует на авторитетность и полноту комментариев, каковые, к примеру, изучаются в сшивах или готовятся на университетских кафедрах иудаики. Однако могу уверить читателя, что перед ним настоящие еврейские, пусть и фрагментарные, комментарии, а именно разъяснения наших мудрецов разных эпох на стихи вечной книги — Торы.
Тора разъясняется бесконечно, и ее будут комментировать всегда. Заинтересованные читатели всегда будут находить в ней что-то новое, поскольку Тора (и ТАНАХ, или Библия в более общем смысле) моделирует ситуации, которые остаются актуальными в любое время и для любого народа. И каждый еврей (и не только еврей) примеряет на себя поступки ее героев, извлекает из нее уроки, сообразующиеся с его менталитетом, эпохой, страной проживания. Однако значит ли это, что каждый человек может интерпретировать Тору, как ему заблагорассудится? Ортодоксальный иудаизм учит, что нет. Со времени Мишны (ІІ-ІІІвв.), когда была впервые записана Устная Тора, иудаизм учит нас, что в своих толкованиях мы должны исходить из мнений наших великих мудрецов, авторитет которых закреплен в традиции иудаизма. Конечно, это касается прежде всего законодательной части — галахи. Но, спросите вы, почему мы должны слушать объяснения мудрецов? Ведь они тоже люди и могут ошибаться, сколь бы умными они ни были.
На этот естественный вопрос наша традиция, разумеется, приготовила ответ: Устная Тора была дана Моше на Синае вместе с Писаной Торой — подобно зерну, которое потенциально содержит в себе уже все будущие многотысячные законодательные решения авторитетных мудрецов десятков поколений. Академическая наука объясняет ту же идею несколько иным образом: когда в период становления раввинистического иудаизма мудрецам надо было придать непререкаемый авторитет собственным установлениям, они и объявили, что Устная Тора была дана на Синае, поэтому свята. И уже вопроса «а ты кто такой, чтобы мне указывать?» не возникнет — по крайней мере у благочестивых иудеев. В результате иудаизм стал представлять собой уникальную по количеству непререкаемых авторитетов религию, потому что в каждую новую эпоху писались комментарии на комментарии, и из зерна на Синае выросло гигантское дерево с десятками тысяч ветвей. И все эти ветви, как нас учит наша религия, правильные — ведь они изначально зародились на Синае.
Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит»
М.: «Дом еврейской книги», 2016, 127 с.
ISBN 97859837005 50
Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит» - Содержание
Предисловие
Глава «Берейшит»
- Сколько времени понадобилось Всевышнему для сотворения мира?
- О дне и ночи
- О Земле и Солнце
- Об опровержении эволюции и вечной правоте Торы
- О сотворении Адама
- В ожидании Хавы
- О сотворении женщины
- О треугольнике Адам-Хава-змей
- Наказание участников треугольника
Глава «Ноах»
- О полуправедном Ноахе
- Обитатели ковчега
- О бедном рееме
- Жизнь в ковчеге
- О вреде пьянства
Глава «Лех Леха»
- О жизни Авраама
- Эмиграция в Харран
- О сластолюбивом фараоне и хитром Аврааме
- О треугольнике Авраам-Сарра-Агарь
- Об обрезании Авраама
- О визите трех ангелов
- О мудрости Авраама
- Рождение Ицхака как повод к семейному конфликту
Глава «Баера»
- О Лоте и его дочерях
Глава «Хаей Сара»
- Смерть Сарры и Авраама
- Как Ицхак нашел свое счастье
Глава «Толдот»
- Рождение Эйсава и Яакова
- Юность братьев
Глава «Ваеце»
- Чудесное путешествие Яакова
- В семейном пятиугольнике
- О женах и наложницах-рабынях
Глава «Ваишлах»
- «Нет повести печальнее на свете...»
- О нашем мужественном праотце
- О тайне Эйсава
Глава «Ваешев»
- Повесть о Тамар и ее юных мужьях
- Йехуда и Тамар
- Библейская загадка
- Йосеф и его милые братья
- Повесть о женской страсти и мужской стойкости
Глава «Микец»
- Братья Йосефа в Египте
Глава «Ваигаш»
- Битва Йосефа с Йехудой
- О тайне Биньямина
- Конец разборок
- Счастливое семейство
Глава «Ваехи»
- О предсмертном и посмертном бытии Яакова
- Памяти Эйсава
- Йосеф — в последний путь
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