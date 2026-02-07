Тафер Шон - Евнухи в Византии

«Евнухи в Византии» — это глубокое погружение в сложную социальную структуру Восточной Римской империи. Шон Тафер доказывает, что евнухи были не «ошибкой природы», а необходимым элементом византийской политической системы, обеспечивавшим баланс сил.
Книга написана на основе огромного количества источников — от житий святых до судебных хроник. Она помогает понять, как византийское общество конструировало понятия мужественности и власти. Для современного читателя эта работа интересна тем, как она расширяет границы понимания гендера и показывает, что статус человека в истории часто определялся не только его биологией, но и той уникальной ролью, которую он играл в священной иерархии империи.
Шон Тафер - Евнухи в Византии
(История и наука рунета. Страдающее средневековье)
Москва: Издательство АСТ, 2022. — 352; ил.
ISBN 978-5-17-147624-3
Шон Тафер - Евнухи в Византии - Содержание
О евнухах в книге Шона Тафера... и в Древней Руси
Введение
Глава 1. Евнухи в истории. От античности до XXI века
Глава 2. Изучение евнухов. Подходы, исследования и проблемы
Глава 3. Кастрация
Глава 4. Придворные евнухи в поздней Римской Империи
Глава 5. Трансформации. Византийские придворные евнухи в VII-XI веках
Глава 6. Евнухи и религия
Глава 7. Образ и идентичность евнуха
Глава 8. Сумерки византийских евнухов
Заключение
Послесловие к русскому изданию
Приложение 1. Список позднеантичных и византийских императоров
Приложение 2. Избранная просопография позднеантичных и византийских евнухов
Библиография
Комментарии
