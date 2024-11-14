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Табак - Библейские смыслы

Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит»
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology
Перед вами не совсем обычная книжка. Хотя в ее названии указано «библейские смыслы: параллели», акцент я бы поставил на слово «параллели». Автор при этом не обладает ни званием раввина, ни ученой степенью и вовсе не ставит перед собой серьезной цели открывать глубины библейских смыслов. И разумеется, никоим образом не претендует на авторитетность и полноту комментариев, каковые, к примеру, изучаются в сшивах или готовятся на университетских кафедрах иудаики. Однако могу уверить читателя, что перед ним настоящие еврейские, пусть и фрагментарные, комментарии, а именно разъяснения наших мудрецов разных эпох на стихи вечной книги — Торы.
Тора разъясняется бесконечно, и ее будут комментировать всегда. Заинтересованные читатели всегда будут находить в ней что-то новое, поскольку Тора (и ТАНАХ, или Библия в более общем смысле) моделирует ситуации, которые остаются актуальными в любое время и для любого народа. И каждый еврей (и не только еврей) примеряет на себя поступки ее героев, извлекает из нее уроки, сообразующиеся с его менталитетом, эпохой, страной проживания. Однако значит ли это, что каждый человек может интерпретировать Тору, как ему заблагорассудится? Ортодоксальный иудаизм учит, что нет. Со времени Мишны (ІІ-ІІІвв.), когда была впервые записана Устная Тора, иудаизм учит нас, что в своих толкованиях мы должны исходить из мнений наших великих мудрецов, авторитет которых закреплен в традиции иудаизма. Конечно, это касается прежде всего законодательной части — галахи. Но, спросите вы, почему мы должны слушать объяснения мудрецов? Ведь они тоже люди и могут ошибаться, сколь бы умными они ни были.
На этот естественный вопрос наша традиция, разумеется, приготовила ответ: Устная Тора была дана Моше на Синае вместе с Писаной Торой — подобно зерну, которое потенциально содержит в себе уже все будущие многотысячные законодательные решения авторитетных мудрецов десятков поколений. Академическая наука объясняет ту же идею несколько иным образом: когда в период становления раввинистического иудаизма мудрецам надо было придать непререкаемый авторитет собственным установлениям, они и объявили, что Устная Тора была дана на Синае, поэтому свята. И уже вопроса «а ты кто такой, чтобы мне указывать?» не возникнет — по крайней мере у благочестивых иудеев. В результате иудаизм стал представлять собой уникальную по количеству непререкаемых авторитетов религию, потому что в каждую новую эпоху писались комментарии на комментарии, и из зерна на Синае выросло гигантское дерево с десятками тысяч ветвей. И все эти ветви, как нас учит наша религия, правильные — ведь они изначально зародились на Синае.

Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит»

М.: «Дом еврейской книги», 2016, 127 с.
ISBN 97859837005 50

Юрий Табак - Библейские смыслы - параллели - Книга «Берейшит» - Содержание

Предисловие
Глава «Берейшит»
  • Сколько времени понадобилось Всевышнему для сотворения мира?
  • О дне и ночи
  • О Земле и Солнце
  • Об опровержении эволюции и вечной правоте Торы
  • О сотворении Адама
  • В ожидании Хавы
  • О сотворении женщины
  • О треугольнике Адам-Хава-змей
  • Наказание участников треугольника
Глава «Ноах»
  • О полуправедном Ноахе
  • Обитатели ковчега
  • О бедном рееме
  • Жизнь в ковчеге
  • О вреде пьянства
Глава «Лех Леха»
  • О жизни Авраама
  • Эмиграция в Харран
  • О сластолюбивом фараоне и хитром Аврааме
  • О треугольнике Авраам-Сарра-Агарь
  • Об обрезании Авраама
  • О визите трех ангелов
  • О мудрости Авраама
  • Рождение Ицхака как повод к семейному конфликту
Глава «Баера»
  • О Лоте и его дочерях
Глава «Хаей Сара»
  • Смерть Сарры и Авраама
  • Как Ицхак нашел свое счастье
Глава «Толдот»
  • Рождение Эйсава и Яакова
  • Юность братьев
Глава «Ваеце»
  • Чудесное путешествие Яакова
  • В семейном пятиугольнике
  • О женах и наложницах-рабынях
Глава «Ваишлах»
  • «Нет повести печальнее на свете...»
  • О нашем мужественном праотце
  • О тайне Эйсава
Глава «Ваешев»
  • Повесть о Тамар и ее юных мужьях
  • Йехуда и Тамар
  • Библейская загадка
  • Йосеф и его милые братья
  • Повесть о женской страсти и мужской стойкости
Глава «Микец»
  • Братья Йосефа в Египте
Глава «Ваигаш»
  • Битва Йосефа с Йехудой
  • О тайне Биньямина
  • Конец разборок
  • Счастливое семейство
Глава «Ваехи»
  • О предсмертном и посмертном бытии Яакова
  • Памяти Эйсава
  • Йосеф — в последний путь
Views 301
Rating 4.8 / 5
Added 14.11.2024
Author brat Andron
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4.8/5 (3)

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