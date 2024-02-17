Восточные Церкви – те из христианских церквей, которые произошли из восточной части Римской империи или, за ее границами, из Персидской империи, Эфиопии и Малабарского побережья юго-западной Индии.

В ходе истории богословские и юрисдикционные споры привели эти церкви к отделению от Западной, или Латинской церкви: Восточно-Сирийскую церковь Месопотамии – после Эфесского собора 431 г., Армянскую, Сирийскую, Коптскую и Эфиопскую церкви – после Халкидонского собора 451 г. и Византийскую церковь в результате процесса, последовавшего во время Крестовых походов.

Было сделано несколько безуспешных попыток воссоединения, наиболее известные из которых произошли на II Лионском соборе (1274 г.) и Ферраро-Флорентийском соборе (1439 г.).

Маронитская церковь – единственная восточная церковь, являющаяся полностью католической, т. е. не имеющей православного аналога, восстановила общение с Римским престолом в Средние века через вступление в контакт с крестоносцами. Позже небольшие церковные образования в конце XVI в., в некоторых случаях по политическим мотивам, вошли в общение с Римом и образовали Восточные католические церкви, иногда называемые «униатскими», – термином, несущим в себе унизительный смысл.

Тафт Роберт Френсис - Литургический лексикон

пер. с англ. С. Голованова. Омск : Амфора, 2013. – 192 с.

ISBN 978-5-904947-76-7

Тафт Роберт Френсис - Литургический лексикон - Содержание

Предисловие

Лексикон

Аппарат издания

Сокращения

Именной указатель

Список иллюстраций

Тафт Роберт Френсис - Литургический лексикон - Предисловие

При издании современных переводных монографий и исследований по византийской литургике (т. е. православному богослужебному наследию, как это принято называть у нашей читающей аудитории) возникает некоторая трудность в адекватной передаче терминов. В ХХ веке литургическая наука пережила бурный рост, выразившийся в лавинообразном потоке изданных источников, монографий и исследований, приведших к уточнению смысла некоторых идей и понятий, а также к прослеживанию их развития с момента фиксации в рукописной традиции.

К сожалению, изоляция российских исследователей от их европейских коллег на протяжении большей части ХХ века привела к утрате понимания процессов, протекавших на Западе. В результате современный читатель, желающий получить представление о православном богослужебном наследии в широком культурноисторическом контексте, вынужден довольствоваться переизданием трудов русских дореволюционных литургистов, в своем творчестве часто опиравшихся на предшествующие достижения европейских ученых, или обращаться к новейшим исследованиям, выходящим за рубежом на великих европейских языках (английском, французском, немецком и итальянском). В последнем случае читатель с удивлением видит, что такие привычные понятия, как «литургия оглашенных», «литургия верных», «проскомидия» и некоторые другие, практически вышли из актуального употребления и вместо них присутствуют иные термины, не имеющие аналогов в русском лексиконе.

У переводчиков современной научной литературы часто возникает нестыковка с предшествующей традицией и диссонанс со сложившийся русской литургической терминологией. Переводчик стоит перед выбором: пытаться уложить понятие в прокрустово ложе устоявшейся номенклатуры или вводить неологизмы и присваивать дополнительные нюансы известным значениям

Предлагаемый словарь предназначен для указания ориентиров среди множества современных понятий исторической литургики. Словарные статьи, объединенные в настоящем переводе в единый корпус, представляют собой выборку из вклада ведущего современного византийского литургиста проф. Роберта Тафта в две большие англоязычные энциклопедии, каждая из которых имеет свою тематику и свою целевую аудиторию. Издатель русского перевода посчитал необходимым снабдить статьи имеющимися в его распоряжении иллюстрациями с пояснительными подписями, для того чтобы облегчить понимание ключевых терминов и понятий, несколько актуализировать библиографию, и надеется, что настоящий «Литургический лексикон» поможет любителям православного богослужения, культурологам, искусствоведам и священнослужителям глубже постичь византийское литургическое наследие, более тысячелетия вдохновляющего русскую цивилизацию.

Сергей Голованов