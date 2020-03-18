Величайшая опасность для подвижника - отчаяние. Об этом старец Паисий говорил: "Да не отчаиваются находящиеся в миру, когда они пленены многими страстями, и естество их непослушно и стремительно катится вниз по склону. Но да возымеют они надежду на всемогущество Божие и да повернут они руль своей сильной машины на путь Божий, на подъем, и очень быстро они обгонят те тихоходные машины, которые едут по пути Божию уже много лет".

И в другой раз добавил: "Мы не должны отчаиваться, когда подвизаемся, но не видим никакого преуспеяния, только один, казалось бы, напрасный и равный нулю труд. Но труд всех людей равен нулю, у кого этот труд больше, у кого меньше. Христос, видя наше малое старание, в соответствии с ним прибавляет в начале единичку, и так мы получаем цену своему ну левому труду, и видим небольшое преуспеяние. Поэтому не должно отчаиваться, но уповать на Бога".

Священник Тацис Дионисий - С Христом всегда легко: Поучения греческих старцев

М.: Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского), 2017. 112 с.

Священник Тацис Дионисий - С Христом всегда легко: Поучения греческих старцев - Содержание

Пролог

І. Христос для нас все

ІІ. Любовь

ІІІ. Молитва

IV. Ум

V. Помыслы

VI. Безмолвие

VII. Духовный подвиг

VIІІ. Духовное поучение

IX. Искушение

Х. Духовные опыты

XI. Грех, покаяние, исповедь

ХП. Причащение

XIII. Вера - смирение - исповедь

XIV. Клирик и его деятельность

XV. Монашество

XVI. Страдания и скорби

XVII. Брак и воспитание детей

XVIII. Различные темы

Краткие биографические данные старцев

Священник Тацис Дионисий - С Христом всегда легко: Поучения греческих старцев - Пролог

Зимою 1994 года, в Рождественский сочельник, мне пришла мысль заняться антологией некоторых поучений старцев :ХХ века, чтобы их имели под рукой те христиане, которые не располагают временем для чтения толстых книг. Я быстро начал осуrцествлять свою идею, не сказав о том другим. Летом следующего года, когда я, по своему обычаю, ездил на Святую Гору, многие знакомые монахи спрашивали меня, пишу ли я что-нибудь еще после книг о старце Паисии. Я был вынужден поведать о своей идее и, естественно, пол учил их советы. Мне, конечно, сказали, что такая книга будет интересна, ибо, как все мы знаем, жизненно-опыгное слово современных старцев трогает и духовно поучает. Я продолжал свою работу, все время мучаясь вопросом: кто же является старцем в наше время? Наконец, я решил, что и клирики, которые жили в миру и занимались миссионерской деятельностью, были старцами, поскольку и духовные их чада были многочисленны, и их вклад в духовное пробуждение греческого народа и благая, по Христу, забота о нем, были велики.

Старцы, поучения которых я собрал в эту книгу, были людьми, посвятившими себя Церкви без каких бы то ни было личных честолюбивых интересов. Они несли большой подвиг, чтобы жить по воле Божией, и всю свою жизнь вели брань с дьяволом. Из этого непрестанного подвига они вынесли многоценный опыт, который со смирением предлагали своим братьям. Старцы духовно помогали душам, стремящимся к добру. Они были путеводителями к истинному благочестию. Старцы утешали удрученных. Они были выразителями воли Божией в час, когда вокруг царило смятение в умах. Одним словом, они были людьми дела, а не теории, и поэтому их духовность была глубокой и очевидной. Общим у старцев, о которых говорится здесь, была жизнь в монастыре. Одни провели всю свою жизнь в монастыре, другие отправились из него в свой жизненный путь, третьи же окончили в нем свою жизнь. Однако, все сохранили свои особые черты. Каждый старец имел особую благодать и свои особые благодатные дарования. Мудрые изречения старцев приводятся здесь с целью помочь современным христианам в их проблемах и уд овлетворить, хотя бы частично, их духовные искания. Еще два слова для читателя этих поучений. Лучше всего читать по одному изречению и углубляться в него, искать в нем, может быть, самого себя и своего брата, и укреплять свой ум в основных началах духовной жизни. Таким образом будет согреваться сердце и предвкушать, по силе, райское блаженство.

Священник Дионисий Тацис