Согласно учению Церкви, таинства - священные действия, учрежденные Богом, в которых под видимым образом верующий принимает дары Святого Духа, сообщается невидимая благодать Божия. Все таинства установлены Самим Господом нашим Иисусом Христом. Совершителем каждого таинства является сам Христос, а священник передает эти благодатные дары таинства верующим. Участвуя в таинствах, христианин получает Божественную благодать. Таинства сообщают человеку благодать Божию, которая вселяется во внутреннюю духовную жизнь человека и изменяет ее. Обряды призывают благословение Божие на внешнюю жизнь и деятельность человека.

Таинства и обряды Армянской Апостольской Церкви

Повелением епископа Езраса Нерсесяна

60 с.

Таинства и обряды Армянской Апостольской Церкви - Содержание

МОЛИТВА

ОТРЕЧЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

ТАИНСТВА

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ (БРАКОСОЧЕТАНИЕ)

ТАИНСТВО РУКОПОЛОЖЕНИЯ

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (ЧИН О БОЛЯЩИХ)

ОБРЯДЫ

Таинства и обряды Армянской Апостольской Церкви - Обряды

О крестном знамении

Обычай осенять крестным знамением настолько древний, насколько древне христианство, и является традиционным для христианских Церквей. В Римской империи крест был орудием самой позорной казни - на нем распинали разбойников, воров, рабов и т. д.

Христос, пригвожденный к кресту, вместо нас принял смерть, Он взял на Себя проклятие Адамова греха. Своим могуществом орудие смерти сделал орудием спасения.

В апостольский период, особенно I-II веках, во время гонений, верующие узнавали друг друга, осеняя себя крестным знамением. Вот почему в древние времена, как и в наши дни, все истинные христиане осеняют себя крестным знамением в начале и конце молитвы, при входе и выходе в Церковь, приближаясь к святыне, выходя из дома, перед началом всякого дела и в других уместных случаях.

Крестное знамение - это крепкий щит против бесовских действий:

"Если ты изобразишь на себе крест с великой верой, то ни один из нечистых духов не посмеет приблизиться к тебе, видя тот меч, от которого получил смертельную рану" (Св. Иоанн Златоуст).

"Назнаменуем Животворящий Крест и на дверях, и на челе, и на всем теле своем и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, этим оружием, отверзающим Рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных" (Св. Ефрем Сирин).

"Когда ты творишь крестное знамение, вспоминай всю силу Креста, все дело нашего спасения, и погасишь свою ярость и все прочие страсти" (Св. Григорий Богослов).

Крестясь, мы вспоминаем спасительную смерть на кресте Господа Иисуса Христа, просим Его помощи, милости и благословения, поскольку сила креста есть Христос. Апостол Павел говорит: (1Кор.1:18).

В апостольский период в древней Церкви была распространена песнь, которая полностью сохранилась у апостола Павла в послании к ефесянам (Еф. 5:14). Спящий здесь Адам, который умер. Согласно преданию Церкви, могила Адама находится под Голгофой, где был распят Христос. По этой причине под крестом изображается череп (череп Адама). Таким образом, крестясь, мы подтверждаем, что умерли, подобно Адаму, и ожили, подобно Христу.

Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони. Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, прижатые к ладони, означают, что Христос - совершенный Бог и совершенный Человек.

Осенять себя крестным знамением надо не торопясь: возложить его на лоб, на живот, на левое и на правое плечо и затем, раскрыв ладонь, приложить к груди.

Согласно Григору Татеваци (1346-1409), когда мы руку поднимаем верх, хотим сказать, что наша мысль, сущность пригвождены ко кресту и впредь мысли о Христе пусть исполняют нас. Когда руку возлагаем на живот, хотим сказать, что не тело должно нами править (оно умерло на Кресте), но пусть Христос указывает нам Свою волю. Когда возлагаем руку на левое и правое плечо, хотим сказать, что наши руки также распяты и уже не пригодны делать зло, но должны делать только добро. Раскрыв ладонь, приложив ее к сердцу и говоря аминь, мы соглашаемся со всем этим (слово «аминь» означает «да будет так»). Кстати, в армянском языке, слово «хачакнквел» (креститься) полностью выражает смысл этого действия: «хач» (крест) и «кнквел» (запечатлеться), ставить печать креста на нас, то есть запечатлеться истиной Евангелия, а запечатлеваемый принадлежит Христу.