Табак Юрий - Нескромные смыслы Торы

Дорогие друзья!

Перед вами не совсем обычная книжка. Хотя она носит название «Нескромные смыслы Торы», с подзаголовком «Потаенные сокровища еврейского фольклора», автор не обладает ни званием раввина, ни ученой степенью ученого-фольклориста, да и вовсе не ставит перед собой серьезной цели открывать глубины библейских смыслов. И, разумеется, никоим образом не претендует на полноту исследований смыслов Торы, каковые, к примеру, проводятся в ешивах или на университетских кафедрах иудаики. Однако могу уверить читателя, что перед ним настоящие еврейские, пусть и фрагментарные комментарии, — а именно разъяснения наших мудрецов разных эпох на стихи Вечной книги, Торы.

Тора, или, как ее еще называют, Пятикнижие Моисеево, будет разъясняться бесконечно, и ее будут комментировать всегда. Этот великий историко-литературный памятник моделирует ситуации, отношения, конфликты, которые остаются актуальными для всех времен и народов. И каждый еврей примеряет на себя поступки ее героев, извлекает из нее уроки, сообразующиеся с его менталитетом, эпохой, страной проживания. И не только еврей, но и христианин, поскольку Тора и ТАНАХ (называемый в христианстве «Ветхим Заветом») являются неотъемлемой частью христианского Священного Писания. И у последователей ислама герои Торы пользуются величайшим уважением.

Однако значит ли это, что каждый человек может интерпретировать Тору, как ему заблагорассудится? Ортодоксальный иудаизм учит, что нет. Пятикнижие Моисеево раскрывается через Устную Тору — огромное еврейское предание, включающее в себя бесчисленные толкования Торы, которые регулируют конкретные вопросы повседневной жизни и морали евреев. А эксклюзивное право толкователей в иудаизме, как это имеет место во всех мировых религиях, приняли на себя наиболее образованные и авторитетные учителя — раввины, мудрецы прошлого и настоящего.

Но, спросите вы, почему мы должны слушать объяснения мудрецов? Ведь они тоже люди и могут ошибаться, сколь бы умными они ни были. На этот естественный вопрос наша традиция, разумеется, приготовила ответ: Устная Тора была дана Моисею на Синае вместе с Писаной Торой — подобно зерну, которое потенциально содержит в себе уже все будущие многотысячные законодательные решения и рассуждения на прочие темы авторитетных мудрецов десятков поколений. Академическая наука объясняет ту же идею несколько иным образом: когда в период становления раввинисти- ческого иудаизма мудрецам надо было придать непререкаемый авторитет собственным решениям, они и объявили, что Устная Тора была дана на Синае самим Богом, поэтому свята. И уже вопроса «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» не возникнет, по крайней мере, у благочестивых иудеев.

Табак Юрий Михайлович - Нескромные смыслы Торы - Потаенные сокровища еврейского фольклора

Москва : Эксмо, 2024. — 3 84 с. — (Сокровенная мудрость).

ISBN 978-5-04-189010-0

Табак Юрий Михайлович - Нескромные смыслы Торы – Содержание

Предисловие

БЕРЕШИТ

Сколько времени понадобилось Всевышнему для сотворения мира? ..

О дне и ночи

О земле и солнце

Об опровержении эволюции и вечной правоте Торы

О сотворении Адама

В ожидании Хавы (Евы)

О сотворении женщины

О треугольнике Адам — Хава — змей

Наказание участников треугольника

О зверском убийстве

О нашем происхождении

Ноах

О полуправедном Ноахе

В ожидании потопа

Устройство ковчега

Посадка на судно

Регуляция сексуальных отношений в ковчеге Ноаха как бихевиористский паттерн коллективного пребывания в изолированном пространстве...

Лех Леха

О жизни Авраама

Эмиграция в Харран

О сластолюбивом фараоне и хитром Аврааме

О треугольнике Авраам — Сарра — Агар

Об обрезании Авраама

О визите трех ангелов

Рождение Ицхака (Исаака) как повод к семейному конфликту

Вайера

О Лоте и его дочерях

О рождении Ицхака

О знаменитом жертвоприношении

Хаей Сара

Смерть Сарры и Авраама

Как Ицхак нашел свое счастье

Толдот

Рождение Эйсава и Яакова

Юность братьев

Всайеце

Чудесное путешествие Яакова

В семейном пятиугольнике

О женах и наложницах-рабынях

Вайишлах

О нашем мужественном праотце

О тайне Эйсава

«Нет повести печальнее на свете...»

Вайешев

Повесть о Тамар и ее юных мужьях

Йехуда и Тамар

Библейская загадка

Йосеф и его милые братья

Повесть о женской страсти и мужской стойкости

Микец...

Братья Йосефа в Египте

Всайигаш

Битва Йосефа с Йехудой

Конец разборок

О тайне Биньямина

Счастливое семейство

Вайехи

О предсмертном и посмертном бытии Яакова

Йосеф — в последний путь

Памяти Эйсава

ШМОТ

Евреи в рабстве

Моше: детство

Моше: юность

В эмиграции

Поручение Бога

Обрезание Гершома

Ваэра

Встреча с фараоном

Кровь

Жабы

Вши

Твари

Мор, нарывы и град

Бо

Саранча

Тьма

Накануне последней казни

Казнь первенцев

Накануне Исхода

С нехитрым скарбом — на свободу.

Вешалах

Исход

О величайшем противостоянии в истории

О морских приключениях

Финансово-экономические показатели еврейской общины по выходе из египетского рабства и источники денежно-материальных накоплений за отчетный период «Десять казней и переход Красного моря»

На берегу

О манне небесной

Итро

Как это было

Небесное воинство

Юридический аспект

Мишпатим

О законах

О зоофилии

О несчастной корове

О ценном наследии быка-смертника

Об увечном рабе

Трума

О глобальном строительном проекте

Моше как строительный подрядчик

Тецаве

О покрое священных одеяний

Тиса

«Золотыми пальцами краснодеревца...»

Здоровье прежде всего

Обретя богатство

Вайякел

Тора об экономических аксиомах

Пкудей

Херувимы и современность

ВАИКРА

О критическом моменте

Цав

О штанах первосвященника

Шмини

О божественном обонянии

С надеждой — в будущее

Тазриа

Девочка у$. супружеские радости

А если все же мальчик, то какой?

А если, не дай бог, выкидыш?

Мецора

О материальном и духовном

Ахарей Мот

О спасительном козле

О любви с животными

Кдошим

Тайна кощунника

Мудрый глас из могилы

Эмойр

Об оптимальном размере поводка

О наших будущих супругах-священниках

Насчет беременной девственницы

Беар

Об идольской красоте

О повседневном употреблении идолов

Бехукотсій

О стоимости мужчин и женщин

БЕМИДБАР

Прообраз светлого будущего

Насо

О проверке нас на неверность

О продолжительности соития

О наших древних секс-бомбах

Бееалотха

О расизме

Шлах

Из области исторической антропологии и экологии

О бессмысленной правде

Корах

«Меньше всего боятся смерти те, чья жизнь дороже всего»

Корах — предтеча марксизма

Чем бог послал

О талмудических корнях романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»

Хукат

И коровой очистимся

Балак

Об израильтянине Бильаме

Светлой памяти бильамовой ослицы

О предыстории зверского убийства Зимри и Козби (Хазвы)

Историко-юридическая и сексологическая реконструкция убийства Зимри и Козби

Пинхас

Они были первыми (Памяти дочерей Цлофхада)

Светлой памяти Раав

Матот

О судьбе захваченного имущества

О проверке на девственность

Масэй

О смерти Аарона

ДВАРИМ

О непреходящих уроках ведения бизнеса

Сколько звезд и сколько евреев

Ваэтханан

Как и в каком положении можно читать ШМА

Пространство для чтения Шма

О гендерной иерархии ценностей

Эйкев

Как выявить греховодника?

Ръе

Про сестер наших меньших

Шофтим

Об уроках семейной психологии от царя Давида

Ки Теце

Об изголодавшихся

О смелых вопросах

Немного из талмудической зоологии

О самом главном

Одалживая корову для нестандартных услуг

О некоторых особенностях заключения левиратного брака

КиТаво

Красота библейских кар

Страшная месть

Ницавим

О наших гороскопах

Вайелех

О величии полузабытого

Как стать начальником

Ашиму

Ве-Зот а-Браха