Формально отсчитываемая от Великого раскола 1054 г., печальная история разделения единой Церкви Христовой на Западную и Восточную не только продолжается, но и приобретает подчас крайне опасный характер, как то показывает пример Украины и бывшей Югославии. Причины тому, как нам кажется, следует искать прежде всего в области социально-исторической, в тех реалиях общественно-политической жизни, что складывались на протяжении более полутора тысяч лет, начиная с появления на свет Византийской империи и соперничества ее с Римом. Но нельзя, однако, недооценивать здесь и роль религиозно-доктринальных разногласий, возникавших на протяжении всего этого периода и нашедших впоследствии свое выражение в конфликте между двумя великими Церквами — Православной и Католической. Часто эти разногласия, порожденные, вроде бы, внутрицерковной полемикой, в реальности лишь закрепляли итоги глубинных социально-исторических процессов; однако же религиозное содержание подобных разногласий от этого факта никоим образом не исчезает и само по себе важно для осознания любым верующим — будь то православный или католик — в целях уточнения своей религиозной позиции, конфессиональной самоидентификации.

Не секрет, что уровень гуманитарного образования нашего населения чрезвычайно низок. Так же обстоит дело и с религиозными познаниями верующих. Но отнюдь не только большевистская антирелигиозная политика внесла свой заметный вклад в столь печальное положение дел. В большой мере и на самой Церкви лежит историческая вина в том, что подавляющая часть населения Запада и Востока была оторвана от подлинного религиозного просвещения; религиозное сознание людей во многом питалось смесью язычества с псевдохристианством, а религиозная практика сводилась к ритуально-обрядовым действиям.

Подобная ситуация порождала религиозный фанатизм, нетерпимость, и, в конечном итоге, стойкую вражду между католиками и православными, плоды которой мы пожинаем до сих пор. К сожалению, переиздаваемые и вновь издаваемые в России, по благословению официальных церковных властей, брошюры на предмет религиозных разногласий между католиками и православными только способствуют такой вражде.

Юрий Табак - Православие и Католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения

СПб.: Издательство «Встреча», 2002. - 72 с.

ISBN 5-93702-003-0

Юрий Табак - Православие и Католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения - Содержание

Предисловие

О догматических и обрядовых расхождениях

I. Догматические расхождения

1. Догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы

2. Догмат о Телесном Вознесении Богородицы

3. О главенстве Папы

4. Догмат о Безошибочности Папы

5. О «филиокве»

6. О первородном грехе

7. О чистилище

8. Индульгенции и сокровищница заслуг святых

II. Обрядовые расхождения

1. О таинстве Евхаристии

Причащение под «одним» и «двумя» видами

Совершение Евхаристии на опресноках и на квасном хлебе

О причащении детей

2. О целибате

Заявление Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви

Заявление архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита в Москве, председателя Конференции католических епископов Российской Федерации